Крепостным велели: сидите дома

Когда я заканчивала университет, в России запретили вина из Грузии и Молдавии. И с полок в Тюмени почему-то пропало сразу почти все вино, потому что на остальные бутылки вдруг подскочили цены и вырос спрос. Я помню, как мои одногруппницы ездили на другой конец города за каким-то чилийским полусладким. Тогда же пропала «Боржоми».

Какие только запреты я за свою жизнь в нашей стране не видела! Запрещали летать в Египет и Турцию, смотреть фильмы «Борат», «Интервью» и «Смерть Сталина», есть турецкие помидоры. Запретили польские яблоки, испанский хамон, финское масло. Мне почти 35 лет, из них примерно лет пятнадцать государство относится ко мне как к неразумному ребенку, не способному самостоятельно решить, что для него хорошо, а что плохо. Наше государство считает, что я сама не разберусь, где мне безопасно, вкусно и весело. Оно хочет за меня решать, куда мне ехать, чем завтракать, что смотреть, что читать.

Знаете, почему оно так себя ведет? Потому что считает меня своей собственностью. У нас отношение государства к людям идеально укладываются в связку «барин – крепостные».

Помещик заботится о своей челяди, потому что она дает ему хлеб. Барин хочет, чтобы челядь была послушна, поведением примерна и приносила выгоду. Я — ресурс. Если нужно прищучить турок, мне запрещают есть турецкие помидоры. Надо напугать поляков с их бесконечной катынской темой — меня лишают польских яблок. Пришла пора надавить на Египет — запрещают лететь в Египет. Наше государство сгребло нас в охапку и трясет нами, как булавой: то одного шандарахнет по голове, то другого. Я, может, и вина не пью, и в Египет с Турцией лететь не собиралась, но мне неприятно, что мною, моими планами, моим кошельком распоряжаются в интересах государства. Я для государства — питательный субстрат? Ну так пропишите это прямо в Конституции.

Зачем запрещают россиянам лететь теперь в Грузию? Безопасность? Да бросьте вы, какая безопасность? Они хотят, чтобы грузины притихли, заслушавшись игрой на нашей дудочке. Чтобы не прыгали, не рыпались, не писали свои похабные плакатики. Иначе мы перестанем тратить в Грузии свои деньги. Остановитесь, вчитайтесь. Жизнь — наша. Деньги — наши. А что со всем этим делать, нам диктует государство.

Несколько моих знакомых только из числа тех, кого я знаю лично, должны были полететь в ближайшее время в Грузию. А уж сколько таких нашлось среди моих френдов в фейсбуке! Теперь они лихорадочно ищут, как и куда сдавать билеты. Я сама оказалась в печальной ситуации: я дважды сдавала билеты в Грузию, в марте и в начале июня. Я вообще два года подряд туда собираюсь, но все время мои планы меняются. Я сдала очередные билеты в июне и твердо решила ехать в Грузию и Армению в самом начале сентября. Уже и дочке объявила. Сегодня моя дочь играла во дворе с подружкой и рассказала ей, что скоро будет июль, потом август, а потом она поедет с мамой на море. Посмотрела на меня строго и уточнила: «Да ведь, мама?»

Что я ей скажу? У меня есть правило не летать на территории России, поэтому в Грузию я собралась ехать поездом через Москву и Владикавказ: мне так удобнее, и виды красивые, и Аланию я давно хотела посмотреть. А теперь даже не знаю, что ответить ребенку. Представляете, какие, в случае запрета полетов, будут на погранпереходе очереди? Я не уверена, что рискну в сентябре отправиться через границу с ребенком, коляской и багажом на месяц. И очень рада, что не оказалась там сейчас — как бы мы выбирались?

И все почему? Потому что кто-то моими планами, моей волей, нашим с ребенком путешествием решил расплатиться, как разменной монетой. Купить ими Грузию. «Вы там смотрите, сидите тихо, а не то Миронова останется дома». И таких мироновых на лето минимум миллион не полетят в Грузию.

Нам бессовестно говорят: ну, если очень надо, летите через Минск. А почему мы должны переплачивать, терпеть неудобства? Все ведь прекрасно понимают, что у большинства россиян нет денег лететь через Минск, да и в Минске нет столько полетных мощностей, чтобы увезти в Грузию за сезон больше миллиона граждан России. И что это, вообще, за разговоры про Минск? Если вы так заботитесь о нашей безопасности, тогда хотя бы молчите об альтернативных маршрутах. А то очень откровенное получается признание в том, что нами в очередной раз размахивают, как дубиной.

Говорят, будто в Грузии небезопасно. А если через Минск полетим, не будет опасно?

Сегодня все мои знакомые и онлайн-френды разделились на тех, кто уже успел в этом году съездить в Грузию, и тех, кто планировал, но не успел. Те и другие — граждане своей страны, у тех и других одинаковые права на жизнь, отдых, свободу передвижения, распоряжение собственным временем и деньгами. Но первым с барского плеча позволили слетать в Грузию, а вторые меняют планы и подсчитывают убытки. Только потому, что так за них решили.

И среди тех, кто прямо сейчас находится в Грузии, тоже есть свои жертвы. Обратили внимание на скромные строчки о том, что до 8 июля Ростуризм помогает массово вывозить из Грузии туристов, приехавших туда по путевкам? Организованные туристы в Батуми и Тбилиси — явление редкое, в основном люди едут туда сами. И получается, что те, кто отправился в путешествие самостоятельно, волен лично решать, как и когда ему возвращаться. А бедолаг из числа организованных туристов теперь, как щенков, возьмут за шкирки и поволокут на родину? Или что хотели этим сообщением сказать? Я вот так и не поняла.

В детстве я несколько раз ездила в Грузию. Я была в Сухуми, пока он еще не писался «Сухум». Я была в Кобулети, Поти, Батуми. И давно собиралась вновь проехать по тем местам. Ага, съездила. Как «съездила» в Крым, в Киев, в Молдавию.

Черт возьми! Я давно хочу проехать обстоятельно по странам бывшего СССР, потому что неплохо знаю только Балтию. Но однажды я открыла карту и ужаснулась, насколько неудобным стали сегодня путешествия. Ты уже не можешь поехать из Сочи в Батуми берегом. Из Владикавказа в Кобулети ты должен добираться через Тбилиси. Поезда в Грузию отменили. Переходов из Дагестана или Чечни нет, да и ехать на море через Грозный — сомнительное удовольствие. В Киев просто так не съездишь, кругом рестрикции. На машине надо объезжать Донбасс. Не хочешь проблем с Шенгеном — не езди в Крым из России, а въехать туда россиянину со стороны Украины нереально. И Преднестровье это, которое теперь надо объезжать, если хочешь в Кишинев. Я, между прочим, и в Среднюю Азию хочу. Я бы, может, выделила осенью месяца два-три на путешествия. Грузия, Армения, Азербайджан. Потом Каспием — в Казахстан, оттуда — в Бухару, Самарканд, Душанбе. Так ведь ты из Армении в Азербайджан не заедешь, надо кругом.

Для обычного человека из постсоветских стран жизнь очень усложнилась. Пока в Европе стирают границы, в бывшем советском регионе усиленно рисуют новые.

И страдают от этого не рисовальщики, которые как передвигались свободно по дипломатическим паспортам, так и передвигаются, а обычные люди. Вот мы конкретно, я и мой ребенок, напрямую пострадавшие от тридцатилетнего геополитического произвола. Мы бы много куда хотели съездить, да везде нас ждут какие-то преграды, погранпосты, объезды, обходы, облеты через Минск. Это же форменное безобразие! И вдвойне возмутительно, что многие направления для нас сегодня закрыты или осложнены только потому, что Россия туда сунулась. Наше государство с кем только не испортило отношений, в результате чего в Грузию теперь надо лететь через Минск, в Киев — лететь со страхом, визу в США ждать год.

А можно нам хотя бы год пожить без этих бонусов мудрой внешней политики руководства? И без этого патерналистского распоряжения нашими кошельками? Мы сами в состоянии решить, в каком нам плавать море. Об этом сегодня говорят не только люди с обостренным чувством свободы и личного достоинства. Сайт «Одноклассники», разные женские форумы и кулинарные сообщества шумят от возмущения.

Я в деревне живу, в самой настоящей. Рядом с нами поселок. Здесь тоже возмущаются запретом на полеты. Не какие-то записные либералы, которыми традиционно пугают русский народ, а обычные люди. Работящие, скромные, тихие. Они копили себе на отпуск. Тот же Египет им не по карману. В Крым они не хотят, потому что туда сегодня мало кто хочет. В Сочи они уже были.

Люди едут в Грузию, помня свою молодость и надеясь найти ее там же, где и оставили, — под пальмами Батуми, на узких тбилисских улочках, в тесных аджарских шашлычных. Они собрались туда семьями, купили себе купальники, надувные матрацы, путеводитель по Кахетии. А теперь они должны по прихоти государства сидеть дома?

Это же чудовищно. Уровень жизни в России стремительно падает. Для множества людей это лето станет последним, когда они еще способны оплатить себе отпуск и улететь на море. Может быть, впереди у них годы выживания и скатывания в нищету. Они бы потом все эти годы жили воспоминаниями о последней поездке. О том, как они гуляли по кривобокому Тбилиси, ели на батумском пляже чурчхелу и запивали бутылкой цинандали печеную рыбу.

А теперь у них этих воспоминаний не будет. Впереди — только застой, безнадега и горькая правда о том, что все они для государства — лишь питательный субстрат и ничего больше. Захотело государство — отпустило их в Грузию. Захотело — вернуло обратно. Вы погодите — оно еще придумает, чтобы каждый россиянин кредит брал в какому-нибудь туристическом банке и тратил его на курортах Крыма и Краснодарского края. Пока справку оттуда не привезешь, что оставил в Судаке или Красной поляне 50 т.р. на нос, полис ОМС не выдадут, ребенка в школу не возьмут.

Думаете, это я сама сочинила? Нет, прочитала в поварской группе в соцсетях. Вы представляете, как государство всех достало, если уже домохозяйки в леопардовых кофтах и с «химией» так шутят?