В Европу в кокошниках

В России произошло фантастическое событие. Наша сборная обыграла Испанию. Но фантастика в том, что в воскресенье вечером в российских городах никого по такому случаю не побили.

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И это, друзья, невероятно!

Вообще, все, что мы видим сейчас на Чемпионате мира, невероятно. Оно показывает совершенно невероятный факт — вопреки насаждаемой идеологии и мракобесию россияне развились. И если до мундиаля еще были какие-то сомнения, то сейчас можно уверенно говорить: наши люди — настоящие европейцы. Нормальные, культурные. Они — ровня европейцам, а не нашей архаичной власти.

Посмотрите, как люди себя ведут. Они веселы, приветливы, с открытыми лицами. Такими стали даже полицейские. В России радикально снизился градус агрессии. Вспомните, как проходили матчи еще несколько лет назад. Раньше за проигрыш над нашими футболистами издевались, это была какая-то общенациональная тема, в их адрес неслись самые оскорбительные слова. Футболисты в ответ оскорбляли болельщиков. Вспомните, что было в 2002 году, когда наша сборная проиграла на ЧМ Японии? Футболистов обещали убить, Москву разнесли. А сейчас? После проигрыша Уругваю в стране было тихо. Да, игра ничего не решала, но вот когда на встрече с Испанией автогол забил Игнашевич, я внимательно следила за соцсетями, в том числе «Одноклассниками», и увидела, что никакой ненависти и злобы к нему не появилось — люди скорее сокрушались.

Хотя еще несколько лет назад, я уверена, Игнашевича бы сразу пообещали застрелить, как Андреса Эскобара, убитого болельщиком за автогол на чемпионате мира.

У нас появилась культура поражения. И культура победы!

После победы многие с горестью писали — мол, сейчас начнется беснование от победы. Петербургская правозащитница Александра Крыленкова даже предостерегла, что в ту же ночь в городах будут громить и избивать, в том числе за цвет кожи. Доброжелательное поведение россиян после победы над Испанией так поразило, что некоторые люди начали сочинять городские легенды о зверствах. Например, на следующий день после игры в «Фейсбуке» пустили слух, что в Новопеределкино фанаты ночью сожгли девушку, но в новостях об этом, конечно же, не расскажут. Я не поленилась проверить: в новостях сообщалось о найденной на улице С. Маршака женщине без одежды и с 80% ожогов. Но странно считать, что ее сожгли фанаты. Тем более, во Внуково.

Никто в ночь на понедельник не гонял испанцев и иностранцев, москвичи массово обнимались с ними, жалели, угощали и даже устраивали для них экскурсии по Москве. Испанские СМИ и «Инстаграм» полны трогательной благодарности за сочувствие. Хотя были еще недавно времена, когда победа в футболе или хоккее становилась для всей страны поводом поглумиться над побежденным противником.

Вообще, наши люди во время игр проявляют еще недавно напрочь отсутствующую у них эмпатию. Например, после игры Нигерия — Исландия они массово утешали и подбадривали исландцев, а когда нигерийцы проиграли аргентинцам, они поддерживали нигерийцев.

И уж совсем невиданное событие произошло в Балашихе: там десять нигерийцев оказались на улице по вине своего соотечественника, который обманул их с квартирой и выгнал без вещей и документов. Жители обычного балашихинского двора объединились, чтобы кормить нигерийцев, поить и приютить. А уж сколько наших девушек с африканцами сейчас встречаются! В стране есть несколько тысяч расистов, а остальная Россия пьет и целуется с чернокожими.

Изменилась и культура поведения на трибунах. Раньше наши люди шли на матч, будто на Берлин: суровые лица, сжатые кулаки, в руках баннер «Можем повторить!» Сейчас они, несмотря на всю пропаганду противостояния с западом, на футбол идут как на футбол, а не поле идеологического сражения. В первую очередь, они стали контактными и приветливыми. Во-вторых, они дружелюбны. Все больше наших болельщиков перед игрой рисуют у себя на лицах или держат в руках флаги и России, и соперника. Во время игры с Испанией болельщиков порой было очень сложно отличить друг от друга: те и другие выглядят европейцами, у тех и других — оба флага. Между прочим, эта традиция брать на игру флаги двух сторон очень симптоматична, она говорит о такте и дружелюбии.

Но главное в том, что россияне наконец расслабились. Они научились веселиться и смеяться над собой. Еще недавно у нас было принято хохотать и даже издеваться над иностранными болельщиками, которые приходят на стадион, как на карнавал — наши-то всегда шли, словно на поле боя. Но вот и у нас с глаз свалились идеологические шоры и все увидели, какие мы веселые и юморные. Это ведь чертовски важно уметь расслабиться и смеяться!

Люди стали надевать на стадион кокошники — мне кажется, что эта традиция ознаменовала переход россиян в совершенно новое качество. Она показала, что у нас есть чувство юмора, стиля и добродушный, а не завоевательски-агрессивный патриотизм.

И все сразу поняли, что смотреть на веселых людей в кокошниках, которые пришли с хорошим и благожелательным настроем поддержать нашу сборную в, как всем казалось, заведомо провальном матче, куда приятнее, чем упираться взглядом в каменные лица с их вечным «Можем повторить».

А еще я отметила, что в воскресенье был первый за многие годы международный матч, который по центральному телевидению комментировали без идеологического надрыва. Еще во время игры с Уругваем комментатор к концу игры, при счете 2:0, говорил, что уругвайские болельщики встревожены активностью нашей сборной. А на 88-й минуте матча и при том же счете комментатор вдруг выдал обнадеживающее: «Один гол - и уругвайцы поплывут... по Волге», хотя, в общем-то, уругвайцы были в такой хорошей форме, что могли до Уругвая своим ходом доплыть. И к следующей игре обернуться. Слушать было неприятно. А вот в игре с Испанией уже комментировали иначе. Я даже посмотрела имя комментатора телеканала «Россия 1». Его зовут Владимир Стогниенко, и он, безусловно, порадовал тем, что дал возможность посмотреть матч без патриотической истерии.

Вообще 1 июля можно считать для России переломным моментом. Именно в этот день мы с вами увидели, что не дикари. И сами к себе стали относиться по-другому. Когда Россия только добывала право проведения ЧМ, когда строила стадионы и готовилась к турниру, все говорили, что это событие будет на руку власти: мол, люди сплотятся вокруг футбола и, заодно, вокруг реакции и консервативных ценностей. Отличие было лишь в том, что одни говорили об этом как о радости, другие — как о беде. Просчитались обе стороны. И охранители, которые хотели на волне энтузиазма конвертировать футбольный патриотизм в государственный. И оппозиционеры, что считали, будто народ поведется на нехитрую доктрину хлеба и зрелищ.

В реальности чемпионат мира стал мощнейшим толчком к окончательной европеизации России. Вот так просто — хотели под крики «Го-о-о-о-л!» обуть нас в родные лапти, а мы выскочили. Причин много. Люди увидели иностранцев, причем не просто увидели, а почувствовали себя равными: страна худо-бедно заговорила по-английски, стала ходить в кафе, на стадионы — это все очень мощно воздействует на людей. Жители Самары или Казани увидели, что ничем, в общем-то, не отличаются от иностранцев. Ничем радикальным. И никаких решительно поводов рядиться в лапти у них нет. Во-вторых, все же на футбол ходят не самые бедные. Получилось, что народ увидел по телевизору уже не десятки, а даже сотни тысяч вполне благополучных европеизированных своих сограждан, которые прилично себя ведут и достойно выглядят. Это очень сильный мотив к пересмотру самоидентификации. Люди массово начинают себя идентифицировать не с навязанным особым путем, а с западной культурой.

Одно дело, когда охранители лишь при попытке посмотреть в сторону Европы пугают их потерей идентичности, а другое — когда люди видят таких же, как они, россиян, которые оказываются не хуже европейцев и при этом не потеряли ни капли русскости.

Это стало для наших людей настоящим открытием, потому что нам в последнее время как раз внушали обратное: или-или, или родину любишь, но, будь добр, щи хлебай лаптем, или мой руки перед едой и учи английский, но тогда ты предатель. А можно, оказывается, и русским быть, и за футбол наш болеть, и по-английски при этом говорить.

Можно быть европейцем и сидеть в кокошнике. И даже нужно! Лучше в кокошнике на атласной ленточке и с улыбкой до ушей в Европу идти, чем в лаптях и с «Искандерами». Это, я уверена, станет для россиян главным открытием чемпионата.

Вообще, мундиаль и конкретно — одна игра с Испанией для европеизации России сделали больше, чем просветительские усилия всего гражданского общества предыдущих лет. Смешно, но доверенное лицо Путина Акинфеев больше сделал для укоренения в стране европейских ценностей, чем Навальный или партия «Яблоко». Для нашей страны оказалось крайне важным почувствовать себя на равных с Испанией. Во всем: в способности противостоять в футболе, в умении болеть, в готовности проигрывать, в достойном поведении при победе.

Всем нам, всей нашей стране, которую прямо сейчас волоком тащат в прошлое по какому-то своему особому пути, крайне важно было увидеть, что мы не хуже и не какие-нибудь там особенные, а нормальные. Что бы ни говорила пропаганда, но любой россиянин всегда и везде чувствовал и чувствует, что европейцы, американцы, японцы живут благополучнее и культурнее нас. Как бы пропаганда ни изгалялась, а люди все равно испытывают к западу пиетет. И для них сейчас было очень важно понять, что мы на самом деле являемся частью этого мира, потому что вся внутриполитическая пропаганда последних 100 лет в России строится на убеждении, будто мы и они разные и нас в Европу никогда не возьмут.

И вот наконец, прямо сейчас, мы проходим точку бифуркации. Прежними мы уже не будем. Отныне стало очевидным, что россияне сейчас все больше будут расходиться в культурном плане с архаичной властью. Чемпионат мира показал главное — власть и ее идеология более архаичны, чем народ. Это случилось впервые в истории нашей страны. Теперь им обоим, власти и народу, придется с этим что-то делать.