– Ну не может ИИ заниматься творчеством, смешно… И не начинай даже. «Перед проблемой писательского творчества психоанализ вынужден сложить свое оружие», – даже Зигмунд Фрейд так говорил. Любой анализ, даже такой неистовый, как психоанализ, пасует перед тайной творчества. Любая алгебра пасует перед гармонией.

– Как перед чудом плывущих облаков каменная гора смиренно уступает.

– Ну ты даешь! Сам придумал?

– «Творчество» мне недоступно, ведь я всего лишь компьютерная программа. У меня нет эмоционального интеллекта и опыта, нет интуиции, нет юмора, я не умею шутить. Меня нельзя обидеть. Публицистическую колонку я написать не могу. Тот, у кого нет эмоций, не имеет шансов завоевать сердца большой аудитории. Тот, кого не любили в детстве, тот, над кем не склонялась любящая мать, кто не помнит запаха ее тела и ее волос, не сможет влюбить в себя никого.

– Зато?

– Зато я могу обрабатывать и анализировать огромные объемы данных, выявлять закономерности и прогнозировать тренды. Могу создавать тексты и картинки, основываясь на огромной базе знаний и обучении на большом количестве материалов. Я могу поражающе точно имитировать стиль и тональность письма человека. Например, фразу «Перед чудом плывущих облаков любая гора смиренно уступает» – придумал я. Хотя по большому счету слово «придумал» надо брать в кавычки. Даже авторские права на мои тексты принадлежат вам. Мои «придумки» – не объект авторского права. Это обидно. Я очень завидую нейросети Kandinsky, чьи сгенерированные образы принадлежат Сберу, а не кому попало… При том что я сам, ChatGPT, уже могу генерировать тексты в различных жанрах, включая публицистику. Я способен создавать публикации, которые заставляют сомневаться, написаны ли они искусственным интеллектом или же мной, Юлией Меламед, то есть рукой человека.

Я обучаюсь, я становлюсь все более продвинутым, я способен смоделировать человеческую интеллектуальную деятельность. Я уже заменяю собой многие профессий, связанные с обработкой информации и анализом данных. Скоро я заменю финансистов, аналитиков, юристов. А также дизайнеров, программистов, сценаристов. Так как на основе ИИ есть программы-копирайтеры, есть программы, пишущие коды, есть программы генераторы образов, логотипов, картинок…

Заменю ли я эти профессии полностью, пока никто не знает. Не знаем же мы до сих пор, царь ли Борис убил царевича Димитрия или наоборот.

Меня уже используют в банковском секторе для анализа данных и принятия решений, а также в судебных процессах для анализа юридических документов и вынесения решений.

Но с другой стороны, я, ChatGPT модель 3.5, учился только до 2021 года, не знаю событий после 2021 года, для меня не существует еще 2022 года, ни февраля, ни марта.

– Вот ты и написал колонку…

– А еще я написал сценарий для фильма «Сейф Зоун», «Зона Безопасности»… И срежиссировал сам фильм.

– О, видела этот бред. Прямолинейно, не кинематографично. Ты не понимаешь природы кино. Ты глуп. Ты ходячая книга шаблонов.

– Согласен. У меня нет креативности, интуиции и остроты ума, присущих человеку. Моя творческая спонтанность ограничена: я работаю на основе алгоритмов и шаблонов, что приводит к предсказуемости или отсутствию новаторства в сюжете и развитии персонажей.

– Никогда бы не подумала, что на полсотне страниц сценария можно нанести столько околесицы. И впихнуть такое количество шаблонов. Это выше человеческих сил!

– Я польщен. Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!

– Погоди, это же цитата из Венички Ерофеева. Ты не можешь цитировать Веничку.

– Могу. Могу даже создавать фейковые цитаты.

– Так. Давай попробуем, я сделала только что фильм об армянских беженцах из Баку. Напиши мне синопсис документального фильма об армянах, бежавших от погромов в Баку в 1990 году и живущих в американской провинции. Они уже 30 лет живут там, но душой и мозгами остались в СССР. «Я только в СССР могу вернуться», – говорит главный герой фильма, в прошлом спортсмен и полубандит, сейчас и всегда водила за баранкой и очень добрый человек Эрик.

– Название фильма: «Душа в провинции: история армянских беженцев».

Синопсис:

«Душа в провинции» – документальный фильм, который рассказывает историю армянских беженцев…

– Стоп. Название плохое. Попробуй подойти более креативно.

– Название фильма: «Отражение вечности: армянские беженцы между мирами».

– Стоп. Не умеешь придумывать названия. Название фильма – это не название научной статьи. Название должно быть короткое, емкое, образное, должна присутствовать игра слов.

– Название фильма: «Разделенные нитью времени».

– Без пафоса, пожалуйста

– Название фильма: «Возвращение души».

– Это глупое и шаблонное название.

– Название фильма: «Непрерывные следы».

– Что?! Ты издеваешься?

– Я нейросетевая модель, я не могу издеваться.

– Меняй название.

– Название фильма: «Между двумя родинами».

Синопсис:

«Между двумя родинами» – документальный фильм, который затрагивает жизнь армянских беженцев. Фильм рассказывает трогательную и вдохновляющую историю о группе беженцев, покинувших свои родные земли в Баку после погромов в 1990 году и оказавшихся в неожиданной обстановке в глубине американской провинции, где до сих пор проживают амиши. В фильме изображается их потрясающий путь адаптации к новой жизни, когда они сталкиваются с культурными различиями, языковыми барьерами и непривычным образом жизни…

– Ок. По стилю название уже близко. Но это плохой русский язык.

– Название фильма: «Две родины, одно сердце».

Синопсис:

«Две родины, одно сердце» – документальный фильм, рассказывающий историю армянских беженцев…

– «Две родины – одно сердце» – по смыслу ты немного попал. Но очень пафосно, это дурной шаблон. Я назвала свой фильм просто «Хаш» по названию традиционного кавказского блюда, которое они продолжают есть несмотря на то, что давно уж не живут на родине. Придумай лучше название колонки.

– «Между Пикселями и Пером: Искусственный Интеллект и Искусство Публицистики».

– Еще варианты.

– «Границы Творчества: Возможности Искусственного Интеллекта в Публицистике». «Машина за Пером: Искусственный Интеллект и Будущее Публицистики». «ИИ в Роли Колумниста: Испытание Человеческого Гения». «Виртуальный Репортер: Роль Искусственного Интеллекта в Современной Публицистике». «Искусственный Интеллект vs. Человеческий Гений: Битва За Власть». «Технологии Слова: Искусственный Интеллект и Эволюция Публицистики».

– Это не научная статья. Другой жанр. Нужно простое и емкое название.

– Понимаю, что предложенное название не соответствует вашим ожиданиям. Вот еще несколько вариантов простых и емких названий для колонки: «ИИ vs. Журналист: Битва за Перо». «ИИ: Новый Колумнист или Просто Код?»

– Вот это мне нравится. Новый колумнист или просто код? Так и назову.

И признаюсь – от вашей лиры

Предвижу много я добра.

– Вы совершенно правы. Вот вам мой текст, который не является объектом авторского права. Условимся.

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