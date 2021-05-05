Синдром охранника

Весенняя погода располагает к прогулкам. Выйдем на улицу, покатаемся на великах по парку, сходим в торговый центр или на электричке отправимся за город… кто встретит нас за каждыми дверями и воротами? Строгий и вежливый мужчина в полувоенной форме — охранник.

Или нет, давайте займемся делом. Зарегистрируем собственную фирму или, к примеру, займемся просветительством, пока это еще можно делать безнаказанно… Кто встретит нас на каждом шагу? Тоже кто-то строгий и обычно вежливый, но уже не обязательно мужчина. Чиновник-контролер.

Чтобы мы не баловались, не курили и не парковались в неположенных местах, не нарушали перчаточно-масочный режим, соблюдали социальную дистанцию между олигархом и бюджетником и физическую – между собой. Ведь если нас предоставить самим себе – ведь, пожалуй, поубиваем друг друга. Как же мы без охранников и контролеров?

Нет, я не хочу сказать ничего плохого об этих людях. Они служат общему делу, как его понимают, они делают нашу жизнь упорядоченнее и, наверное, даже лучше – в их понимании. Они часто нам помогают, это так. Но меня не отпускает вопрос: а что, если бы эти хмурые толпы вежливых мужчин, которые заступают на свои дежурства в парках и вокзалах, в торговых центрах и школах, да просто везде – что, если бы они пошли на производство?

И толпы чиновников… хотя нет, какие толпы, каждый и каждая в личном автомобиле с личным шофером – что, если бы все эти люди день за днем придумывали бы не новые запреты, штрафы и формы отчетности, а какие-нибудь полезные для человечества штуки вроде вакцин и электромобилей? А если на это у них не хватает талантов и образования – ну просто сидели бы тихо в своих кабинетах, за те же зарплаты гоняли бы танчики и смотрели сериальчики? А мы бы в это время спокойно трудились.

А то ведь однажды может оказаться, что контролировать и охранять в стране уже просто нечего – она ничего не производит, кроме запретов, ограничений и наказаний для собственных граждан.

И когда их становится слишком много, этих запретов и наказаний, они перестают работать на заявленную цель и начинают просто приносить свой профит контролирующим инстанциям. Напомню, что напавший на школу в Казани приобрел свое оружие совершенно легально, получив справку от психиатра. Более того, на входе в ту самую школу была какая-то своя охрана, только она оказалась совершенно бессильной не перед спецназовцем-диверсантом и не перед снайпером в засаде, а перед щуплым пареньком, который в открытую нес свое ружье. И пронес.

Хорошо, правила продажи оружия устрожат, может быть, даже посадят на входе в каждую школу не пенсионерку, а отставного военного с боевым оружием (а вы, родители-налогоплательщики, скидывайтесь, это же за наш с вами счет). А школьный двор? А детская площадка? А парк, кинотеатр, пляж или киоск с мороженым в жаркий день? Невозможно поставить охранника на каждом углу. Ну, или это будет чистая имитация.

А может быть, стоит задуматься о том, что люди с психическими отклонениями бывали и будут, к сожалению, везде и всегда, но есть вещи, которые их могут спровоцировать. Например, пропаганда милитаризма, бесконечное бряцание оружием, нагнетание страстей в средствах массовой информации… Может быть, здесь стоит что-то поменять?

Но было бы неверно считать, что все эти запретительные сигналы исходят только от государства. Синдром охранника – «стоять и не пущать» – он в мозгах у многих наших сограждан. И вот вам небольшой пример.

Чудесный весенний день, еду по дикой части Сокольников на велосипеде. Дорожка сухая, не широкая, на ней легко разъедутся велосипедист и пешеход, но только если он один. Обочина вся в комьях сырой земли после недавних дождей, съезжать туда совсем не хочется.

Впереди на дорожке стоят мама с мальчиком лет десяти, любуются птичкой на дереве. Мне не проехать: стоят в ряд. Я подаю сигнал звонком, одному из них достаточно сместиться на полметра – и я проеду. Мальчик делает шажок.

– Стой спокойно! – ледяным тоном одергивает его мама, – мы стоим, нас объедут.

Мальчик отступает. Я не вижу смысла спорить. Я подъезжаю вплотную и останавливаюсь.

– Нас не хотят объезжать, – таким же ледяным голосом вещает мама мальчику, – обязательно надо нас дергать.

Мальчик снова делает шажок, уступает дорогу. Я проезжаю:

– Спасибо.

– Пожалуйста.

Все, все в этой сценке! Эта пассивная агрессия, это желание застолбить за собой полметра общественного пространства, и пусть весь мир подождет. И вместе с тем – полная неготовность настоять на своем, злая неуверенность.

А ты, мальчик, запомни: весь мир против тебя, он хочет лишить тебя дорожки, птички, весны. Дядя не на велике вышел покататься, он хочет тебя унизить, растоптать, обездолить. Ты можешь сопротивляться, но все равно ничего не получится.

Мальчик – будущий клиент психотерапевта. Или будущий чиновник-запретитель?

А вот другой пример. Год назад меня оштрафовали на пять тысяч за «парковку на газоне» – на самом деле, на пустыре впритык к фундаменту снесенной пятиэтажки, где ни одна травинка не растет. Я попробовал оспорить штраф электронным образом, инспекция отписалась, что все правильно, и предложила идти в суд. Я плюнул и заплатил: суд дело затратное, и еще неясно, чем закончится.

И вот на днях я заметил, как на том самом месте паркуется большая черная машина – из тех, для которых охранники берегут лучшие места на общественных парковках. Подхожу, стучу в окошко, хочу предупредить о возможном штрафе. За рулем – безукоризненно вежливый и очень серьезный мужчина. Отвечает:

– А я уже один штраф отбил в суде.

– Как?!

– Сходил в «Жилищник», взял план территории. Нет тут никакого газона. И с планом этим – в суд. Десять месяцев заняло.

– И что, теперь и других не будут штрафовать? Или это разовое решение?

– Посмотрим, – он пожимает плечами и не думает переставлять машину.

Глядя на него, понимаю: пять тысяч – не те деньги, за которые он будет бодаться с государством десять месяцев. Его время явно стоит дороже. Но он – свободный человек в своем собственном своем дворе. Он будет отстаивать свои права, и он будет это делать по закону. Уважаю!

Думаю, будущее нашей страны зависит прежде всего от того, какой из двух этих менталитетов победит. Остальное – подробности.