Строжайше запретить просвещение!

Опубликован проект постановления правительства о просветительской деятельности. Кстати, сограждане, вы можете на этом сайте высказывать свое отношение к таким проектам, зарегистрировавшись через «Госуслуги». Так вот: на тот момент, когда я пишу эти строки, «за» сказали пятьдесят человек, а «против» – почти пятнадцать тысяч, в том числе я и практически все мои коллеги.

Почему? Просто я просветитель. Я – доктор наук, профессор Российской академии наук. Но дело не в чинах: может быть, я не совершил выдающихся научных открытий, но я умею просто объяснять сложные вещи, а значит, я просветитель. Собственно, Академия признала это, дав мне звание профессора – именно в наши обязанности входит просветительская работа.

Впрочем, и вы все просветители, без исключения. Принятый в начале этого года закон определяет просветительскую деятельность так: «Осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Делишься с подругами рецептом салатика? Помогаешь ребятам во дворе починить велосипед? Рассказываешь коллегам об интересной поездке? Все – ты просветитель. Подпадаешь под действие закона. Вы скажете, что такие мелкие действия законом и проектом постановления напрямую не регулируются... но они и не разрешаются, а все, что не разрешено и граничит с запретом, рано или поздно кто-то обязательно попытается запретить, строго за нарушение наказать и об этом отчитаться.

Ведь законы в последнее время нарочно принимаются «рамочные», то есть такие, чтобы можно было подвести под их действие любого и любое. Это, разумеется, удобно исполнителям. Ну представьте себе, что офицерам ГИБДД дали бы право штрафовать водителей за то, что у них крутятся колеса. Понятно: всех не оштрафуют. Но какой простор для творческого, а точнее, избирательного подхода! И для коррупции, разумеется.

А реализация таких безмерно широких норм зависит прежде всего от подзаконных актов – таких, как этот. И он вполне ужасен. По сути, он требует, чтобы любой человек, занимающийся просветительством, заключил договор с некоторым образовательным и культурным учреждением и взял на себя все те же обязательства, что и школьный учитель. Пригласила школа, к примеру, в гости писателя, который в ней когда-то учился, он готов прийти и поговорить с ребятами, но сначала должен собрать справки о несудимости, пройти полноценную диспансеризацию и всякое такое прочее. В свое свободное время, за свой счет. Как думаете, пойдет?

Ах да, не забудем про запреты: нельзя заниматься просветительством несовершеннолетним (прощайте, школьные кружки!) и, разумеется, иностранным агентам, которых в нашей стране становится как-то угрожающе много. Ну, и нужно представить справку (откуда, от кого?) что ты уже два года как успешно занимаешься этой деятельностью – только ведь неоткуда взять ее молодым, кто лишь вступает на этот путь.

За последние десятилетия в нашей стране расцвело множество просветительских проектов, издано множество книг и статей, прочитаны лекции, созданы целые порталы в интернете. Идет популяризация науки, причем это произошло само собой, без бюджетных вливаний, просто потому, что людям это интересно и важно. Зачем этому мешать? Зачем подталкивать к нарушению закона совершенно законопослушных людей? Зачем рвать горизонтальные связи? Только для того, чтобы говорить вслух в нашей стране имело право лишь государство и те, кого оно этим правом наделит?

Ни в законе, ни в проекте постановления нем нет ни слова о помощи просветителям. Есть лишь ограничения, запреты, обязательные требования, а скоро мы наверняка увидим и другой закон, в котором будут прописаны санкции, наказания, штрафы, хорошо еще если не тюремное заключение за нарушение «порядка проведения просветительской деятельности».

Чиновники, вероятно, хотят поставить заслон экстремизму, терроризму и всему прочему, что может маскироваться под просветительство... Что ж, цель благородная. Только ведь это все и так запрещено законами, к тому же настоящие террористы и экстремисты на все эти постановления внимания не обращают и своей деятельности не прекратят лишь потому, что будет принят еще один грозный документ.

Что ждет нас, просветителей, в случае принятия и активного применения этого документа? Если мы станем его исполнять – вал никому не нужной бумажной работы, мелочный контроль со стороны людей, которые гораздо меньше нашего разбираются в нашем любимом деле. И, разумеется, коррупция, коррупция, коррупция. А значит, самые умные и активные прекратят это трудное и неблагодарное дело… или просто соберут чемоданы и уедут туда, где просветительство – не преступление. Скатертью дорожка?

Мир стремительно поляризуется. Он делится на богатые страны с развитой наукой и на сырьевые придатки, где нет ни настоящей науки, ни передовых технологий. И я не открою секрет, если скажу, что питательной почвой для такого развития служит прежде всего массовое просветительство. Без него не бывает и передовой науки, без него лучшие технологии вязнут в болоте косности и примитивизма. Мы особенно ясно осознали это в период пандемии: можно изобрести самые прекрасные вакцины, но успех борьбы с вирусом не в меньшей степени зависит от информированности и сознательности каждого. А ведь по данным опроса ВЦИОМа от 2017 года четверть россиян уверена, что Солнце вращается вокруг Земли (читатель, если ты не в курсе, я просвещу тебя, пока еще можно: на самом деле наоборот).

Место просвещения в нашей стране займет дремучее мракобесие, благо для его распространения никаких лицензий и договоров не нужно. Много было излишних регуляторных актов и в царской, и в советской России – но ни там, ни там не пытались под контроль государства поставить вообще всякое просвещение, просвещение как таковое.

Говорят, Никита Хрущев однажды пожелал запретить Академию наук, которая была слишком несговорчивой, неудобной, не хотела сеять кукурузу в Заполярье. Но ему подсказали, что в историю войдет такая фраза: «Петр Великий создал в России Академию наук, а Никита Сергеевич ее уничтожил». И Хрущев отказался от своего плана. Неужели нынешние регуляторы просвещения не боятся прославиться как запретители просвещения в России?

Однажды наши внуки (а у меня их уже четверо) могут обнаружить, что они живут в отсталой, полуграмотной стране, и они спросят нас, как это получилось. Я отвечу, что пытался этому противодействовать, как мог, в рамках закона, но не был услышан.

Что ответят внукам эти чиновники – я не знаю. Глядя на их творчество, я вообще не уверен, что их внуки останутся жить в нашей с вами стране.