Война со здравым смыслом

Давайте не будем сейчас о политике. Политика — это за кого надо голосовать, какие законы принимать, на какие выходить митинги. Давайте поговорим о здравом смысле и о реальности, в которой мы живем. А точнее — о реальности, из которой нас старательно уводят в царство страхов и грез. И о том, как это опасно.

Начну издалека. В древнем мире много было разных стран и культур, но ключевую роль для нашей цивилизации сыграла греко-римская античность. Причин тому можно назвать много, но, на мой взгляд, одна из главных — в том, как было там устроено школьное образование. Вот какие три предмета изучали в школе прежде всего, раньше арифметики и географии: грамматика, логика и риторика. Вместе они назывались «тривиум», то есть «три дороги», отсюда «тривиальный» — всем известный, так что не надо ничего никому дополнительно объяснять.

Не то, чтобы греки и римляне не любили заниматься физкультурой или не были патриотами, совсем наоборот. Но они прекрасно понимали, что без логики и риторики патриотизм с физкультурой не помогут.

С грамматикой все понятно, это умение грамотно читать, писать и говорить на родном языке. А вот логика и риторика — это умение правильно мыслить и внятно излагать свои мысли, убеждая других людей. И очень жаль, что из нынешнего школьного курса эти предметы ушли практически полностью. Отмечу кстати, что в аттестате Володи Ульянова, будущего основателя Советского государства, были сплошь пятерки, кроме одного предмета: четверку ему поставили по логике. И на характер этого самого государства этот маленький изъян повлиял очень сильно.

Сегодня у нас в моде официальная тоска по СССР. Его стремятся не то чтобы возродить, но хотя бы сымитировать. Но есть одна область, в которой нынешнее государство с помощью современных технологий оставляет былую Страну Советов позади — это борьба с реальностью, вытеснение ее с помощью сказок и виртуальных моделей. Кто же не помнит этих выпусков программы «Время» и политинформаций, в которых описывалась какая-то совершенно иная прекрасная жизнь у нас и ужасная — у них?

Вот только один пример. Когда в 1969-72 годах американские астронавты высадились на Луне, советские пропагандисты были очень огорчены, что этот рекорд достался не им. Но не стали его оспаривать. Сегодня тема «лунного заговора» крайне популярна в «патриотических» СМИ: не высаживались они никуда, а все сымитировали. Как сформулировал это в своем блоге знаменитый российский фантаст, «нам выгоднее думать, что не высаживались, значит, так и будем думать».

Только выгоднее ли? Нил Армстронг назвал свой выход на поверхность Луны «маленьким шагом для человека и огромным скачком для человечества». Для человечества, заметим, а не для Америки, или Запада, или еще какой-нибудь его части.

Выгодно ли нам отделять себя от человечества, горделиво прятаться в собственном огороде и повторять, что это к нам не имеет отношения, что этого вообще не было?

Нам как простым гражданам — безусловно, невыгодно. Но тем, кто хочет нас контролировать — выгодно очень. Можно в очередной раз написать свою суверенную историю, в которой были только выгодные нам события, что уже и происходит к ужасу настоящих историков. На очереди, вероятно, суверенная физика и национальная математика, законы для которых принимают в Госдуме. Впрочем, человечество и это проходило.

Реконструированное прошлое тесно смыкается с воображаемым будущим. Не нравится чье-то мнение? Не надо разбирать его по существу, строить аргументацию. Логика и риторика — это «русофобские пережитки». Достаточно объявить, что на самом деле этот человек тянет страну обратно в жуткие девяностые, мечтает испить крови христианских младенцев и подчинить нашу страну рептилоидам с Нибиру. А если кто-то попытается указать на логические противоречия, надо как можно громче и бессвязнее выкрикивать лозунги. Убедить рационально все равно никого не получится, зато проще будет задавить эмоциями.

Вообще-то это означает спуск на одну ступень, от человеческой рациональности к инстинктам и эмоциям, которые присущи и животным. Но так намного проще управлять людьми.

Ну и что, скажут некоторые, какая мне-то разница — я буду жить в уютной для меня виртуальности, как и другие, нам будет хорошо в нашей «матрице». Все бы ничего, если бы можно было при этом отключить реальность. Но не получается.

Мир вокруг стремительно развивается, и те, кто отключают связь с реальностью, утрачивают возможность соответствовать его вызовам, конкурировать с другими людьми и сообществами. Как гласил старый советский анекдот, «кончились перед поездом рельсы? Всем закрыть шторы, раскачивать вагон и говорить «чух-чух, чух-чух». И ведь говорят.

Говорят, например, что прогулка по бульварам может быть незаконной, а те, кто предлагает ее совершить — преступники, которых следует держать в тюрьме. И добавляют, что так и даже еще жестче происходит во всем мире. Можно долго опровергать все это. Цитировать законы и Конституцию. Разбирать конкретные кейсы из мировой практики. Но спорить с телевизором бесполезно. И в какой-то момент вы устаете возражать, начинаете, пусть молчаливо, соглашаться. Даже оправдываться, что когда-то думали иначе. Говорят, что те, кто настаивают на честных выборах, на самом деле большевики, которые мечтают об уничтожении собственной страны. И люди, которые подчеркнуто сторонятся насилия, ратуют за строгое исполнение действующих законов, вдруг приравниваются к тем, кто совершил кровавую революцию и первым делом существующие законы отменил.

От многократного повторения это тождество начинает выглядеть если не верным, то привычным. Вы не то чтобы согласились — вы устали опровергать.

Говорят, что любые перемены возможны только к худшему. Что в истории ничего нового не бывает. Что от вас никогда ничего не зависит, а вот если замереть под одеялком, то ничего плохого вообще не произойдет. И пусть личный опыт учит противоположному, но одеялко постправды такое все-таки уютное…

Вы приняли, что мир — это война, свобода — это рабство и далее по списку. Постправда вас победила. Вы поняли, что теперь любите постправду.

Но вот однажды вы садитесь в самолет, пилот которого не умеет им по-настоящему управлять – его научили только автопилот включать. И самолет разбивается при посадке. Или вы ложитесь в больницу, в которой диагнозы ставят по указанию начальства «сократить на … процентов смертность от … к … году», а лекарства активно импортозамещают тем, чего у нас просто нет. И вот вас лечат не от той болезни и негодными средствами. Или рядом с вами горит тайга — но пожарные машины, которая по документам была закуплены, физически не существуют, а дым, от которого вы задыхаетесь, официально признан чуть ли не целебным для вашего здоровья.

Постправда убивает не только реальность, но и людей. Не надо ей доверять. Учите лучше своих детей логике и риторике, как в старые добрые времена.