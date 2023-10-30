Выпишет ли Америка Украине чек на $60 млрд?

Администрация Джо Байдена запросила дополнительный пакет ассигнований к бюджету США на следующий финансовый год (который уже начался 1 октября) на «безопасность» в размере почти более $105 млрд. Больше половины планируется пустить на Украину и связанные с ней американские программы. Но чтобы все это протащить через конгресс, придется помучиться. По щелчку из Белого дома там не работают. А тут еще выборы грядут — республиканцам надо акцентировать свои позиции, чтобы понравиться избирателям.

О чем идет речь?

На Украину администрация запросила $61,4 млрд. При том что в сентябре, когда удалось принять только временный федеральный бюджет (до 17 ноября), пришлось выкинуть оттуда запрошенные изначально Байденом на содействие Киеву сначала $24 млрд, потом $6 млрд, а потом так и вовсе жалкие $300 млн. По причине того, что теперь почти всякие новые ассигнования в поддержку Киева встречают растущий скептицизм со стороны республиканцев и подлежат муторному обсуждению, как минимум. Но это еще не все деньги.

По другой статье из тех же 105 млрд — а это именно «гуманитарная помощь» — предлагается отстегнуть еще $9,15 млрд Украине, Израилю и cектору Газа. Как там делить внутри — пока неясно. Правда, из чисто украинской части в 61,4 млрд не все долетит до середины Днепра. Надо же и себя, своих подрядчиков не забывать. Так, из $30 млрд (в рамках 61,4 млрд) ассигнований по линии Пентагона часть, как уже повелось, будет израсходована на пополнение запасов вооружений, поставляемых ВСУ. В 14,4 млрд — «на продолжение военной поддержки» — включены «транспортные расходы на американский персонал и оборудование» и финансирование американских войск в Европе. Также в 61,4 млрд включен мини-пакет почти в полмиллиарда на «поддержку украинцев, прибывающих в США по программе Uniting for Ukraine». И т.д. То есть часть денег останется в США.

До сего момента «на Украину» с 1 января 2022 года было выделено больше — около $75 млрд. Из них примерно 45 млрд — на военные цели. Из нового запроса Белого дома следует, что объемы помощи не увеличиваются, а даже несколько усохнут. Главная цель — покрыть основные потребности Киева на год вперед, чтобы не возвращаться к этой становящейся все более дебатируемой в США теме во время президентской избирательной кампании.

Если бы «украинский пакет» был отправлен в конгресс сам по себе, то скорее всего его бы завернула или сильно урезала палата представителей, где у республиканцев небольшой перевес. Поэтому Белый дом пошел на немудреную хитрость, «запакетив» заведомо менее популярные предложения с теми, которые пользуются широкой двухпартийной поддержкой. Это вообще частый прием у американских законодателей. Разделить общий пакет на несколько отдельных законов технически вроде бы просто, однако тогда резко замедляется прохождение всех и каждого такого билля. А то и вовсе становится проблематичным.

Поэтому именно компромисс — так сложилось исторически — остается наиболее эффективным способом принять комплексное законодательство, у отдельных частей которого есть свои противники и сторонники.

Белый дом играет и еще на одном моменте, используя тактику «хватай мешки – вокзал уходит». 17 ноября наступает дедлайн, к которому надо принять полноценный бюджет на следующий год, иначе настанет shutdown — частичное прекращение финансирования федерального правительства, а также военнослужащих. Около 800 тысяч федеральных чиновников могут остаться без зарплаты, будет остановлена работа ряда федеральных учреждений (первыми как «самые ненужные» закроют национальные парки). Каждая партия при этом будет валить вину на другую, могут быть понижены инвестиционные рейтинги Америки, упадут фондовые рынки, на которых американцы держат пенсионные накопления. В общем, неприятно.

«Пряники» в совокупном пакете, где Украина идет «в нагрузку», выглядят так. $14,3 млрд для Израиля, $7,4 млрд для Тайваня и вообще на укрепление «мер безопасности США» в Тихоокеанском регионе. А главное – почти $14 млрд на укрепление безопасности на границе США с Мексикой, включая любимую программу республиканцев — строительства стены (это им главный тут пряник). Внутри — ассигнования на новые пункты временного содержания, на сбор ДНК на границе и поддержку законно прибывших, более 3 млрд на наем дополнительно 1300 патрульных погранконтроля и 1600 сотрудников иммиграционной службы, 1,4 млрд на финансирование временного жилья, питания и других услуг для мигрантов, отдельно 1,2 млрд на борьбу с контрабандой фентанила и т.д.

Цейтнот по времени принятия бюджета усугубили 22-дневные терки в палате представителей, где республиканцы никак не могли выбрать спикера (по праву партии большинства) взамен смещенного самими же республиканцами Кевина Маккарти «за соглашательство с Белым домом»).

И вот он, наконец, появился: это Майк Джонсон.

По американским законам, спикер — это далеко не «диктатор» нижней палаты, но его роль в торможении или продвижении законопроектов важна. Что известно о Майке Джонсоне? Во-первых, он — «трампист», из Луизианы, занимался конституционным правом. Родом из семьи пожарного, он первым в семье получил высшее образование. Был и в заксобрании штата. У американского спикера, противника абортов и однополых браков, сторонника «традиционных ценностей», четверо детей от единственного брака. То есть он делом доказывает приверженность этим самым ценностям.

Джонсон имеет рейтинг 92% от Американского консервативного союза и 90% от Heritage Action по тому, как он голосует. После выборов 2020 года он был одним из лидеров начатой Трампом кампании за пересмотр их результатов.

Во-вторых, он очень плохо (для Киева) голосовал по почти всем «украинским законопроектам», поддержав только один — о ленд-лизе. А первое, что он сделал на посту спикера, — это предложил резолюцию в поддержку Израиля и с осуждением терактов ХАМАС. Она была принята двухпартийным подавляющим большинством.

Тем не менее Джонсон, скорее всего, в интересах единства фракции, попытается довести до голосования предложенный Байденом единый законодательный пакет. Который в первоначальном виде вряд ли, впрочем, пройдет палату представителей (конгрессмены возобновят работу 1 ноября после «работы в округах»). Со стороны республиканцев и там, и в сенате (где у демократов совсем небольшой перевес) появился ряд существенных возражений.

Значительная часть республиканских законодателей все-таки требуют «распакетить» билль. И отделить мух от котлет, то есть Украину от Израиля и Тайваня. Или, если перефразировать ставшее символическим название книги бывшего украинского президента Кучмы, «Украина — не Израиль». По Израилю вообще вопросов нет почти ни у кого: законы о помощи ему проходят в конгрессе обычно со свистом.

В сенате поддержка Украины сильнее в обеих фракциях, хотя часть тамошних республиканцев тоже хотят «распакетить» законодательство. Согласно процедурным правилам, демократам, чтобы протолкнуть через верхнюю палату президентское законодательство в ускоренном режиме, нужно 60 голосов (то есть потребуется поддержка минимум девяти республиканцев). В этом случае будут заблокированы попытки «заболтать», бесконечно беря слово и внося бесконечные поправки (так называемое filibustering), принятие билля, что может длиться аж неделями.

Также у республиканцев вызывает возражение «гуманитарный пакет» почти в $10 млрд на Газу, Украину и Израиль одновременно. Не без резона звучат сомнения: а эти деньги не пойдут ли на покупку ХАМАС еще ракет, чтобы пулять ими по Израилю?

В общем перспективы байденовского законодательства пока выглядят достаточно кисло, прежде всего, в силу позиции палаты представителей, но не безнадежно.

Основной торг может развернуться (это если республиканцам не удастся разделить билль на несколько частей, но тогда на рога встанет уже администрация) вокруг «главной морковки» для «Великой старой партии» (так неформально называют республиканцев) — системы безопасности на границе с Мексикой, включая строительство стены, но не только. От Байдена потребуют комплексных изменений в иммиграционной политике, чтобы кардинально замедлить и сократить поток нелегалов. В итоге все могут решить мелкие закулисные договоренности — о том, каким избирательным округам по каким статьям будут распределены бюджетные деньги.

Вряд ли Украину оставят совсем без денег: победа России по-прежнему остается неприемлемой для политического класса США, по этому вопросу пока консенсус. Также надо быть готовыми, что на полях боев на Украине могут произойти — случайно или преднамеренно — какие-то события (или же они будут так истолкованы), которые могут помочь принять очередной пакет помощи Киеву до 17 ноября.

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