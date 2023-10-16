Была бы 1945-м война в «режиме онлайн» — советской армии и Берлин не дали бы взять толком

Нынешняя война Израиля с террористами ХАМАСа — очередное подтверждение того, что мы живем в эпоху, когда войны ведутся в режиме онлайн. Мировая общественность собралась на трибунах Всемирного Колизея, запасшись попкорном, и наблюдает, как «хорошие парни» мочат «плохих парней». Разумеется, понятия «хорошие» и «плохие» — субъективные, симпатии публики непримиримо разделены. Своим гулом в соцсетях и на улицах в виде демонстраций публика пытается влиять на ход поединка исключительно под воздействием собственных эмоций. А эмоции — вещь очень манипулируемая политиками и массмедиа. Они именно манипулируют массовыми стереотипами, страхами и заблуждениями. Чаще всего в политических целях или исходя из устоявшихся стереотипов относительно того, кто есть «хорошие парни», а кто плохие, кто «наши», а кто «потенциальный противник».

Лучше всего продается страх. Сами же политики, имея дело с устоявшимися на массовом уровне стереотипами (внедрению которых они сами и поспособствовали), предпочитают «не плевать против ветра», не бороться даже с пережившими свою утилитарную пользу заблуждениями, а потворствовать им. Они — как блогеры или тиктокеры: «постят» (постулируют) прежде всего то, что кликуемо толпой, которую нынче принято называть вежливым словом «избиратели». В значительной степени они становятся ее заложниками со связанными руками, будучи ограниченными в действиях во имя долгосрочных интересов общественного блага, но в ущерб текущей популярности.

Израильский ЦАХАЛ, который сейчас декларирует цель уничтожить ХАМАС на корню с последующей денацификацией сектора Газа от джихадо-фашизма и уже затем создание, как и собирались раньше, полноценного Палестинского государства, — исправляет ошибки, сделанные на рубеже 2008-2009 годов. Тогда наземная операция в секторе проходила вполне успешно. К ней, кстати, был непосредственно причастен нынешний министр обороны Израиля Йоав Галант, командовавший Южный военным округом. ХАМАС, гораздо хуже тогда вооруженный, был близок к полному разгрому. Разрушений и жертв среди мирного населения было не в пример меньше, сама операция проводилась куда меньшими силами, чем придется задействовать теперь. Однако этой карательной операции все же не предшествовал террористический рейд вглубь Израиля с кровавой массовой резней, демонстрируемой на весь мир в режиме онлайн. Были «всего лишь» регулярные обстрелы израильской территории куда менее мощными ракетами, чем теперь. Мировая прогрессивная общественность тогда быстро возопила (через пару недель после вторжения в Газу), Генассамблея ООН встала в едином порыве на защиту мирных жителей и против «варварских бомбардировок» Газы, израильское правительство тут же подчинилось и операцию свернуло (две трети израильтян были за ее продолжение). Теперь, конечно, жалеют страшно.

Кстати, тогда тоже был раздолбан, как и теперь, местный университет. Его, разумеется, отстроили на деньги международных спонсоров, сохранив за ним функцию кузницы кадров радикального исламизма. Сейчас, полагаю, история во многом повторится.

Или вот история с «бойней в Хаме» в Сирии, городе между Алеппо и Дамаском. Строго говоря, «резни» было две. Одну в 1982 году устроил — без кавычек — отец нынешнего президента Хафез Асад. В ответ на поднятое исламистами из организации «Братья мусульмане» антиправительственное восстание войска взяли город штурмом. Сравняв его на две трети с землей. Говорят, даже с применением химического оружия.

Но поскольку никаких соцсетей тогда не было, как и НКО, базирующихся в Лондоне, которые в прямом эфире показывали бы миру задыхающихся от газов детей, а сам Хафез Асад, будучи «большим другом советского народа», был вполне встроен в биполярную систему мира, то никто особенно не заморачивался. Сирию не исключили из Лиги Арабских государств, особых санкций тоже не было.

Хотя, по некоторым данным, были убиты от 20 до 40 тысяч мирных жителей. Но это же не в режиме онлайн, кадров разрушенного до основания города тоже никто в сетях не распространял (за их отсутствием). Зато в 2012 году, когда уже правительственные войска Башара Асада в ответ на убийство десятка алавитов вырезали около сотни местных, не разбирая, кто исламист, а кто простой житель, шум поднялся на весь мир. Тогда же правозащитники и стали впервые подавать иски по событиям 1982 года. А все потому, что Башар Асад к тому времени уже был объявлен мировыми СМИ исчадием ада. А так бы и это ему сошло с рук.

Чему другой пример.

В 2016-2017 годах иракская правительственная армия штурмовала город Мосул, который ранее бездарно сама же сдала исламистам ИГИЛ (организация запрещена в России). С помощью курдских ополченцев и мощной поддержки с воздуха сил международной антитеррористической коалиции во главе с США. Штурм шел долго и трудно. Когда в город все-таки вошли правительственные войска, то сразу же занялись пытками местного населения. Вся инфраструктура Мосула, включая водо- и энергоснабжение, была разгромлена, жилые дома были снесены целыми кварталами (в том числе в результате ударов авиации), число погибших гражданских лиц оценивается от 40 тысяч, но кто их, как говорится, там считал. «Это же другое». Картинки с места тогда были, но решили манипуляцией не злоупотреблять.

Отправимся в более отдаленное прошлое. Когда еще не было соцсетей, но массмедиа уже овладели методами информационной манипуляции. Так, в 1980-х годах, с подачи почти исключительно телекомпании NBC, на Западе появился сюжет под названием «Голод в Эфиопии». На который обратили внимание лишь в 1984 году. Хотя он начался на пару лет раньше, когда к власти в стране пришел еще один «большой друг советского народа» Менгисту Хайле Мариам. После трехдневного телемарафона NBC в 1984 году «тема пошла». «Революционный» режим Менгисту Мариама и вправду был кровавым. В стране был развязан настоящий «красный террор», продолжавшийся до начала 1990-х, когда революционер сбежал наконец в Зимбабве, а страна окончательно развалилась. Число погибших от гражданской войны и голода исчисляется от четверти миллиона до 1,4 млн. Однако схожие события в соседнем Сомали не получили такого же драматического и подробного освещения в мировых массмедиа почему-то. Как и в ряде других африканских государств.

Ну и наконец, история вьетнамской деревни Сонгми. Ставшая символом жестокостей американцев во Вьетнаме. Она нашла отражение в фильме Френсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Когда в марте 1968 года рота «С» под псевдонимом «Чарли» случайно в общем-то потеряла своего сержанта Джорджа Кокса. После чего на поминальной службе капитан призвал отомстить врагу. В порядке исключительно мести, без всякой военной надобности, были убиты более полутысячи мирных жителей, включая женщин и детей.

Перед убийством их пытали и насиловали. Сейчас, конечно, убийцы бы все и выкладывали в соцсетях, как потом выложили кадры пыток в Гуантанамо. И случился бы большой политический шухер.

Примерно тогда же рота под командованием лейтенанта Уильяма Келли уничтожила жителей соседней деревни Биньтэй, но об этом мир ничего не знает. Как ничего не знал долго и об истории Сонгми. Лишь год спустя один из демобилизованных американцев, который что-то слышал смутно про эту историю, написал письма-запросы во все инстанции, включая президента Никсона. Отреагировал лишь один конгрессмен Моррис Оделл, настоявший на расследовании. Лейтенанта Келли приговорили к условному сроку, но и тогда новость никого не взбудоражила. До ноября 1969 года, когда молодой еще журналист Сеймур Херш написал об этой истории подробную статью. И именно она, а также драматические фото из Вьетнама Рональда Хэберли всколыхнули Америку, положив начало антивоенному движению. А без «картинки с места события» ничего бы, может, и не было.

Сейчас, правда, «картинок с мест» полно. Но и публике они уже отчасти приелись. Нужны все более и более драматичные кадры. Расчлененка, казнь в прямом эфире, сожженные, обезглавленные и «распятые» дети. Хорошо продаются вообще кадры с детьми, контрастные фото: вот город «до», а вот он же «после». Вот труп простого человека со следами пыток, а вот он же молодой (лучше девушка) и веселый. Также активно участвуют в пропаганде и контрпропаганде домашние животные — спасенные «нашими» и умученные, соответственно, «врагами». И только тогда людей что-то торкает, и они начинают требовать от политиков жестоко покарать «изуверов». Но потом поступают другие картинки — и начинаются причитания на тему «ну нельзя же так». По таким критериям «режима онлайн» советской армии в 1945-м и Берлин не дали бы взять толком.

Притом все эти симпатии остаются сугубо субъективными, что не перебить часто никакими картинками. И то, во что люди не хотят верить в силу приверженности собственным стереотипам и предубеждениям — скажем, в зверства условных «наших», — объявляется «фейком». Этого как бы и нет.

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