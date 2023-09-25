По мере приближения партийных праймериз в рядах Демократической партии США растет беспокойство по поводу способности Джо Байдена в полную силу участвовать в избирательной кампании и вообще дотянуть до конца второго срока в случае переизбрания. В его возрасте, считают многие, ему уже пора на покой. К примеру, 87% американцев старше 75 лет уже не работают. Хотя между Байденом (ему 80) и Трампом (77) небольшая разница в возрасте, второй выглядит «витальнее» и подобных страхов не вызывает. К тому же для Трампа не возраст сейчас главная проблема, а нависшие над ним четыре уголовных дела.

К беспокойству по поводу здоровья Байдена добавляются еще и тревоги по поводу затеянного республиканцами в конгрессе импичмента, а также уголовных разбирательств с его сыном Хантером.

Примерно половина американцев поддерживают расследования в рамках дела об импичменте: какие такие общие дела-делишки проворачивали отец и сын Байдены? Давайте-ка посмотрим всей страной.

Среди демократов тоже есть такие «любопытные» — 36%, среди республиканцев, разумеется, больше — 63%. Американское общество высокопоставленную коррупцию не любит, конечно. Хотя и политиканство вокруг этого тоже не очень жалует.

Отдельное беспокойство вызывает напарница Байдена на посту вице-президента Камала Харрис, которая еще менее популярна (среди демократов ее рейтинг тоже невелик), чем ее начальник, и, по мнению многих, на пост президента в случае чего не годится, а потому ее надобно заменить. Но Байден пока не хочет ее менять. Пожилые люди, знаете ли, привыкают к одним и тем же лицам вокруг себя и часто не приемлют новых.

Более трех четвертей американцев, по опросам, в том числе две трети демократов, считают, что Байден слишком стар, чтобы в полную силу работать второй срок. И это при общем невысоком рейтинге одобрения его работы — на уровне 38-39%. Лишь чуть более трети уверены, что Байден вообще дотянет до конца второго срока, когда ему стукнет 86. По поводу Трампа таких больше — 55%.

Уровень поддержки Трампа и Байдена примерно одинаковый — по 36-38%, но следует учесть, что Коллегия выборщиков (именно она формально голосует за президента по итогам выборов по штатам) в последнее время настроена чуть более прореспубликански в силу распределения числа голосов выборщиков от разных штатов (традиционно «республиканских» штатов чуть больше), поэтому демократу надо для победы иметь перевес по абсолютному числу голосов в стране не менее 4-5%. На текущий момент номинация как Байдена, так и Трампа от своих партий не вызывает сомнений, никаких серьезных конкурентов у них там нет. Причем чем больше уголовных обвинений против бывшего президента, тем сильнее его поддержка в родной партии.

Окружение Байдена, как и окружение всякого президента, разумеется, стесняется резануть ему в глаза горькую правду-матку. Мол, все хорошо, неприязнь многих в Америке к Трампу так велика, что они проголосуют даже за полуживого Байдена. В чем, надо признать, есть доля истины.

А посему надо не рефлексировать по поводу возраста босса, а смело идти вперед. К тому же окружение лидера тоже не хочет терять свою работу — тут тоже все понятно. Предвыборный штаб Байдена уже запустил предварительную рекламную кампанию стоимостью 25 миллионов долларов, которая включает в себя телевизионные ролики, на которых показан энергичный и бодрый президент во время недавнего почти 40-часового путешествия на Украину и обратно.

Сам Байден вполне уверен в своих силах и никуда уходить не собирается. «Я баллотируюсь, потому что на кону судьба демократии», — так ставит он вопрос, не больше и не меньше, имея виду, что если Трамп вернется, то демократии кирдык. Иными словами, «кто, если не я».

Если Байден будет участвовать в праймериз (а пока все к этому идет), его выдвижение от партии гарантировано. Однако чуть менее 70% демократов предпочли бы видеть кандидатом в президенты от партии все же кого-то другого, если ветеран в последний момент сам отступит. А есть этот кто-то другой? Насколько длинна скамейка запасных у демократов?

Скажем так, она не пустая, но и не так чтобы была переполнена. При том что выдвинувшихся на праймериз против президента Роберта Кеннеди-младшего и писательницу Марианну Уильямсон не стоит рассматривать всерьез. История показывает, что все попытки бросить вызов внутри собственной партии действующему президенту, идущему на второй срок, как правило, оказывались безуспешными. Нынешний случай пока не тянет на исключение. Серьезные кандидаты предпочитают в такой ситуации «не портить себе карму» и дождаться нового электорального цикла.

Если бы Байден все же сдался, то несколько политиков могли бы выдвинуться вместо него.

Прежде всего это Камала Харрис. Просто потому, что будучи вице-президентом, негоже не попробовать замахнуться на большее. Вон бывший напарник Трампа Майкл Пенс участвует в праймериз. С нулевыми шансами. Впрочем, шансов у Харрис выиграть праймериз тоже практически нет. Она на прошлых выборах тоже пыталась, но выступила бледно.

Одной из восходящих звезд демократов называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который имеет далеко идущие амбиции, косвенно критикуя в том числе и Байдена. Однако пока он явно выжидает, к тому же за пределами Калифорнии у него могут быть проблемы с имиджем «закоренелого либерала».

Некоторые с оптимизмом смотрят на политическое будущее министра транспорта Пита Буттиджича, в прошлом офицера военно-морской разведки. Он как раз, в отличие от Харрис, на прошлых праймериз выступил весьма неплохо. Отлично держится в телевизоре, хорошо вообще держит политический удар. У нас, конечно, посчитают его заведомо непроходным, поскольку Буттиджич — открытый гей (первый таковой член администрации в истории). По этой причине, возможно, он пользуется очень слабой поддержкой среди чернокожих (традиционный электорат демократов). Однако американское общество сильно изменилось в последние десятилетия в сторону терпимости, так что ничего нельзя исключать.

Стоит обратить внимание и на губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Она выиграла в 2018 году впервые губернаторские выборы в считающемся «республиканским» штате, завоевав популярность тем, что не растекалась мыслями по общим глобальным проблемам, а предлагала, как решить конкретные задачи «здесь и сейчас». Уитмер, пожалуй, выглядит на сегодня наиболее перспективной фигурой внутри Демпартии.

Впрочем, у всех этих политиков уже практически не осталось времени для раскрутки. Самой неприятной для демократов станет ситуация, если Байден выиграет праймериз, к чему все идет, но потом по причинам слабого здоровья будет вынужден сойти с дистанции. На этот случай существуют юридические возможности партии все равно выдвинуть кандидатом своего претендента, минуя праймериз, но такой кандидат будет находиться в заведомо проигрышном положении по отношению к сопернику от республиканцев. Пока что менеджеры Демпартии будут тянуть действующего президента на второй срок любыми средствами. Если случится форс-мажор, будут решать проблемы по мере их поступления. Американская политическая система, вопреки распространенному обывательскому представлению, не так уж сильно зависит от личности президента. Она может функционировать и решать текущие задачи практически с любым хозяином Белого дома.

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