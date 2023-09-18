Зачем Европе одежда «русских гостей»

Выйдя из отпусков, бюрократы из Еврокомиссии, засучив рукава, принялись за привычное дело — давать разъяснения. А поскольку евробюрократия сейчас неровно дышит по отношению ко всем «коллективно ответственным русским», на них и сфокусировались. Вопрос встал поистине в кафкианском разрезе. Отнимать ли у случившихся вопреки всем препонам в ЕС россиян машины (с российской регистрацией), а также личные вещи? Оживляя в памяти киносюжет с Остапом Бендером, переходящим румынскую границу и там же и ограбленным пограничниками.

Начали теребить вопрос еще летом немцы. Немецкая таможня вдруг озаботилась трактовкой европейского закона о санкциях, принятого аж в 2014 году, — как трактовать ввоз именно автомобилей. Традиционно ввоз предметов в личных целях принципиально отличается от ввоза товаров в коммерческих. Однако немцы решили трактовать это иначе, начав конфисковывать автомобили россиян как нарушителей санкций о запрете ввоза как такового. Нарвавшись на суды, обратились за разъяснениями в Еврокомиссию. В ответ получили кафкианский бюрократический шедевр.

ЕК истолковала санкции так, что все в них перечисленное как запрещенное к импорту в ЕС, включая не только машины, но и ноутбуки, телефоны, определенные виды одежды (например, кожаную), и даже туалетную бумагу и шампуни — можно конфисковывать.

В своей буквальной трактовке документ выглядел довольно изуверски. Позже е-комиссары, правда, чуть сдали назад, утвердив правомочность конфискации автомобилей, но оставив остальное на усмотрение конкретной таможни. В этом пункте — все как мы любим — «на усмотрение правоприменителя».

Страны-члены ЕС впали в замешательство, поскольку им предстоит принять самостоятельное решение. И тут, с одной стороны, возникает опасность продемонстрировать показательную — до степени гротеска — пристрастность к «русским гостям». С другой — дать повод для подозрений в «излишней мягкости» к ним же, «коллективно ответственным». И еще неизвестно, что в нынешней ситуации хуже.

Страны Балтии среди первых объявили о запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами. Речь об авто, способных перевозить до 10 человек, но автобусы под такие санкции не попали, как и мотоциклы, поэтому «коллективно ответственные» на них въезжать смогут. Случаи запретов уже были, при этом наличие второго гражданства никак ситуацию для владельца авто не облегчает. Случаев конфискации пока не было, хотя МВД Литвы предупредило о возможности конфисковать машины, которые уже находятся в стране, как это делает Германия. Сами немцы не стали размениваться на сентиментальные нюансы, предупредив, что таможня сможет конфисковать у россиян любые личные вещи из санкционного списка. Литва уточнила, что будет смотреть на количество и «разумность» ввозимого.

Между тем, сей список содержит полторы сотни позиций, где значительную часть составляют сугубо предметы повседневного обихода типа всякой электроники, сумок и чемоданов, женской одежды (почему-то не мужской, то есть женщин, получается, смогут раздеть на таможне), там даже зубная паста.

Пока нет запрета в Греции, однако вот Болгария задумалась. Вроде как официально въезд на российских номерах там тоже запрещен. Между тем, Болгария и Греция до недавнего времени оставались последним сухопутным (из реальных) путем для россиян в Европу, прежде всего, в Сербию и Черногорию, где осело много релокантов. Если они уже въехали туда на своих машинах, то выехать не смогут, а растаможить на Балканах машину из России невозможно. Соответственно, итальянский либерализм (въезжать русским машинам пока не запрещено, вещи обещают не отбирать) уже мало что значит в практическом смысле. Ну хотя бы чемодан с вещами в аэропорту не отберут, и на том спасибо.

Получается «русско-европейская рулетка». Может, конфискуют автомобиль (или запретят въехать на нем), а может, нет. Но скорее — да. Может, «отожмут мобилу» в Европе, а может, нет. Но скорее все же нет. Вряд ли дойдет до массового изъятия чемоданов, сумок, рюкзаков и шампуней. Хотя можно себе представить отдельные случаи показательной порки, которые будут тиражироваться СМИ. Возможно, большинство стран ЕС будут по-тихому саботировать наиболее одиозные положения документа ЕК, стараясь не привлекать внимание к своей «гибкости» по отношению к русским. Но это не точно. Это уж как будет развиваться ситуация на Украине — и подаваться в евро-СМИ.

Меры носят прежде всего характер демонстративной угрозы, как сигнал, что «вам тут не рады» и нечего, мол, сюда вообще ездить.

Наличествует и чисто бюрократический момент. Санкции приняты на законодательном уровне. Откатить назад в нынешней ситуации политически невозможно. Для всякого чиновника, вне зависимости от его национальной принадлежности, всегда легче трактовать любые правила в более жестком ключе, чем в либеральном. Поскольку во втором случае он берет на себя личную ответственность — а в случае с антироссийскими санкциями речь о серьезной политической ответственности — которую никакой чиновник брать на себя не хочет.

В самом худшем случае на таможне могут докопаться, во-первых, до количества ввозимого. Помнится, в 1970-е годы советская таможня у советских загранкомандировочных могла вполне «законно» изъять «вторые джинсы» или вторую банку растворимого кофе (я бы не писал это, если бы не знал конкретный случай) и так далее. Не говоря уже о двух магнитолах или магнитофонах-кассетниках. Трактуя таким образом, что такое «личное пользование», а что — для «сдачи в комок» (комиссионный магазин). Так что «руки-то помнят», как говорится. ЕС может возродить советскую практику. Во-вторых, другой ориентир — товары дороже €300, которые сейчас россиянам запрещено приобретать в Европе (неосмотрительные попытки получить за них tax free уже заканчивались уголовным делом и аннулированием визы). Этот ценовой порог может сыграть роль в решении таможенников наиболее «строгих стран» насчет конфискации вещей.

Некоторые юристы советуют судиться — в ЕСПЧ, апеллируя к ст. 14 Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует защиту от дискриминации. Правда, мы, насколько помнится, из ЕСПЧ вышли, а на конвенцию сию «положили с прибором». Кто ж знал, как говорится.

В любом случае, отвечать на это кафкианство зеркально все же не стоит. Попробовать быть выше. Не уподобляться, пусть они в этом сами во всем постоят. Хотя, понятное дело, трудно удержаться. Особенно оголтелым антизападникам. На руку которым, собственно, славная Еврокомиссия сейчас и сработала, дав мощный аргумент тем деятелям, кто уже не первый год твердят, что «они нас там просто ненавидят».

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