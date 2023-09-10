Добро пожаловать в торговый центр «Зомби-лэнд»

Помнится, вселенский плач начался в узких кругах весной прошлого года, когда из страны на выход собрались иностранные бренды одежды и прочих потребительских ценностей. Мол, торговые центры опустеют, превратившись в зомби-ТЦ. Чиновники, как положено им по должности, излучали натужный оптимизм: ничо, мол, своими импортозаместимся, только пару буковок в названии бренда поправим — и народ повалит. Самые ушлые паникеры-лоббисты призывали так и вообще ТЦ из казны субсидировать, точно какое всенародное достояние. Но, слава богу, обошлось.

Что видим по прошествии полутора лет новой реальности, которая, как теперь принято повторять, «никогда не будет прежней»? А то, что ТЦ не умерли, но и не то чтобы процветают. Даже в сытой Москве поток покупателей снизился год к году (в мегаполисах на 2-5%), пришедшие на смену сбежавшим западникам отечественные бренды картины не выправили. 10-13% арендных площадей пустует. Получается, что вытеснение (вынужденное) «иностранцев» отечественными ретейлерами и подсуетившимися «дружественными» индусами, китайцами и арабами счастья не принесло.

Проценты падения — посещаемости и арендуемых площадей — сами по себе не выглядят пугающими. Если только не учитывать, что в стране — вы, может быть, сильно удивитесь — потребительский бум. Год к году в летние месяцы розница выросла примерно на 10%.

Сказался отложенный спрос: в прошлом году потребитель ужимался, сейчас, видимо, решил «будь что будет» и бросился брать кредиты и покупать ранее презренные китайские товары (бытовую технику, например, а также автомобили, но это уже не про ТЦ). Сказались мощные бюджетные вливания в экономику, которые пусть предназначены во многом на военные цели, капитальное строительство и адаптацию к импортозамещению, все равно потом расползаются по всей экономике. Но ТЦ, получается, от этого ни холодно, ни жарко. Что же делать?

Смириться с тем, что ТЦ в той форме, как мы их знаем и к ним уже успели привыкнуть, — умрут. Каковая тенденция наметилась уже во всем мире. По этой части мы, скорее всего, догоним все ту же Америку, как пытаемся (пытались, вернее) догнать ее по части многих потребительских привычек.

Крупные ТЦ, по-американски моллы, придумали, разумеется, именно там. И, разумеется, это сделал иммигрант — Виктор Дэвид Грюнбаум. Родом из приличной еврейской семьи из Вены, он вовремя сумел «релоцироваться» после «аншлюса» Австрии с нацистской Германией в 1938-м. В 1954-м именно он (архитектор по образованию) придумал и соорудил первый в Америке и мире молл в пригороде Детройта (под открытым небом, состоящий из большого набора отдельных магазинов), а затем построил уже молл, сконцентрированный в огромном здании площадью 74 тысяч кв. метров в штате Миннесота. С тех пор моллы зашагали по Америке, логично сочетаясь с массовым переездом людей в пригороды, начавшимся в 60-70-х годах.

Расцвет этой формы торговли продолжался до конца века, а потом начался медленный, но неуклонный упадок. Достаточно сказать, что в 1980-х в США насчитывалось 2500 только крупных моллов, сейчас осталось около 700, по некоторым прогнозам, через 3-5 лет выживут лишь полторы сотни. Главный враг — онлайн-торговля.

Ровно по этой же причине прогнозируют через пять лет закрытие 40-50 тысяч магазинов розничной торговли в Америке. За последние 20 лет офлайновый ретейл в США уже потерял четверть рабочих мест. Кстати, нынешняя недозагрузка российских ТЦ арендаторами на 10-13% для Америки — несбыточная мечта, нормой там является уже и 40% пустующих площадей. Так что тут нам есть куда расти, в смысле — падать.

Изменились потребительские привычки. Люди стали больше интересоваться магазинами-дискаунтерами, меньше зацикливаться на «брендовой одежде», поскольку выяснилось, что все это «тлен и суета». Мультиплексы и фудкорты, непременная черта всякого ТЦ, утратили свою уникальную идентичность, ради которой стоит тащиться куда-то на выселки на машине, чтобы провести время. Фудкорты (с большим набором любой кухни на выбор) стали самостоятельным бизнесом, он и до нас уже докатился. Мультиплексам приходится конкурировать с платформами типа Netflix, которыми можно наслаждаться в «домашнем кинотеатре».

У нас своя специфика, конечно. От «брендовой одежды» и ее фетишизации многие все еще не готовы отказаться, но «санкционеры-партнеры» делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс и приучить нашего человека на «их брендах» не зацикливаться. А условно индийскими джинсами не будешь так же кичиться, как как-нибудь «левайсом», который тоже неизвестно где пошит.

Для многих семей или праздно шатающихся подростков ТЦ были (и остаются все еще) формой «проведения досуга». Вернее, безделья. Особенно когда в родном городе и податься некуда. А так — хоть «витрины облизать». Однако и это преимущество уходит, потому как сколько же можно «лизать витрины». Да и не всякий муж выдержит многочасовое перебирание тряпок любимой женщиной. Это сугубо женский дзен. О мультиплексах в отечественных ТЦ теперь без слез и не вспомнишь: что там, собственно, смотреть? Китайские, корейские да индийские «блокбастеры»? Ну мы все же еще не настолько на обывательском уровне «повернулись на Восток».

Насчет «где пожрать» тоже ТЦ теперь ничем особо не интересны. Ресторанный бизнес на любой вкус процветает буйным цветом. Во всяком случае, в сегменте «общественное питание» в последний год-два тоже бум, в двузначных процентах в ряде регионов. То ли мы уже по этой части тоже «Америку догоняем» (там принято куда-то выходить поесть, а не готовить дома), то ли просто народ хочет заесть и запить происходящее вокруг.

Наконец, бурное развитие онлайн-торговли нас не миновало, а совсем даже наоборот. После времен ковида людям понравилось делать покупки, не вставая с дивана.

Разумеется, найдутся те, кто будет предлагать спасать то, что кажется неспасаемым. Так и с моллами. В США полно в меру креативных предложений по этой части. Все они сводятся к тому, что моллам надо меняться, а иначе не выжить. Глубже вписываться в местную жизнь, переезжать из пригородов в центр городской жизни (если это вообще возможно). Устраивать всякие выставки, музеи (передвижные экспозиции), коворкинги, фитнес-центры, ярмарки-продажи местных и неместных фермеров, а также всяких ремесленников. Детские и спортивные площадки обустроить, наконец. Проводить концерты. И так далее. Места же полно. Зафиксирован случай, когда на ледовом катке внутри молла тренируется на глазах у шопингующей публики местная хоккейная команда. Правда, у нас ТЦ с ледовыми площадками не так чтобы много. Все это, иными словами, нынче называется модным словом «экосистема».

В крайнем случае, если нынешние ТЦ и вовсе опустеют, то их можно приспособить под какой-нибудь пейнтбол, места проведения военных учений («городской бой») или временные убежища на случай стихийных или иных бедствий. Но это уже другая история.

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