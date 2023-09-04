Насколько опасна радиоактивная вода с «Фукусимы»

Японо-китайские отношения омрачил нешуточный скандал. И бог бы с ним, поскольку сам по себе он не сенсация: страны являются традиционными соперниками, а история их отношений омрачена многими, в том числе трагическими событиями. Однако данный кейс интересен, прежде всего, гремучей смесью обывательской дремучести, циничного политиканства и информационных манипуляций. Все как мы любим.

Как известно, в 2011 году у берегов Японии произошло сильнейшее землетрясение, оно породило цунами, которое разрушило частично АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Волна повредила систему охлаждения реакторов и водоемов, где хранится отработанное ядерное топливо (ОЯТ). Для охлаждения аварийных реакторов и ОЯТ требовалась вода, ее брали из океана. После использования не сбрасывали обратно, а очищали от радионуклидов и складировали в герметичные цистерны. Тем не менее, даже после многоступенчатой очистки в отработанной воде остались радиоактивные изотопы — тритий, углерод-14, калий-40, стронций-90, йод-129, а также изотопы цезия и плутония, но последние в ничтожных дозах. Этой водички скопилось 1,34 миллиона тонн. Куда девать? Уже ведь использовано 97% мощностей по хранению.

Еще десять лет назад возник план сбросить — но не сразу, а порционно – так называемую тритиевую воду в Тихий океан. Ясен пень, все соседи резко возмутились. Мол, девайте куда хотите. Хоть на Луну. Или выпаривайте. Тем более что шибко горячих друзей среди соседей у Японии нет. Войти в положение некому. Особенно горячился — и продолжает — Китай.

Обратились в МАГАТЭ, которое план сброса воды одобрило. Отсеяв голимую политику и посчитав, что в процессе предварительного разбавления (в пропорции примерно 1:1200) морской водой содержимого цистерн с тритиевой водой концентрация этого трития падает в 40 раз от установленных норм. А при попадании в океан — в тысячи раз ниже нормы.

Однако хайпа и хейта это не предотвратило. В том числе в самой Японии. Ведь современный обыватель, когда слышит слова «экология», «вредные вещества» и пр., — он ведь не утруждает себя установлением объективной истины и выяснением деталей. Он — за нулевую терпимость. Сделайте мне красиво и не тревожьте меня всякими ужасами.

Китайские власти по-коммунистически бескомпромиссно не упустили возможность пригвоздить нелюбимого соседа: мол, как вы смеете устраивать из нашего общего Тихого океана свою частную японскую помойку?! Японского посла вызвали куда следует. Японские морепродукты стали подвергать тщательной проверке еще до всякого слива. Пошли полицейские рейды.

А мы уж знаем, как органы надзора могут находить нужные вредные вещества в продукции тех стран, с которыми политические отношения «не очень».

Чуток, правда, китайские пропагандисты перегнули палку — и напугали уже китайских обывателей. Которые в панике и давке стали скупать в магазинах соль (она же морская!) на всю оставшуюся жизнь. Китайская соль — это как наша гречка в каком-то смысле. Соль стала кончаться, и тогда китайцы ринулись в российское Приморье и стали скупать соль там тоже.

Японским морепродуктам объявили эмбарго — жрите, мол, сами. Японцы в ответ на некоторых ресторанах стали вывешивать троллинг-объявления: мол, специально для наших дорогих китайских гостей подаем тут рыбу, выловленную вблизи Фукусимы.

Как говорится, в чем правда, брат? В том, что этот самый тритий (никто ж из обывателей не знает наизусть таблицу Менделеева), радиоактивный изотоп водорода со сроком полураспада в 12,3 года, распадается на гелий-3 и электрон. Бета-излучение трития задерживается кожей человека и вообще всем чем угодно, оно гораздо менее опасное, чем ионизирующее излучение.

В морской и питьевой воде, о чем опять же никто из обывателей не знает, присутствует тритий природного происхождения. Из организма он выводится через несколько дней. Накапливаться в клетках организма он может только, если специально пить тритиевую воду литрами.

При сбросе в океан тритиевая вода почти сразу разбавляется до абсолютно безвредного состояния. Напомним: сброс не массовый, а строго дозированный. Если бы продолжали накапливать запасы дальше, то это действительно грозило бы как раз массовым и неконтролируемым сбросом, что могло привести к экологической катастрофе. Стоит напомнить и о географии: от Фукусимы до Китая около трех тысяч километров, течения туда не ведут.

Наконец, главное. Дозированный и контролируемый сброс отработанной и очищенной воды с АЭС в ближайшие водные водоемы (какие есть — туда и сбрасывают) — общемировая практика, которую используют практически все страны, где есть АЭС. И не потому, что «это полезно для здоровья», а потому, что, во-первых, больше некуда. Во-вторых, есть в повседневной жизни вещи куда вреднее для здоровья, но если вокруг них политики и СМИ не поднимают хайп, то ими дремучий в массе своей и «информационно ленивый» обыватель (ему лень самому перепроверять информационную жвачку, которой его кормят из телевизора) и не заморачивается.

В том числе китайский обыватель, бросившийся скупать соль, поскольку «теперь вся соль будет отравлена японцами», не знает — а родная компартия ему и об этом и не рассказывает — что, например, АЭС Циньшань, расположенная на побережье Восточно-Китайского моря, ежегодно сбрасывает в океан трития в 10 раз больше, чем ежегодно запланировано сбрасывать с Фукусимы.

Причем это происходит с полного одобрения китайских регулирующих органов. Сбросы трития с этой АЭС повышенные в силу ее специфики, она работает на канадских реакторах на «тяжелой воде». Всего же в год со всех своих АЭС Китай сбрасывает в «наш общий Тихий океан» примерно в 50 раз больше трития, чем запланировано сбрасывать в год с Фукусимы, а китайские нормативы позволяют с каждой АЭС сбрасывать этого вещества в среднем в два раза больше, чем с Фукусимы.

Южнокорейские сбросы трития с АЭС суммарно тоже превышают сбросы с Фукусимы — в 10 раз. Но южные корейцы хотя бы соль не скупают. А северные корейцы вообще молчат и ни о чем не беспокоятся. Потому что мудрая и вечно правящая Трудовая партия Кореи им такие страшные истории не рассказывает.

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