Почему россияне не размножаются как кролики?

Поскольку рождаемость в России застыла на уровне «так себе» (коэффициент рождаемости чуть меньше 1,5, что означает «медленное вымирание»), то возбудились разные лекари-знахари, которые претендуют на то, что болезнь сию можно вылечить одной какой-нибудь чудодейственной «законодательной виагрой». Стоит ее принять – не внутрь, а в Думе – и сразу народ станет плодиться и размножаться. Отовсюду полезли знатоки легких рецептов в демографии, которые стали «искать под фонарем», а именно предлагать «улучшать» порядок применения материнского капитала.

Инициативы, на мой субъективный оценочный взгляд, пока по большей части либо глупые, либо прикрывающие какие-то более циничные лоббистские цели.

Ну вот из последнего, к примеру. Некто предложил разрешить тратить маткапитал… на ремонт жилья. Мол, разрешено же – на улучшение жилищных условий, а чем ремонт не улучшение? Забыв при этом, что маткапитал – это вообще-то про будущее ребенка в основном, это про нечто основательное, а не про переклейку обоев. Как известно, помимо улучшения жилищных условий (но нельзя приобретать аварийное жилье), на каковое тратят сертификат маткапитала 60% россиян, его можно потратить и на образование, оплатив обучение в детском саду, школе или вузе. И даже есть возможность покрыть расходы на общежитие в учебном заведении. Или пустить на накопительную пенсию матери, что, на мой взгляд, в нынешних условиях – все равно что на ветер или в трубу. За нецелевые траты грозит до 10 лет, на минуточку, тут все строго.

Или другая задумка: разрешить многодетным работать по четыре дня в неделю. Тут человек даже второй ход не просчитал, который будет состоять в том, что таких многодетных просто перестанут брать на работу вообще. Впрочем, сей законотворец просто привычно мыслит по уже утвердившимся на наших просторах канонам, согласно которым государство вообще любит перекладывать свои социальные функции на работодателей. Причем за их счет. Это примерно как с «нерабочими днями» в пандемию.

Или вот еще: некто, прочитавший пару статей о том, как «у них там в Америке», решил, что виной всему (низкой рождаемости) – урбанизация, посему надо развивать малоэтажное строительство, как в Америке, где это привело к бэби-буму. Этому человеку стоило бы почитать еще пару статей, чтобы понять, что бэби-бум в Штатах случился совсем по другими причинам, как и сошел на нет к нынешним временам, тогда как сама Америка всегда была в общем «одноэтажной» (по большей части), таковой и осталась.

Так что там у нас с маткапиталом, почему россияне не размножаются как кролики?

В текущему году размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей на второго. Но вторую сумму в полном размере вы получите, если не брали выплату на первого, а так – 188,7 тыс. рублей и будьте здоровы. Хотя почему второй ребенок в этом случае «стоит дешевле» – простому человеку не понять.

Демографы всего мира спорят и пока так и не доспорили по ключевому вопросу: приводит ли материальное стимулирование к росту рождаемости?

Одни говорят, если упрощенно, что «люди не рожают за деньги», мол, нужны комплексные меры, общий настрой всего общества на то, чтобы плодиться, каковой зависит от очень многих факторов – от чисто экономических до социокультурных. Другие настаивают, что корреляция с ростом рождаемости налицо, особенно в бедных странах, где, получается, как раз рожают. Строго говоря, та или иная корреляция с выплатами за ребенка наблюдается даже в относительно богатых странах (типа Испании или Японии), но в бедных – конечно, сильнее. Россия – страна небогатая, а посему эффект от введения программы маткапитала в 2007 году был, и он был заметным.

В первые годы на короткое время даже наблюдался прирост населения в России. Причем, по мнению авторитетных демографов, дело не только в том, что тогда наблюдался еще и рост благосостояния людей, сказался еще и фактор материального стимулирования рождаемости.

В том числе многие отказались по этой причине от абортов (их число в ХХI веке в России вообще неуклонно снижается, вопреки поднятому недавно депутатами алармизму на эту тему). Кстати, эффект был тем больше в тех регионах, где был свои существенные региональные программы маткапитала.

Тем не менее в последние лет пять есть ощущение, что программа маткапитала себя исчерпала, поскольку рождаемость стала падать, как и численность населения (если не учитывать рост за счет присоединенных после 2014 года территорий). Откат рождаемости идет начиная с 2017-го неуклонно. Тем не менее хоронить программу маткапитала – рано, а навешивать на нее «всех собак» точно не стоит. Просто в полной мере сейчас сказывается другой фактор – заметное сокращения числа женщин детородного возраста (то есть родившихся в 1990-х), и этот «провал» будет возвращаться волнами еще долгие годы. В то же время программа маткапитала сглаживает некоторые негативные факторы, без нее ситуация была бы еще хуже.

При этом естественная убыль населения РФ в 2022 году составила почти 600 тысяч человек (к примеру, в 2019, «допандемийном», она была 300 тысяч человек). При коэффициенте рождаемости (среднее число рождений у одной женщины), напомним, чуть менее 1,5. Это лишь незначительно превышает уровень рождаемости во время Великой Отечественной войны, когда он составлял 1,3.

Единого и, главное, быстродействующего рецепта тут нет. За пару-тройку лет ведь количество женщин детородного возраста не скакнет в разы. Тут уместен еще один пример неудачного «скоротечного лечения»: чуть менее десяти лет назад решили давать многодетным земельные участки бесплатно. Небольшой положительный эффект продлился не больше года: быстро выяснилось, что преодолеть бюрократию и получить хороший участок не так-то просто, потом там надо застраиваться, решать проблемы с подключением коммуникаций и пр. А это деньги и время, которых у многодетных не так чтобы навалом.

В этом году проводили опрос (Росстат), показавший усиление тенденций «против многодетности». Выяснилось, что 71,6% россиянок хотят иметь не более двоих детей. Пять лет назад таких было 65,3% участвовавших в исследовании. Увеличилась доля желающих иметь только одного ребенка — с 17 до 23%, на фоне 18% желающих быть (в теории) многодетными.

Игнорировать общие экономические и политические условия как факторы, влияющие на рост или падение рождаемости, как ни крути, невозможно. Надо быть слепым, глухим и тупым одновременно. «Детородность общества» – это целый комплекс факторов. Не только, скажем, уровень благосостояния. Хотя он важен: резкое и почти неизбежное падение в нашей стране уровня достатка семьи после рождения ребенка, тем более второго – неопровержимый факт, останавливающий многие семьи от того, чтобы заводить детей, тем более второго и третьего. Поэтому соответствующие социальные программы – важны, важны как материальные, так и нематериальные стимулы: детсады без очереди и непомерной платы (например, в частных), льготы на наем нянь-помощниц, бесплатное питание в школах для всех и продуктовые талоны для малообеспеченных, пусть и льготная ипотека остается для многодетных, бесплатное жилье (частично хотя бы) не помешает. Да много чего можно придумать. Государство умеет, когда ему надо.

Чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне тоже важно. Однако и тут все нелинейно. К примеру, Израиль – практически постоянно воюющая страна. Однако там коэффициент рождаемости – около 3. С одной стороны, социокультурные традиции предопределяют моду на детей, с другой, израильтяне верят в свою страну, как, наверное, мало кто другой на свете. Кстати, нынешние демонстрации по поводу судебной реформы Нетаньяху, собирающие по полмиллиона и больше людей (не только против, но и за, хотя во втором случае меньше), свидетельствуют о том, что евреям такая вещь, как судебная система страны, – совершенно «не по фигу».

И такое отношение к тому, что происходит в стране и к тому, что делает ее правительство, тоже как, ни противно признать многим любителям «простых демографических решений», тоже непосредственно связано с рождаемостью.

Потому что любая демография, как признают разбирающиеся в ней люди, – это, в конечном итоге, «управление ожиданиями». Я бы сказал проще: это управление надеждами.

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