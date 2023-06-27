Как относиться к релокантам и возвращенцам?

Недавно Владимир Путин (на пленарном заседании ПМЭФ) заявил, что примерно половина уехавших из России граждан вернулись обратно. При этом его тон в отношении «релокантов» был подчеркнуто примирительным: «Не вижу ничего плохого. Пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают». Но при этом процесс возвращения продолжается, удовлетворенно заметил он. Помощник российского президента Максим Орешкин подтверждает слова своего начальника, сообщив о возвращении «почти половины уехавших» осенью 2022 года, связав это с повышением уровня оптимизма у населения. А министр финансов Силуанов считает, что можно и нужно вернуть еще и не вернувшихся «пессимистов».

И даже самая «легкая на подъем» категория так называемых айтишников, если верить словам министра цифровизации Максута Шадаева, – и та потянулась на родину. Так что теперь, по словам министра, даже не требуется уже специальной программы по возвращению этой категории работников. Правда, конкретных цифр Шадаев не назвал. В конце прошлого года он говорил, что за границей находились около 100 тысяч российских IT-специалистов (примерно десятая часть общего числа). Главное теперь, чтобы оптимизмом Шадаева не заразилось Минобороны и не стало лоббировать отмену отсрочек от призыва для этой категории работников. Раз уж их стало хватать.

Впрочем, у Минобороны свой источник оптимизма, и его пока ведомству хватает. Как сообщил на прошлой неделе Шойгу, там не видят необходимости в новых добровольцах для СВО, поскольку на текущий момент контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек и есть еще более 50 тысяч желающих.

Таким образом, поставленная в начале года президентом задача по набору контрактников, которая рассматривалась как явная альтернатива новой волне «частичной мобилизации» (уж очень властям не понравились картины с погранперехода Верхний Ларс в сентябре-октябре), получается, выполняется. Если ее по-прежнему курирует Дмитрий Медведев (как изначально было заявлено), то он справился. Подобного рода информация и заявления, конечно, успокаивают релокантов и их родственников, которые приходят к выводам, что непосредственная угроза (и причина для паники) миновала и можно потихоньку двинуть обратно. Будем считать эту информацию именно успокаивающей, а не убаюкивающей, направленной на то, чтобы заманить, а потом дверцу-то и захлопнуть.

Если следить за «профильными» Telegram-каналами, то и по ним видно, что паника, вспыхнувшая после объявления частичной мобилизации, действительно сошла на нет: люди возвращаются домой после 9-10 месяцев отсутствия. Правда, не все, судя по всему, возвращаются насовсем. Некоторые – порешать какие-то дела, выправить документы, продать имущество. А потом, подготовившись к следующему этапу, – назад.

Правда, события 24 июня и попытка мятежа вновь напомнили о том, что Россия – страна возможностей, но и непредсказуемых в том числе. В головах у наиболее пугливых стали разыгрываться сценарии уличных боев в Москве и Петербурге. Наиболее пугливые состоятельные «релоканты» поспешили на личные бизнес-джеты, а те, у кого джетов под рукой нет, бросились скупать билеты на имеющиеся немногочисленные внешние направления.

В ОАЭ, например, можно было улететь в этот день тысяч за 200 рублей. Правда, на сей раз паника прошла быстро, поскольку мятеж быстро закончился – причем совсем не так, как ожидали. Россия умеет ведь удивлять весь мир, иногда ей удается это сделать два раза в сутки. Оставшиеся паникеры отказались от бегства «прямо сейчас». Хотя кто-то, возможно, отложил возвращение.

Конечно, многие – наверное, даже большинство – возвращаются еще и потому, что не смогли устроиться. Потому что попутали туризм и эмиграцию. Потому что не нашлось работы или нет нужной работы, а деньги кончились. В этом смысле нынешняя эмиграция, в отличие от всех предыдущих, – она для относительно состоятельных людей. Потому что не могут или оказались не готовы смириться с существенным понижением социального статуса, чем сопровождается всякая эмиграция практически без исключений. Многие были и не настроены особо уезжать насовсем. Они были настроены – или в панике просто сорвались – чтобы переждать/пересидеть. Особенно тяжело (наверняка) на чужбине москвичам-релокантам, поскольку российская столица является на сегодня довольно продвинутым городом мира по многим показателям, включая уровень сервиса и разных услуг, удобству той же цифровизации, общественному транспорту и многому еще чего. Чтобы от всего этого, а также от всей прошлой жизни отказаться насовсем, – надо точно знать, во имя чего. Не все это знают и понимают. Они возвращаются в первую очередь. А многие из тех, кто понимает, ради чего – они не вернутся или вернутся не все. Какое-то число релокантов таким образом неизбежно перейдет в категорию невозвращенцев.

Безусловно, российские власти должны сказать отдельное большое человеческое спасибо практически всем правительствам так называемых «недружественных стран», которые делали и продолжают делать все возможное, чтобы от ненавистного им Путина смогли уехать как можно меньше людей и потенциальных мобилизованных, включая в том числе высококвалифицированные кадры.

Россиянам не дают визы, не открывают счета, не предоставляют права на работу, не говоря уже об убежище, уклонение от мобилизации в Европе не считается тут поводом для снисхождения. Их всех, за небольшими исключениями особо отличившихся, сделали «коллективно ответственными». Да и многие «дружественные страны» не рады нашествию релокантов.

В день пригожинского мятежа власти Латвии выступили со стандартной для себя реакций, прекратив выдавать русским все типы виз. Речь о гуманитарных, поскольку туристические они и так не выдавали. Президент Грузии снова потребовала ввести для россиян визовый режим и укрепить границу. Вариант закрытия границы рассматривали власти Казахстана, но рассмотреть не успели.

Недавно президент Чехии вообще заявил, что русских в Европе надо третировать примерно так, как в США третировали японцев (большинство из которых были гражданами Америки). А их, между прочим, интернировали тогда на четыре года в спецлагеря. Он потом пытался как-то разъяснить свое заявление, но, как минимум, грамоту от Госдумы со словами: «Жги еще, брат!» – за подписью самого Володина, полагаю, он вполне заслужил.

Официальных цифр уехавших в прошлом году нет. 24 июня сорвалось вообще ничтожное количество народа, поскольку в стране, пользуясь словами Силуанова, и так оставались сплошь закаленные «оптимисты».

Соответственно, нет и цифр, которые обозначали бы, что такое «половина вернулась». И как надолго вернулась. Разные оценки определяют число уехавших после начала военной спецоперации, а затем в составе второй волны после объявления мобилизации, в 400-700 тысяч, но приходилось видеть и цифры более миллиона (до полутора). Поскольку практически все уезжали либо в безвизовые страны, либо в визовые как туристы, то точно определить число «настоящих релокантов» действительно трудно. Как трудно определить точное число тех, кто вернулся насовсем.

Надо отдать должное российским властям — они свернули, хотя и не сразу, начавшуюся было кампанию «хейта» по отношению к уехавшим. Источник в основном был в Думе, в том числе в лице ее руководства.

В конце прошлого года – начале нынешнего вовсю звучали призывы конфисковывать у релокантов имущество, создавать разного рода «финансовые трудности», запрещать работать на российские компании, ударить по ним налоговым рублем и т.д. Однако была и другая линия, согласно которой это «все же наши люди, которые могут ошибаться или испугаться» – и за них надо бороться. Пока что победила вторая. И наверняка это успокоило многих колеблющихся, склонив к возвращению.

Исторически – и патриотически – это правильно. Должно быть так, что все, кто с паспортом РФ – «наши», вне зависимости от политических убеждений. Не надо устраивать еще одну «гражданскую войну», хотя бы и на словах. Не надо никого шельмовать – весь ХХ век прошел в этом во всем.

Вопрос в том, будет ли эта линия выдержана дальше или падет под напором «рассерженных патриотов», которые специализируются на поиске внутренних врагов и «пятой колонны». Как главного якобы источника всех наших бед и проблем.

Вот, например, сенатор Андрей Климов, не дожидаясь, когда вернется оставшаяся половина уехавших, уже призывает «взять на карандаш» всех возвращающихся в страну релокантов, ибо среди них могут оказаться «явные вражеские агенты». «Наши противники не упустили возможности расширить ряды своих ставленников и агентов за счет вербовочных мероприятий среди так называемых релокантов, – говорит Климов. – В данной связи никто не отменял действия законодательства о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, ни тем более таких статей УК РФ, как госизмена», – резюмировал он. Не перегнуть бы опять палку-то. Уж столько раз ходили по этим «историческим граблям».

Впрочем, спикер Думы (который раньше в том числе допускал возможность конфискации имущества уехавших) теперь тоже сам призывает релокантов возвращаться. Ссылаясь на того же Петра Павла, президента Чехии, и вообще антироссийскую «истерию на Западе», он добавляет при этом – пока, мол, не будет поздно. Хочется верить, что этот тон насчет «пока не поздно» – не отголосок прежних угроз, которые лишь временно отложили, чтобы вынуть из дальнего угла тогда, когда число потенциальных жертв точечных репрессий за нелояльность упадет до уровня, когда такое количество наказаний можно будет проще чисто технически администрировать. И еще важно, чтобы извлечение уроков неудавшегося мятежа 24 июня не пошло по не раз хоженому пути «награждения непричастных и наказания невиновных».

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