Когда загрызут – тогда и приходите

В России принят закон об ужесточении ответственности владельцев домашних животных за их содержание, в том числе за выбрасывание животного на улицу. Для физлиц штраф предусмотрен в размере 1,5 -3 тыс. руб., от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. — для должностных лиц, от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. для юридических. На владельца животного, которое покусало другого человека или повредило чужое имущество, может быть наложен штраф до 200 тыс. руб. Предусмотрен штраф и за жестокое обращение с животными, в том числе с бездомными: от 15 до 100 тысяч рублей.

В качестве первого шага по внедрению практик гуманного и, главное, ответственного обращения с животными, наверное, такой закон годится. Надо же с чего-то начинать.

Мы вообще-то довольно сильно отстали в принятии данного законодательства от многих ведущих стран мира. К примеру, первые законы о гуманном обращении с животными были приняты в Великобритании еще в начале ХХ века. В США довольно развитое законодательство на сей счет действует с середины прошлого века. Действующий и принятый у нас еще в 1990-х закон о наказании за жестокое обращение с животными между тем устарел по многим параметрам.

Однако в полной мере эффективно, возьму на себя смелость утверждать, и новый закон работать не будет. Уверен, что довольно скоро его примутся править.

Во-первых, меня всегда поражала безграничная вера российских чиновников в действенность штрафов как способа решения чуть ли не любой проблемы. Тогда как даже самая простая человеческая логика подсказывает, что куда эффективнее использовать не только кнут, но и пряник. В части повышения ответственности за «тех, кого мы приручили», и привития практик гуманного обращения с животным это тоже должен быть целый комплекс мер, на которые, как ни противно, стоило бы потратить некоторое количество средств, в том числе получаемых от штрафов.

Во-вторых, и в-главных, закон не будет работать в должной мере потому, что в России нет другого закона — об обязательным чипировании всех домашних животных, а также их обязательной регистрации. Иначе как определить, чья именно собака, особенно если она уже брошенная, кого-то укусила? В-третьих, ничтожный по нынешним временам размер штрафов для физических лиц— от полутора до 3 тыс. руб. — это вообще ни о чем. За эти деньги мало какой участковый будет даже заморачиваться составлением протокола. Равно как далеко не всякий дежурный патруль отправится на срочный вызов. Скорее всего, могут ответить что-то типа вроде «вот когда загрызут, тогда и вызывайте».

Если кто-то подумает, что лежащий уже больше двух лет в Думе законопроект об обязательном чипировании домашних животных заморожен по причине отсутствия чипов, то это не так. Уже лет пять как в России производятся соответствующие чипы для подкожного введения, более того, на уровне отдельных регионов законы об обязательном чипировании даже и приняты. Стоит это недорого — рублей 600-700 «за хвост». Скорее всего, думцы просто поостереглись нагружать «глубинный народ» дополнительными непопулярными мерами в и так достаточно непростой экономической и политической ситуации.

Соответственно, в нашей стране нет и единой базы учета домашних животных. Действуют две таких базы, они неполные и работают на негосударственной основе. При этом в Евросоюзе обязательное чипирование в том числе для ввозимых туда животных введено более 20 лет назад. А в соседнем Казахстане это правило действует с 2015 года.

В прошлом году в крупных российских городах спрос на чипирование вырос аж в несколько раз. Это произошло на фоне массовой релокации людей, не желавших подпасть под частичную мобилизацию, но также свидетельствует и о том, сколь низка база чипизации в стране. А как без чипа определить, кому именно принадлежало то или иное брошенное животное? Это не только облегчило бы поиски его хозяев, в случае если собака или кошка убежали сами, но и как раз помогло бы привлечь безответственного владельца, если он выбросил зверей на улицу, как надоевшие игрушки.

Наша страна при этом находится далеко не на худшем месте по числу брошенных животных. Так что что-то человеческое в нас все-таки еще осталось. По данным разных исследований, так называемый уровень отказа от домашних животных у нас примерно 26%, именно столько владельцев собак и кошек пытались как-то избавиться от них. Причины могут быть разные (аллергия, не ужились с малыми детьми, переезд, надоели), но, как правило, стараются все-таки пристроить соседям, родным или в приюты. Средний показатель по миру отказов составляет 28–30%.

Два года назад одна зарубежная компания-производитель кормов для животных провела собственные исследования, в том числе в России. Выяснилось, что в нашей стране насчитывается 67 млн кошек и собак, однако из них бездомных лишь немногим более 4 млн, что составляет около 6% от звериного населения: в основном это кошки (3,2 млн), брошенных собак насчитали тогда немногим более 735 тыс. «Население» приютов составило чуть менее 150 тыс. животных. Для сравнения: в Индии на улице живут 85% собак и кошек, в Греции — 51%, а в Китае — 29%. В США бездомных или временно не пристроенных животных оказалось чуть менее 50 миллионов из примерно 180 миллионов общего поголовья домашних животных. То есть много.

Однако в Америке существуют правила, предусматривающие довольно жесткую ответственность хозяев не только в случае, если они бросят животное и не доставят его в приют, как предписано законом, но и в некоторых штатах существует ответственность за оставление животного без присмотра на более 12 часов. Штрафы могут разниться от 2,5 10 тыс. долл., в зависимости от того, каких бед сумела натворить брошенная собака.

В последние годы стали активно бороться за гуманное и ответственное обращение с животными и в Китае. Например, в провинции Хубэй хозяина, бросившего кошку или собаку, ждет штраф от тысячи до 5 тыс. юаней (примерно 160–800 долл.). Во многих провинциях Китая на то, чтобы содержать домашнее животное, особенно больших и опасных собак, требуется специальное разрешение. За нарушение штраф — около 10 тыс. юаней. В ряде городов и провинций уже более 10 лет действует правило не только обязательной вакцинации, но и регистрации домашних животных. Нарушителей ждут не только штрафы, но и запрет на лицензию, чтобы завести новое животное, скажем, в течение 5 лет.

Вопреки широко распространенному обывательскому мнению, основными жертвами укусов собак становится те, на кого напали вовсе даже не бездомные собаки. До 90% таких «нежелательных контактов», утверждают кинологи, приходится на собак, имеющих хозяев.

Но которые, например, гуляют с ними без поводка или без намордника, а в случае опасного поведения обычно ограничиваются фразой «не бойтесь, она не кусается». Роспотребнадзор, правда, приводит свои цифры, согласно которым в прошлом году количество покусов бездомными собаками составило чуть менее 230 тысяч.

Давно доказано, что сами собаки нападают редко. Если только они не больны бешенством. Как правило, должен быть какой-то повод, триггер. Либо срабатывает инстинкт защиты потомства, либо сбившиеся в стаю бездомные животные охраняют территорию, которые считают своей. Либо агрессию проявляет сам человек. Кинологи, кстати, не советуют подкармливать бродячих собак в одном и том же месте, поскольку они могут начать его охранять.

Это очередной пример того, что всякие полумеры и желание выглядеть добреньким иногда приводят к более пагубным последствиям, чем если действовать последовательно и принципиально. Скажем, давно доказано, что бродячие животные активно размножаются и расселяются там, где есть чем питаться. Отсюда прямая связь между незаконными, сплошь и рядом встречающимися по всей стране свалками — и стаями бродячих собак. Поэтому чтобы бродячих собак стало меньше, их надо не только стерилизовать и чипировать, но и бороться с неконтролируемыми свалками. Однако такой сложный комплексный подход не всегда укладывается в головах чиновников. А принятые во многих регионах программы чипирования сплошь и рядом неэффективны по той простой причине, что они глубоко и часто безнадежно коррумпированы.

В России насчитывается большое, но явно недостаточное количество приютов для бездомных животных — более 460. Из них подавляющее большинство принадлежит либо общественным организациям, либо частным лицам. Лишь менее сотни приютов являются муниципальными и финансируются за государственный счет.

С 2020 года муниципальные власти в России обязали за свой счет отлавливать бездомных животных, размещать в приютах, чипировать, стерилизовать, прививать от бешенства, а потом вновь выпускать на волю. Однако про наши муниципалитеты известно, что они, за некоторыми исключениями, сплошь нищие и лишних денег совсем не имеют. Надо, стало быть, для начала оставить в их распоряжении все штрафы за ненадлежащее обращение с животными. Из них финансировать приюты в том числе.

Кто-то возмущенно воскликнет: мол, как можно тратить деньги на бездомных животных, когда у нас в стране чуть ли не под 20 млн нищих, которым не хватает на еду! По моему чисто субъективному оценочному суждению, однако, гуманное отношение к людям тесно связано с гуманным отношением к животным. Более того, первое может начинаться именно со второго. Те, кто издевается над собаками и кошками, непременно будут издеваться и могут даже убивать потом людей. А некоторые из тех, кто призывает к бесконтрольному убийству бродячих псов, могут со временем дозреть до призывов как-нибудь «утилизировать» инвалидов, беспомощных стариков и тем более людей, которые не совпадают с ними по политическому мировоззрению.

Позволю себе еще одну мысль, которая, уверен, большинству покажется спорной и даже вызывающей. Мне кажется, что число нападений бродячих животных на людей находится в прямой корреляции с уровнем злобы, ненависти и неприязни к себе подобным, которые довольно толстым слоем разлиты в нашем до предела индивидуалистическом обществе. Просто собаки это чувствуют гораздо лучше, чем политики.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.