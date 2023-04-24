Природа решила отдохнуть

Очередной представитель «неубиваемого» клана Кеннеди решил идти в президенты Америки. 69-летний Роберт Кеннеди-младший официально бросает вызов президенту Байдену и начинает избирательную кампанию за номинацию от Демократической партии. Разумеется, первая предвыборная речь произнесена в Бостоне, штат Массачусетс, который на протяжении десятилетий является главной политической базой Кеннеди-политиков. Кто этот человек и чем известен?

Роберт Кеннеди-мл. – третий ребенок сенатора, генерального прокурора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году палестинским иммигрантом Серханом Серханом (тот до сих пор отбывает пожизненное заключение, но Кеннеди-мл. милосердно призывает его простить). В свою очередь, тот Роберт был братом президента Джона Кеннеди, тоже, как известно, убитого. Так что нынешний Роберт – племянник бывшего президента.

По специальности он юрист, специализирующийся на вопросах экологии, был и радиоведущим. Хотя страдает от так называемой спазматической дисфонии, расстройства, которое делает голос дрожащим, а речь трудноразличимой. Хорошим оратором ему быть, в отличие от его двух самых знаменитых предков, трудно. Он также, в частности, известен организацией кампании за чистоту реки Гудзон и еще нескольких экологических инициатив. Например, он провел целую судебную кампанию против угольных электростанций, заставив их сократить выбросы ртути и других токсичных химических веществ.

Сильнее всего он прославился в годы пандемии, когда стал одним из яростных антиваксеров (хотя на путь антиваксерства он, впрочем, встал еще в начале нулевых). Мол, все эти локдауны и двух-трехкратная вакцинация непонятно чем – суть заговор «большой фармы», а небезызвестный Энтони Фаучи (Роберт даже написал целую разоблачительную книгу «Реальный Энтони Фаучи»), который в годы Трампа всю эту вакцинную и противоэпидемиологическую кампанию и возглавлял, пугая народ страшной смертностью – презренный наймит всех этих фармкорпораций, которые устроили из великой и свободолюбивой Америки филиал «гитлеровской Германии». Притом социальные сети, по версии Кеннеди, играют в этом важнейшую роль, распространяя фейки и дезинформацию.

А еще он из тех, кто считает, что всякая вакцинация порождает аутизм. И даже создал на сей счет специальное движение «В защиту здоровья детей» (Children's Health Defense). Но «тоталитарные соцсети» снесли соответствующий аккаунт — как фейковый. Не все же «русским ботам» страдать от цензуры. Парадокс истории в том, что в свое время именно дядя Роберта Кеннеди-младшего и подписал в 1962 году «Закон о помощи в вакцинации», который всячески поощрял иммунизацию детей от полиомиелита.

Еще в 2005 году Кеннеди опубликовал в журналах Rolling Stone и Salon статью под заголовком «Смертельный иммунитет», в которой доказывал, что вещество тимеросал, содержащееся, в частности, в вакцинах, способствует развитию аутизма.

Тимеросал – ртутьсодержащее соединение, используемое уже более 70 лет в качестве антисептического и противогрибкового средства, чтобы предотвратить такое потенциально смертельное заражение. Срок полного выведения его из организма – до 30 суток. Собственно, движение Кеннеди Children's Health Defense ранее называлось именно World Mercury Project.

Примерно с тех пор антипрививочное движение стало специализацией левых политических сил, которые до сих пор сильны среди демократов. Сейчас, правда, в части антиваксерства такие идеи получают поддержку и правых «трампистов». Кстати, в 2017 году Трамп предлагал Кеннеди возглавить специальную комиссию по изучению безопасности вакцин, но из этой затеи ничего не вышло. Зато Кеннеди, который до недавнего времени проживал в Калифорнии, нашел союзников и в лице голливудских знаменитостей, например, Джима Керри.

Почитав тексты его речей и статьи, невольно приходишь к фантастической мысли, что, мол, эх, не в той стране Кеннеди собрался баллотироваться. Есть ведь места, где такие речи пошли бы на ура. Но, конечно, гражданство не позволяет. По части вакцинации его взгляды вообще теперь ближе к сторонникам Трампа, и они вполне распространены в США. Так что он вполне мог бы баллотироваться и от Республиканской партии, что стало бы, конечно, потрясением политических основ. Кеннеди – и республиканец?!

В годы пандемии Роберт Кеннеди-мл. так разошелся, что против него и его взглядов публично выступила часть собственной семьи. Наверняка теперь он по той же причине лишится поддержки все еще могущественного клана в своей избирательной кампании.

Во всяком случае, во время его первого предвыборного выступления никто (кроме его жены актрисы Черил Хайнс, детей и внуков) из членов большой семьи Кеннеди не присутствовал. Ранее некоторые члены клана уже успели заранее поддержать выдвижение Байдена на второй срок. Между родами Байденов и Кеннеди вообще давно налажен прочный политический альянс, в этом смысле большая политика в Америке – это часто «семейный бизнес». И так было, в общем, всегда.

Так, Виктория Реджи Кеннеди, вдова знаменитого сенатора Эдварда Кеннеди (дядя Р. Кеннеди-мл., он был сенатором от Массачусетса с 1962 по 2009 год, до самой своей смерти, 47 лет!) пристроена Байденом послом в спокойную, тихую и благополучную Австрию. Кэролайн Кеннеди, дочь президента Кеннеди, тоже пристроена послом, но уже в Австралии. Джо Кеннеди III, внук убитого сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди, является спецпосланником президента Байдена в Северной Ирландии.

Трудно представить, чтобы Роберт Кеннеди-младший мог рассчитывать на сколь-либо успешную или хотя бы даже заметную избирательную кампанию, опираясь только на свои идеи антиваксерства. Исторически избирательные кампании, сфокусированные на только одном-двух пунктах, в Америке всегда проваливались.

Скорее всего, ему придется добавить в «предвыборной суп» нечто про противодействие большим корпорациям, борьбу за свободу слова от тоталитарного влияния соцсетей и т.д. Каковые идеи действительно имеют широкое распространение в Демократической партии, которая в последнее время заболела «левизной».

По вопросам внешней политики Роберт Кеннеди-младший высказывался много, но довольно сумбурно и почти всегда, как говорится, «не в струю» с текущим американским официальным курсом. Он, например, осуждал военный переворот в Чили (США его открыто поддержали) и убийство Сальвадора Альенде в 1973 году. Он благородно не раз выступал против убийств политических деятелей как методов ведения внешней политики и секретных операций спецслужб. Вскоре после начала гражданской войны в Сирии он резко раскритиковал политику Обамы в отношении этой страны. В одной из статей он вполне резонно напоминал, что сирийский режим алавита Башара Асада является куда более прогрессивным и светским, чем те суннитские монархии Персидского залива, которые спровоцировали во многом всю эту бойню. Что враждебность США к Асаду объясняется сугубо лоббированием интересов нефтегазовых компаний, недовольных тем, что Асад отверг строительство выгодного им и суннитским монархиям трубопровода из Катара, предпочтя вариант трубопровода из Ирана. Что выглядит, конечно, некоторым конспирологическим упрощенчеством (Асада сам долго дергал Америку «за хвост», помогая Саддаму Хусейну, а затем исламистам с ней бороться), но доля истины в этом есть.

Политику Байдена в отношении Украины Роберт Кеннеди тоже по большей части критикует. Но это не значит, что он поддерживает действия России. Более того, он публично признался – и гордится этим – что его сын Коннор воевал в Иностранном легионе на Украине. Это действительно так, хотя осенью прошлого года Коннор сообщил, что уже покинул Украину. Секретов того, как он мог бы помочь разрешить украинский кризис, Роберт Кеннеди-младший пока не предложил, но утверждает, что Байден и его политическое окружение занимаются «геополитическими фантазиями на Украине с 2014 года». Мол, цели политики США там непонятны, а если, как, мол, говорит Байден (хотя он так дословно не говорит) одной из целей является смена режима Путина, «то это та же стратегия, которая уже не сработала в Ираке». «Если мы там для того, чтобы истощить русских или для смены режима в Москве, то не означает ли это, что Украина просто пешка в геополитической битве между двумя великими сверхдержавами и что наша стратегия заключается в том, чтобы пустить украинскую молодежь на скотобойню смерти с целью истощить Россию? Если это правда, мы должны знать об этом. Если это неправда, то нам нужна дискуссия, чтобы они сказали нам, что мы там делаем», – вот так он формулирует свою мысль. Нужна дискуссия.

Чем-то отдаленно это напоминает взгляды дяди Роберта Кеннеди-младшего, сенатора Эдварда Кеннеди, который был, конечно, куда солиднее и основательнее в своих взглядах и который был чуть ли не «кумиром» советских лидеров. Они часто с ним встречались и возлагали на него большие надежды в плане продвижения того, что они считали «делом мира во всем мире». Сенатор Кеннеди четырежды побывал в СССР, и всякий раз его принимали на высшем уровне. Так, встречаясь с Леонидом Брежневым в 1974-м (ему тогда дали даже выступить в МГУ, неслыханное дело для Советского Союза того времени), он хотя не добился от Москвы упрощения эмиграции евреев, но именно благодаря его ходатайству разрешили эмигрировать Мстиславу Ростроповичу, лишив его, правда, на дорожку гражданства. Следующая встреча с Брежневым состоялась в 1978 году, при этом во время того визита сенатору США позволили встретиться с советскими диссидентами.

По некоторым данным, во время единственной президентской кампании Эдварда Кеннеди в 1980 году, когда он проиграл номинацию Джимми Картеру, Советский Союз пытался даже напрямую профинансировать эту компанию. Однако никакого публичного скандала тогда на тему попыток «советского вмешательства» в американские выборы не случилось. Возможно, такие игры в период «холодной войны» считались в порядке вещей.

И до, и после смерти Эдварда Кеннеди, который был, пожалуй, последним на сегодня в семейном клане, кто всерьез мог претендовать на то, чтобы оставаться на вершине американской политической элиты, включая возможность претендовать даже на пост президента, другие члены клана политику не оставляли. Например, сестра Роберта Кеннеди-младшего Кэтлин занимала пост вице-губернатора Мэриленда с 1995 по 2003 год. Его брат Джозеф был конгрессменом от Массачусетса с 1987 по 1999 год. Другой его брат Крис Кеннеди был неудачливым кандидатом на пост губернатора штата Иллинойс в 2018 году. Последним Кеннеди, который занимал выборную должность, был племянник Р. Кеннеди-младшего, бывший член палаты представителей от Массачусетса Джо Кеннеди III. На самом деле, некоторые считают, что именно он как раз и мог бы стать более перспективным политиком-продолжателем дела «того самого Кеннеди». Но он совершил, возможно, роковую ошибку, зачем-то ввязавшись, не рассчитав свои силы, в праймериз демократов по выборам в Сенат в 2020 году. И стал в результате первым с 1960-х годов из Кеннеди, кто проиграл выборы в Массачусетсе. Это уже – крест, считай, на карьере политика-Кеннеди. В итоге хитро-мудрый Байден и решил тогда удалить его с глаз долой куда подальше от «большой политики», сделав спецпосланником США в Северной Ирландии.

Поскольку в нашей стране с фамилией Кеннеди еще с 1960-х годов связаны определенные политические ассоциации, наверняка некоторые обратят сейчас внимание на фигуру нынешнего «бегуна в президенты» и станут всерьез прикидывать его шансы бросить серьезный вызов Байдену, который, скорее всего, объявят официально о выдвижении на второй срок к лету.

На мой взгляд, пока не стоит переоценивать способности этого политика всерьез посоперничать за право стать хозяином Белого дома. Пока он выглядит скорее олицетворением известной поговорки о том, что на детях талантливых и выдающихся родителей природа обычно отдыхает. И если кто-то начнет кому-то предлагать «сделать ставку» на этого хотя и в меру пассионарного, но странноватого политика, то знайте – вас разводят.

Ну и кроме того, из многочисленных версий убийства Джона Кеннеди и его брата, мне лично по «красоте конспирологии» среди прочих нравится та, согласно которой их убрали из-за того, что подозревали в слишком тесной связи с чикагской мафией. Такое вот «очищение от криминала по-американски».

Как известно, основатель клана Кеннеди, ирландец Джозеф Патрик Кеннеди-старший, поднялся на незаконной торговле спиртным во время «сухого закона», что невозможно было сделать без ведома и содействия мафии. В том числе он был связан со знаменитым Джозефом Бонанно, который стал прообразом дона Корлеоне в «Крестном отце» Марио Пьюзо. Согласно одной из версий, мафия во главе с Бонанно и поддержала избрание Кеннеди президентом, в результате он стал первым ирландцем и первым католиком на этом посту. Но поддержала с условием, что тот возьмет в вице-президенты техасца Линдона Джонсона и свергнет режим Кастро на Кубе, поскольку тот «обломал мафии всю малину» на острове. Другим условием было убрать брата Роберта с поста генпрокурора, так как тот слишком рьяно боролся с оргпреступностью. «Условия», согласно этой легенде, выполнены не были. И тогда именно мафия – якобы чикагский гангстер Джонни Розелли, а вовсе не Ли Харви Освальд – убила президента при содействии и одобрении спецслужб и высших политических кругов. Версия сомнительная, но если в ней есть хоть сотая доля правды, то не пускать же теперь «еще одного Кеннеди» во власть, чтобы он все это дорасследовал. Кстати, сам Роберт Кеннеди-младший не раз заявлял, что не верит официальным выводам комиссии Уоррена о том, что президента Джона Кеннеди убил Ли Харви Освальд.

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