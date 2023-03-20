Все фигня, кроме «пчел»

Недавний перехват российским Су-27 американского беспилотника MQ-9 Reaper лишний раз подтвердил, что нынешний военный конфликт на Украине является первым в истории, в котором дроны (то есть беспилотники) применяются в таком большом количестве и в столь разнообразных целях. Это существенным образом меняет сам характер современной войны, во всяком случае на тактическом уровне. И будет менять еще больше по мере развития соответствующих технологий. Роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет такой же революционной, какую в свое время сыграли лук и стрелы, затем огнестрельное оружие, артиллерия, мушкеты, ружья, а затем нарезные ружья, автоматическое оружие и так далее.

На первый взгляд странно, что первые дроны были разработаны в Великобритании и США еще во время Первой мировой войны, однако в двух мировых войнах практически не использовались. Потому как обычно все, что человечество изобретало, оно в первую очередь спешило использовать в военных целях для убийства себе подобных.

Так, первый британский дрон «Воздушная мишень», представлявший небольшой радиоуправляемый летательный аппарат, впервые был испытан в марте 1917 года, а американская «воздушная торпеда» впервые поднялась в воздух в октябре 1918 года. Обе показали многообещающие результаты летных испытаний. Но не воевали.

В 1935 году британцы произвели уже несколько радиоуправляемых самолетов, которые использовались в качестве мишеней в учебных целях. Аналогичные радиоуправляемые дроны также производились в это время и в США и использовались тоже лишь для учений.

В военных действиях дроны впервые были применены в массовом порядке во время войны во Вьетнаме. В основном для разведки, но также и как «ложные цели», для ракетных ударов по неподвижным целям противника и сбрасывания листовок на головы врага. В массовом порядке США использовали дроны также в войнах в Ираке и Афганистане, а затем для разведки и нанесения ударов с безопасного расстояния по базам террористов (без надобности заходить на опасную территорию войсками) или уничтожения конкретных их лидеров.

Сейчас дроны – как пилотируемые дистанционно, так и запрограммированные – используются для той же разведки, корректировки артиллерийского огня (что сокращает в несколько раз время наведения), высокоточных ударов. Дроны-камикадзе способны отыскать, идентифицировать и уничтожить конкретную цель, в том числе уже и конкретного человека, узнав его по фотографии.

Следующим этапом военные стратеги видят появления уже «роя дронов» (скопления небольших БПЛА), действующего согласованно, как рой пчел, что ознаменует наступление уже новой эры интеллектуальной войны. Тысячи роботизированных летательных аппаратов размером не больше дрозда будут практически незаметны для средств ПВО, когда они рассредоточены, но будут способны мгновенно сливаться в единое «облако», управляемое искусственным интеллектом.

Это позволит дронам действовать как автономно, так и в группе. Уже примерно десять лет назад программисты США сумели смоделировать такие «большие стаи», но пока только на основе простейших инструкций: дроны смогли отделяться из общего роя, держаться на определенном расстоянии друг от друга, выстраиваться едино по общему курсу. Хотя такие программы наглухо засекречены, известно, что еще в 2016 году в США успешно был запущен рой из 103 микродронов с размахом крыльев в четверть сантиметра, разработанных Массачусетским технологическим институтом при поддержке Пентагона. На испытания была приглашена, чтобы похвастаться, съемочная группа CBS, но камеры с трудом смогли запечатлеть такой рой.

«Рой дронов» далее будет способен самостоятельно реагировать на угрозы без вмешательства человека и, соответственно, изменять курс, скорость или высоту, маневрировать в неуязвимых для ПВО воздушных пространствах, он сможет нести огромные потери без остановки хода выполнения поставленной задачи. Роботы не устают и не отступают. Выпускаемые массово дроны пока далеки от такого кошмарного потенциала.

Вышеописанные исследования ведутся, скорее всего, во многих странах. Учитывая, что производство дронов освоили уже многие государства, включая Россию. Ведущим экспортером, прежде всего, коммерческих дронов сейчас выступает Китай. Сами эти так называемые коммерческие дроны также активно используются в боевых действиях на Украине, что стирает в этой сфере грань между мирными и военными технологиями.

Новые поколения дронов, в том числе действующие «в составе организованной группы», будут намного дешевле любых современных самолетов или ракет. Более того, эти технологии могут практически полностью заменить авиацию в ее нынешнем виде.

И если сейчас исход современной войны во многом зависит от господства в воздухе, то далее решающим фактором может стать господство БПЛА под управлением ИИ. Перед ними будут практически бессильны и ПВО в их нынешнем виде, и могучие авианосцы, и тем более танки с артиллерией.

Все оружие, которое ковалось в годы холодной войны и сейчас «утилизируется», в том числе на Украине, может оказаться уже в обозримом будущем бесполезным или почти бесполезным и во многом бессильным на поле боя. Кроме ядерного пока еще.

При этом сами по себе такие дроны будут все более «демократизироваться», становясь доступными не только бедным государствам (уже сегодня более сотни стран имеют БПЛА на вооружении, включая самые нищие), но и отдельным террористическим группам. Уже на примере конфликта на Украине видно, насколько подешевели используемые там БПЛА. Раньше цена исчислялась десятками миллионов долларов (такие тяжелые и действующие на большие расстояния аппараты используются и сейчас), сейчас она опустилась до десятков тысяч долларов или, если речь об использовании «коммерческих дронов», нескольких сотен. Например, иранские «Шахиды» оцениваются в 20 тысяч долларов, более совершенный турецкий «Байрактар» стоит 5 млн долларов, а комплект из 6 беспилотников, 2 станции управления и 200 единиц боеприпасов и допоборудования обойдется в 69 млн долларов. Тем не менее недавно даже такая небогатая страна, как Того, с военным бюджетом в 114 млн долларов, посмотрев на результаты использования этих дронов на Украине, приобрела партию Bayraktar TB2. В позапрошлом году нищая Эфиопия использовала те же «Байрактары» и другие дроны, сумев отбить наступление повстанцев на столицу страны, которое наземные силы остановить не смогли.

Некоторые военные аналитики полагают, что появление технологий и оружия такого уровня, которые делают практически любую цель незащищенной, особенно гражданские цели, сделают войну «невозможной». Имея в виду войну, ведущуюся против стран и народов в привычном нам смысле. Дескать, войны станут сражениями между армиями роботов.

Однако такие аналитики выглядят сущими романтиками: люди наверняка придумают что-нибудь смертоноснее, особенно для уничтожения гражданских целей противника. Что никогда не приносило решающего успеха ни в одной войне (их исход решался на поле боя), но сражающиеся армии и страны никогда от такого не отказывались, полагая (как правило, ошибочно), что тем самым они могут сломить сопротивление врага.

Разумеется, появление всякого нового оружия тотчас приводит к поиску путей ему противодействовать. Долгое время бывшие единственными лидерами в области БПЛА, те же США теперь озадачились разработкой средств противодействия малым дронам, на что конгресс выделил почти 750 миллионов долларов, создано специальное подразделение в рамках Пентагона. Речь идет о разработках с использованием объемных воздушных взрывов или электромагнитных импульсов. Другие варианты – высокоэнергетическое лазерное оружие ВМС США, а также системы, разрабатываемые крупными оборонными подрядчиками типа Raytheon или Lockheed Martin, которые используют ИИ для мгновенного нацеливания и уничтожения приближающихся дронов даже большими группами, что может быть достаточно, чтобы вывести из строя целый рой дронов. Однако использование такой защиты будет сильно затруднено над городами, где как раз и происходит большинство сражений в современную эпоху. Воздушное движение над ними сильно загружено, поэтому трудно будет обнаружить именно «вражеский объект».

Появившиеся до Первой мировой войны пулеметы, разумеется, не сумели прекратить войны на Земле, однако они заставили пехоту глубже «зарываться в землю», копать окопы, затем пользоваться бронезащитой танков и БМП. Военные приспособились к новой тяжелой технике и рытью траншей. Какое-то решение будет найдено и в противодействии дронам. В конце концов, можно просто взломать их с помощью «боевых хакеров». И в конечном счете исход будущих войн будет определять все то же самое, что определяло исход всех войн в истории, – человеческие мозги. Чем их больше и чем «умнее» армия той или иной страны, тем она более непобедима.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.