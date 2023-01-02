Мир без людей

Уже с февраля в некоторых российских школах может начаться смелый эксперимент. А то их там мало было. Нейросеть будет проверять сочинения и другие работы школьников по русскому языку, литературе и обществознанию. Говорят, это сильно сэкономит время учителей – процентов на 20, хотя мне лично такая экономия непонятна. За счет чего же и почему не на 100%? Но экспериментаторам, конечно, виднее.

В принципе, можно сделать и так, чтобы учителей вовсе не стало, а все образование переложить на плечи этой самой нейросети. Пусть она научит, в том числе родину любить. Ровно так же можно сэкономить время не только учителей, но и учеников. Поскольку если нейросеть может проверять сочинения, то зачем париться и самому их писать, пусть она и напишет как ей надо. Такой эксперимент, кстати, уже был. Сочинение было написано на английском в оригинале, ибо на каком же еще языке будет разговаривать с вами эта заморская придумка. Потом текст перевели на русский, дали проверить опытным учителям, и те сказали, что автор вполне справился с заданием, за вычетом отдельных недочетов, и может быть допущен к ЕГЭ. На все написание с уместно подобранными литературными примерами у нейросети ушла пара минут. Чем не экономия времени.

Да и вообще надо смелее двигать искусственный интеллект в массы. Особенно там, где интеллект человеческий уже не справляется. Включая государственное управление, подчеркнем.

На эту тему полно публикаций. Часть из них – алармистские: мол, рано или поздно дойдет до восстания машин, которые не захотят подчиняться этим тупым человекам и захотят обустроить мир по-новому. Слова «Интернационала» про «мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем» заиграют новыми оцифрованными красками. Другие успокаивают: мол, никакой ИИ никогда не заменит человеческий разум. Хотя бы потому, что у него нет чувств и эмоций. Но разве по нынешним временам это недостаток? Разве чувство эмпатии не стало ругательством у политиков всех мастей, хотя они, конечно, в этом не признаются? Ну и, наконец, все эти статьи про то, что, мол, ИИ не потянет всю тяжесть нашего бытия – они ведь кем написаны? Правильно, людьми. А сам ИИ и не спросили. Может, у него уже другое мнение сформировалось.

Скажем, в журналистике уже давно доказано, что ИИ может спокойно написать стандартную газетную заметку, и «стандартный» обыватель ее ни за что не отличит от заметки, написанной «мастером пера». К тому же современные СМИ все больше оперируют одними и теми же клише, мифами и стереотипами, плюс идеологическая и общая мировоззренческая зашоренность.

Так что если ИИ начнет писать заметки и делать репортажи согласно указаниям «методичек», то всем сопричастным будет одно лишь только облегчение и высвобождение массы времени для досуга и развлечений.

Стоит также напомнить, что во времена промышленной революции тоже находилось немало умников, которые уверяли, что машина (конвейер) никогда не заменит обычного человека-ремесленника. Однако ж где теперь те умники и те профессии.

Вот и сейчас вы уже общаетесь вовсю с ИИ в колл-центрах (и попробуйте там иной раз добраться до живого человека), он следит за вами в рекламных и маркетинговых целях в интернете, изучает ваше поведение в банке и пресекает подозрительные операции. Вот-вот машины начнут двигаться без водителей, уже есть поезда без машинистов и т.д.

В то же время, конечно, по мере того как прогресс следует за человеческими фантазиями и прихотями, появляются и новые профессии – и рабочие места. Какие раньше и выдумать было невозможно. Люди по-прежнему еще востребованы там, где нужна не относительно простая (повторяющаяся и поддающаяся регламентам работа), а требующая повышенной креативности. И, скажем, по подсчетам Всемирного экономического форума (туда еще сравнительно недавно ездили делегации из России, как все быстро меняется), к 2025 году ИИ и роботы заместят 85 млн рабочих мест, но к тому же времени будут созданы почти 100 млн новых, которые займут люди.

Люди, пишущие научные статьи на тему о том, почему ИИ никогда не сможет заменить людей, обычно выделяют несколько, как им кажется, решающих ограничителей.

Например, роботы и ИИ никогда не смогут обладать эмоциональным интеллектом – выражать чувства, эмоции и принимать «эмоциональную информацию» в ходе принятия решений. Скажем, в сервисной службе вам же хочется «человеческого отношения», чтобы вошли в ваше положение, которое всегда, разумеется, уникально и требует особого подхода. Или говорят, что ИИ никогда не сможет стать по-настоящему креативным. Или что, в отличие от людей, ИИ и роботы никогда не смогут выстраивать отношения. Обладать той же эмпатией. И еще думать и что-то делать за пределами своей программы.

Ну ок, допустим. А теперь оглянитесь вокруг. А разве те, кто еще вроде как люди – они так уж часто проявляют «человеческое отношение» и входят в ваше положение? Разве они не запрограммированы жестко корпоративными регламентами, где шаг влево-шаг вправо – и он уже просто растерялся и не знает, что делать. То же самое с креативностью. Или с выстраиванием отношений, когда весь мир превращается в сожительство одиночек-социопатов, которым легче сидеть в соцсетях, чем общаться с живыми людьми. А секс может заменить «резиновая Зина» или виртуальная реальность: шлем надел – и вот тебе оргазм без ненужных и дорогостоящих порой «предварительных ласк» и ухаживаний. Люди сами становятся похожими на жестко запрограммированных роботов, они не могут выйти за рамки «программы», стереотипов и стандартного поведения, которое общество, с подачи государства, считает «приличным» и подобающими. И при нынешнем уровне промывки мозгов трудно себе представить, что в дальнейшем «девиации» в мыслях и действиях будут множиться, скорее всего – стандартизироваться еще сильнее.

Так что это не роботы и ИИ подстраиваются под нас, а мы уже сами подстраиваемся под них. В том числе, «запрещая» ненужные или «неприличные» эмоции. Мысли. Взгляды. Поступки. Формы поведения.

К тому же ИИ постоянно совершенствуется. А люди? Все ли способны пойти учиться заново, если их профессию «съел» ИИ, как в старой доброй Англии периода расцвета мануфактуры «овцы съели людей».

Ну и наконец, важное свойство: ИИ запрограммирован так, что ведет себя рационально, следуя четким и по-своему логичным алгоритмам. А люди? Бесконечно творят глупости, одну за другой. С одной стороны, иные политики выглядят как подлинные болванчики, произносящие одни и те же заученные фальшивые фразы, руководствуясь одними и теми же стереотипами поведения. С другой – они же совершают порой самые немыслимые вещи, которые можно описать разве что фразой «они окончательно сошли с ума» или «окончательно стыд потеряли». Ни один робот так делать не станет. Если у него не заложена специально в программе корысть, ненависть, властолюбие и так далее.

Может, роботы и ИИ смогут править миром лучше? И там все будет «по правилам». Отпадет пресловутый вопрос об однополярности или многополярности. Не будет войн ради иллюзорных целей. Неразумных трат ресурсов на непонятные и «нелогичные» цели или просто ради понтов. И много чего другого неразумного, что творят люди, руководствуясь как раз своими эмоциями, амбициями, невежеством, заблуждениями (продиктованными нехваткой знаний и нежеланием их получить), завистью и ненавистью.

И мир станет, наконец, прекрасен, а люди в нем совершенно безобидными – уж ИИ научится их как-то контролировать, обуздывать и обезвреживать. Останется только беззаботно резвиться в строго ограниченных местах, есть и пить сообразно гарантированному безусловному доходу, ну и работать, если захочется, на каких-нибудь полубессмысленных работах.

Можно ради прикола, конечно, оставить за людьми право выбора – пусть играются в как-бы-демократию: периодически устраивать голосование на тему, какую новую программу ИИ (управления обществом) они себе выбирают на следующие 4-6 лет. Считать голоса, разумеется, электронного голосования будет сам ИИ. Он уж точно не ошибется.

Людям при этом останутся их такие «неотъемлемые права», как не париться, не заморачиваться, жить в свое удовольствие, довольствоваться малым, не брать ничего в голову, а также жить сообразно принципу «от нас ничего не зависит, за нас все решат». И это будет полностью соответствовать новой реальности. Впрочем, зачем там вообще люди. Они уже будут явно лишним обременением на планете Земля.

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