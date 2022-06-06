Кушать не подано

Если почитать и послушать некоторые СМИ, то из-за блокады черноморских портов Украины человечеству грозит голод. Речь идет о примерно 20-22 млн тонн зерна, которые надо вывезти до начала сбора нового урожая, а иначе миллионам людей на планете Земля будет кирдык. На самом деле в этом «кейсе», как это обычно бывает, намешано всего понемногу, включая частичную правду, намеренные манипуляции и банальный хайп на горячей теме. Попробуем разобраться.

Начнем с правды. Украина вместе с Россией действительно (примерно в равной доле) до начала военных действий экспортировали около 30% мирового объема пшеницы, почти 70% подсолнечника, более 15% ячменя, играя также важную роль по ряду других видов продовольствия. Сама по себе дестабилизация такой большой доли рынка (как от блокады портов, так и от санкций против российских экспортеров и перевозчиков) — действительно большая проблема. Это то, что называется стресс-тест.

Для некоторых стран ситуация может стать критической. Так, в прошлом году Сомали получала до 90% пшеницы именно из России и Украины, Демократическая Республика Конго — до 80%, Мадагаскар — 70%. Украина при этом специализировалась на поставках зерновых для Северной Африки и Пакистана (также и Китая, но для него ситуация вполне комфортная в плане обеспечения всеми видами продовольствия). Она экспортировала те или иные виды продовольствия в страны с общим населением 400 млн человек.

При этом 36 стран импортируют более 50% потребляемого зерна из черноморского региона, то есть из России и с Украины. В свое время «арабская весна» вспыхнула именно на фоне роста цен на продовольствие (помнится, тогда Россия, в частности, временно прекратила поставки зерна в Египет, который и сейчас один из главных наших покупателей, 80% импортируемого им зерна — из России и Украины). Рынок зерна и в целом продовольственный вообще сильно монополизирован. Стало быть, волатилен. Так, всего семь стран обеспечивают 86% мирового экспорта пшеницы. Схожая ситуация с поставками кукурузы, сои и риса.

Поэтому логично, когда ведущие мировые организации, занимающиеся проблемами голода, бьют сейчас тревогу. И говорят, что на фоне украинского военного конфликта угроза голода может усугубиться. Да, может. Достаточно заметно. Но пока непонятно, насколько именно.

Госсекретарь США Блинкен говорил недавно, что в плане нехватки еды конфликт на Украине может затронуть дополнительно до 40 млн человек. Но он человек, мягко говоря, «заинтересованный». В частности, в том, чтобы максимально акцентировать проблему блокады черноморских портов как части кампании по «расчеловечиванию» российских властей, назначенных в этом единственными виновниками.

Примерно на этом месте голимая правда заканчивается и начинаются манипуляции.

Дело в том, что резкий рост цен на все виды продовольствия (одна из главных причин голода в бедных странах) начался не 24 февраля 2022 года, а начиная примерно с 2020 года (на 75% с той поры), на фоне пандемии. Уже в прошлом году примерно 193 млн человек в 53 странах испытывали нехватку питания. Годом ранее таких было 155 млн. Если же говорить непосредственно о голоде, то в этом году таких, по прогнозам ООН, ожидается 180-185 млн человек в 41 стране.

Существуют четкие критерии того, что считать именно голодом (потребление менее 1800 калорий в день), недоеданием (дефицит белка и основных витаминов) и нарушением продовольственной безопасности (доступности достаточного количества безопасной и питательной пищи для поддержания активной и здоровой жизни). Так вот число «продовольственно необеспеченных» за последние пять месяцев увеличилось на 400 млн человек, или на 40%. Но этот резкий рост начался до 24 февраля. Впрочем, разные организации дают разные цифры голодающих и просто плохо питающихся, тут полная путница.

Разброс цифр по числу голодающих (прогнозы на этот год) — в десятки миллионов: от 180 млн до 320 млн и выше. Есть ли в этом «хайп»? Наверное. Чиновники, которые борются с голодом на профессиональной основе, склонны к драматизации. Политики и СМИ, сделавшие тему «20 млн тонн зерна из Украины, которые спасут мир» темой номер один, — тем более. Но в основном тут скорее трудности точного подсчета в бедных странах.

При этом более-менее признанным считается, что все же главной причиной голода является не нехватка продовольствия в мире как таковая, а вооруженные конфликты, которые ввергают людей в бедность и нищету, а также разрушают цепочки поставок и распределения продовольствия. Именно вооруженные, в том числе внутренние, конфликты были главной причиной голода в 2020 году для примерно 100 млн человек в 23 странах. На сегодня в мире горят или тлеют 27 разной степени интенсивности и природы вооруженных конфликтов. Украинский — лишь один из них, хотя и самый масштабный на сегодня. Да еще в Европе. В таких странах, как Эфиопия, Афганистан, Южный Судан, Йемен и ряде других, где число находящихся на грани голода людей выросло почти в шесть раз за последние пять лет, именно перманентные войны были тому причиной. В прошлом году, по данным ООН, подавляющее большинство людей из числа именно голодающих, жили всего в десяти странах: Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Гаити, Нигерии, Пакистане, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене. Кроме Пакистана, все из них охвачены либо тяжелейшими внутренними конфликтами, либо втянуты в затяжные войны с соседями.

Другая важная причина голода — изменения климата (то засухи, то наводнения), против которых бедные страны особенно бессильны, не обладая современными агротехнологиями.

Теперь о том, как обстоят дела с производством и запасами продовольствия в мире в целом. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в прошлом году зерновых в мире было собрано 2,8 трлн тонн (почти на процент больше, чем годом ранее). Фуражного зерна собрано 1,5 трлн тонн (на 18 млн тонн больше, чем в 2020). Производство пшеницы оценивается в 777 млн тонн. Оцените сами, сколько процентов составят украинские 20 млн. Идем дальше.

Прогноз ФАО по мировым запасам зерновых к концу сезона в 2022 году составляет 856 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, чем в предыдущем прогнозе. Также ФАО считает, что отношение мировых запасов зерновых к потреблению останется неизменным с 2020/21 года — на уровне 29,9%, что указывает на относительно комфортный уровень предложения. В частности, мировые запасы пшеницы, по прогнозам, вырастут на 4,2% по сравнению с начальными уровнями текущего сезона. Мировые запасы фуражного зерна вырастут выше уровня начала сезона на 2,4%. В основном за счет увеличения мировых запасов кукурузы на 5,5%, а также наращивания запасов на Украине из-за приостановки экспорта (таки да, такая причина очевидна тоже). При этом мировая торговля зерновыми в сезоне 2021/22 года составит 473 млн тонн, что на 3,7 млн ​​тонн больше прогноза прошлого месяца, но на 1,2% ниже рекордного уровня 2020/21 года. Блокировка портов на Украине, как видим, пока практически не отразились на общей торговой картине. Даже наоборот — прогноз повышен, поскольку наблюдается более высокий, чем ожидалось, экспорт из России, в основном в Египет, Иран и Турцию (они не соблюдают наложенные на РФ санкции). Также увеличились поставки зерновых из Аргентины.

Прогноз по общемировому производству одной только пшеницы на текущий год чуть снижен, однако составит внушительные 782 миллиона тонн (из них российских — примерно 120 млн или даже выше, с экспортным потенциалом до 25-35 млн). В том числе в США будет собрано 50 млн (на 5 млн тонн больше прошлогоднего). В Европе прогноз производства пшеницы повышен до 139,5 млн тонн. В Азии также прогнозируется небольшое увеличение производства в Индии и Пакистане, несмотря на засуху. Последствия засухи, впрочем, ударят по Северной Африке. По фуражному зерну урожайность в ведущих странах-производителях также будет выше среднего. Бразилия, например, соберет рекордный урожай кукурузы в 2022 году. В Аргентине, несмотря на засуху, урожай также ожидается на уровне выше среднего. И даже в южной части Африки, несмотря на наводнения, производство кукурузы будет выше среднегодового.

Иными словами, когда вы читаете в СМИ, что на Земле осталось зерна на 10 недель и это все из-за военных действий на Украине, — делите это на десять. Или лучше умножайте. Потому что еда на Земле есть. И ее много. Производственных предпосылок для голода на планете нет вообще никаких.

Есть конкретные обстоятельства — военные конфликты, обрушение целых государств в нищету и полную недееспособность, есть непрозрачность и несправедливость правил мировой торговли, обрекающие в том числе целые континенты на вечное отставание и неравенство. В последние годы также наблюдается колоссальный всплеск мировой инфляции после накачивания экономик ведущих стран мира (откуда она растеклась по планете) «напечатанными» триллионами долларов, йен, евро и юаней. В нынешнем году да, еще добавилась дестабилизация региона-производителя зерна и резкое обрушение логистических цепочек. Как один из факторов, но не единственный.

Наконец, есть элементарная жадность и неготовность ведущих мировых держав кормить нахаляву вечно голодных и вечно неудачливых каких-нибудь африканцев («крокодил не ловится, не растет кокос» — точнее не споешь и не скажешь). В частности, на то, чтобы досыта накормить те самые 150-180 млн голодающих, нужно в общем-то «жалкие» 20-30 млрд долларов. Это в десятки раз меньше, чем тратится на всякие войны. Однако это, как говорил в подобных случаях Борис Абрамыч Березовский, думая, что он тут вертит всем и вся, «это другие деньги»: организации продовольственной помощи оперируют в лучшем случае суммами в 100-200 раз меньшими.

В то же время украинский «кейс», конечно, приведет к важным изменениям на сельскохозяйственных рынках на горизонте 3-5 лет. После нынешней краткосрочной встряски Запад, да и не только он, предпримет меры по сокращению зависимости от столь «волатильного» региона, прежде всего от России. По аналогии, как сейчас предпринимаются шаги по «избавлению от зависимости» по нефти и газу. Произойдет перераспределение посевных площадей, в том числе в пользу альтернативных пшенице источников калорий. Таких, как, например, соя, горох или чечевица (калорийность в 1,2-1,4 раза выше, чем у пшеницы). А также кукурузы (доля истины в известных потугах Хрущева ведь была) с урожайностью выше, чем у пшеницы в два раза, при той же калорийности. На такую глобальную перестройку может уйти те самые 3-5 лет. Но и до тех пор голода из-за застрявших в портах и элеваторах 20 млн тонн украинского зерна не будет. А если и будет, то в тех странах, на которые всему «цивилизованному миру» традиционно глубоко наплевать. Это ведь не в Европе и вообще не на Западе, где с едой вообще все в порядке: треть традиционно идет в отходы (у нас, кстати, пока тоже). Это — «где-то там». Но пошуметь, конечно, можно.

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