Долой мыслепреступления!

Всякий раз, когда происходит резонансное преступление, со всех сторон – и что самое тревожное, со стороны законодателей, – начинают сыпаться скороспелые советы, как такие жуткие (они всякий раз все жутче в информационной подаче) случаи «искоренить раз и навсегда». Касается ли это дорвавшихся «в обход блокировок» до очередной жертвы педофила или пьяного водителя, непонятно как попавшего за руль и убившего несколько человек. Или «стрелка», устроившего кровавый тир в публичном месте. Или террориста, придумавшего «креативный», не замеченный ранее, способ унести с собой на тот свет какое-то количество, как правило, случайных жертв.

С подачи масс-медиа, блогеров и прочих, извините за выражение, инфлюэнсеров, словивших свой хайп, лайки и клики, в бой вступает тяжелая артиллерия регуляторов и профессиональных запретителей. Это главный наш засадный полк на все времена.

Им кажется, что где-то в «законодательном дупле» – а там утка, а в ней яйцо, а в нем игла и т.д. – сокрыт универсальный ключ/код/панацея/эликсир, с помощью чего законодатель-депутат Пупкин избавит, наконец, родную страну и попутно все остальное человечество от страшной конкретной напасти.

Педофилов – кастрировать (желательно в детстве или утробе матери). Автомашины всех, кто хоть раз выпил, конфисковать. Огнестрельное оружие с боевыми патронами выдавать только в армии и только на случай войны. Около каждой школы расположить по батальону Росгвардии плюс танк. А также запретить компьютерные игры, соцсети, интернет – кроме как «по работе», фильмы с жестокостями и даже намеками на секс (то есть почти все). Ну и еще кое-что по мелочи: смертная казнь, камеры по одной-две на душу населения, отмена всякой частной жизни и тайн и так далее. И настанет благодать. Все будут ходить строем, смотреть программу «Время» и улыбаться в камеру.

Запретители не хотят смириться с простой мыслью: в современном мире свести преступления даже в самом благополучном обществе до нуля можно, только запретив, умножив на ноль само общество во всех его проявлениях. Можно лишь стремиться уменьшить число преступлений, при этом соблюдая меру и не создавая невыносимой жизни для законопослушных граждан.

Потому что человек несовершенен. И современное обществе несовершенно. Оно полно соблазнов, пороков, провокаций, несправедливости, толкающей на преступления. И технических возможностей его совершить. Оно множит психопатов и социопатов, преумножает стресс, страх, зависть и ненависть. И делает все это доступным и «популярным» благодаря современным информационным технологиям. Такова, увы, плата за «прогресс». Человеческая подлая натура всегда найдет тот самый «обход блокировок». Массовый расстрел устроит сошедший с ума солдат или полицейский. Террорист изберет способ убийства с помощью обыденных вещей. Кстати, что там слышно о расследовании отравления целой семьи арбузом, купленном в обычном супермаркете?

Можно, конечно, попытаться отменить весь этот «ваш прогресс» к чертовой матери. Однако всегда найдется свой Герострат, который найдет что вам тут спалить.

Проблема всегда – в цене «полного и окончательного искоренения». А то можно так искоренить, вернее лишь снизить число эксцессов (их число никогда не дойдет до нуля), что простым нормальным людям, то есть почти всем, станет жить в таком обществе «без преступности» просто невыносимо.

Но поскольку законодателям надо как-то себя проявлять и окормлять своей продукцией этих самых граждан, то попытки навязать-таки «окончательное решение вопроса» будут продолжены. Основной акцент будет, разумеется, на тезис о надобности предотвратить преступление до того, как оно начнется. То есть «предсказать» его, иными словами. Ну что ж, и это не ново под луной…

Холодным ноябрьским утром 1871 года где-то на восточном побережье Италии тюремный доктор и психиатр Чезаре Ломброзо проводил рутинное вскрытие почившего бандита из Калабрии по имени Джузеппе Виллела. И обнаружил необычную выемку в основании черепа покойного. Собственно, с этого случайного наблюдения и началась современная криминалистика.

Ломброзо попытался вывести закономерность в поведении преступников – чтобы легче было раскрывать, а еще лучше – предотвращать преступления. Его теория основывалась на двух постулатах: преступность порождается в значительной мере изменениями в мозге человека, которые отбрасывают его назад в человеческой эволюции. А посему преступников можно вычислить, например, по большой челюсти и покатому лбу.

Ломброзо даже вывел определенную «эволюционную иерархию», в зависимости от склонности к преступлениям. На самом верху он поставил жителей Северной Италии и евреев (сам он, как нетрудно догадаться, был евреем), а южных итальянцев наряду с боливийцами и перуанцами – в самом низу. С подачи в том числе Ломброзо по Европе пошли гулять всякие теории, расистские по своей сути, увязывающие размеры и очертания головы с уровнем развития и интеллекта. Мы помним из школьной программы, как нашему отважному путешественнику Миклухо-Маклаю приходилось опровергать подобные «теории», доказывая, что радушно (не съели же) принявшие его туземцы – такие же люди, как и мы.

Тем самым еврей Ломброзо, вот же парадокс, косвенно подлил воды и на мельницу нацизма. Что предопределило судьбу его «открытий»: после Второй мировой войны, под впечатлением преступлений нацизма, они были осуждены и преданы забвению.

Однако в последние десятилетия, по мере развития нейрофизиологии и генетики, к проблеме «анатомии преступности» подошли на новом уровне. Возникло отдельное направление – нейрокриминалистика, которая пытается понять, что именно, какие процессы в мозгу, лежат в основе «плохого поведения». Появились исследования, которые начали ставить и еще более рискованные вопросы: а нет ли, например, генетической предрасположенности к криминальному поведению?

Известны более сотни исследований на близнецах и усыновленных в разные семьи детях, в которых ученые пришли к выводу о наличии примерно в половине случаев корреляции между антисоциальным поведением и генетикой. Другие исследования показали, что однояйцевые близнецы, у которых есть все общие гены, намного более похожи друг на друга с точки зрения преступности и агрессии, чем разнояйцевые близнецы, у которых общие только 50% генов.

В Дании в ходе одного исследования еще в 80-х годах прошлого века было установлено, что дети, усыновленные из неблагополучных семей с криминальной историей, с гораздо большей вероятностью сами станут преступниками, чем другие усыновленные дети.

Так, если лишь 13% приемных детей «нормальных» биологических родителей оказывались затем правонарушителями, то для приемных детей, чьи родители были несколько раз (три и более) осуждены за разные преступления, этот показатель повышается до 25%. Они с этими родителями, повторим, не жили. То есть яблочко от яблони действительно падает недалеко.

При этом «генетика» (в широком смысле – предрасположенность или ее отсутствие) может корректироваться в раннем возрасте в зависимости от социальных условий и воспитания. Играет роль даже экология. Например, известно токсичное действие на человеческий мозг свинца. Так вот некоторые ученые связывают повышение содержания свинца в воздухе и почве в 1950-1970-х годах в США с резким всплеском преступности в 1970-1990-х (дети, наглотавшиеся свинца, выросли). И затем по мере ужесточения норм регулирования, снижения содержания свинца в автомобильном топливе произошло падение уровня преступности.

Кстати, падение числа тяжких преступлений неуклонно идет во всех развитых странах почти без исключений, как минимум, с начала века. В том числе и в нашей стране.

Отчасти это объясняется переходом преступности в виртуальную сферу, в интернет. Отчасти – как раз тем, что засев за те самые «вредоносные» компьютерные игры, подростки ушли из подворотен и «плохих дворовых компаний» в онлайн. Но, видимо, не только этим все объясняется. Отчасти и экологией тоже. И еще, например, более правильным и качественным в среднем питанием и т.д.

На генетике не остановились. В тюрьмах США в последнее десятилетие было проведено несколько однотипных исследований, основанных на определенном способе сканировании (нейровизуализации) мозга заключенных с целью определить шансы рецидива. Точность предсказаний будущей криминальной или, напротив, мирной судьбы человека превысила в ряде случаев 90%. Также установили некоторые отличительные особенности мозга у преступников. Например, для убийц более характерна недоразвитость префронтальной коры головного мозга, играющей роль «тормоза» в случае импульсивного поведения. В ходе других исследований были найдены и корреляции между определенными генотипами людей и их антисоциальным поведением. Выявлены особенности устройства мозга людей, склонных к психопатии (значит, к «немотивированным» преступлениям, тем же массовым расстрелам).

В ходе одного «тюремного тестирования» в штате Нью-Мексико еще лет десять назад установили, что люди с низкой активностью в передней поясной коре головного мозга с вероятностью в два раза выше совершат новое преступление, чем те, у кого в этой части головы «все в порядке». Другое аналогичное исследование показало, что мужчины с миндалевидным телом меньших размеров в три раза чаще склонны к рецидиву насильственных преступлений.

На этом фоне нейрокриминалистика набирает популярность. Пока в основном на Западе. Но на ее пути стоят масса этических вопросов. Главные из которых касаются того, что при широком использовании данных методик резко возрастает угроза неправомерно притеснения и поражения в правах совершенно невинных людей. Проблема ведь еще и в том, что все вышеперечисленные нейрофизиологические и генетические «открытия» ни в одном случае не выявили 100-процентной корреляции с криминальным поведением. Это тот самый случай, когда уместен бессмертный мем highly likely.

Более того, многие вещи – поправимы. Например, установлено, что регулярное употребление витамина omega-3 снижает вероятность рецидива у молодых преступников на 30-35%. А хорошее питание в раннем возрасте, развитие умственных способностей, правильно рассчитанные физические занятия вообще могут сделать чудеса с самыми неблагополучными подростками.

И вот тут возникает самое большое искушение, против которого, полагаю, некоторые государства точно не устоят. Появляется – не только теоретическая, но уже и технологическая, чисто «медицинская» – возможность «предугадать» возможное криминальное поведение индивида, основываясь на изучении того, как у него устроены мозги. Значит, можно, как минимум, «ранжировать» людей, по-старомодному – «взять на заметку». А как максимум – корректировать поведение на уровне физиологии.

Все сильнее будет государственное искушение залезть в каждую голову. Начиная, конечно, с тех, кто принимает решения или приближен к такому статусу. Просканировать. Лучше с детства. Создать «портфолио». Историю поведения во многих гигабайтах. Отдельно – историю ошибок. Можно в ходе диспансеризации, при устройстве на ответственную (а потом любую) работу. При выдаче любого документа и т.д. Конечно, вполне понятные этические барьеры падут не сразу. Будут все эти разговоры про свободу человеческой воли, про тайну частной жизни (а теперь и мысли), неприкосновенность всяких интимных данных и пр. Когда начинали «всемирно» бороться с терроризмом – тоже были такие же причитания. И что? Многие прежде казавшиеся незыблемыми (типа банковской тайны) барьеры давно уже пали. Теперь вот пандемия еще помогла по части продвижения к всемирному тоталитаризму.

Здоровьем и безопасностью людей (заботой о них) можно, как мы знаем и видим, оправдать практически все что угодно.

Косвенно уже сейчас вам залезают в голову посредством тех же соцсетей, контекстной рекламы и пр., на основе изучения алгоритмов вашего поведения. Еще более решительным путем указала идти китайская компартия, придумав систему социального мониторинга. Это куда более продвинутый вариант изучения алгоритмов. Осталось сделать последний шаг – уловить тот самый момент, когда в мозгу конкретного индивида появляется «шальная мысль» – и он совершает преступление. После чего – остается лишь нажать на кнопку «delete» на главном государственном сервере. Вот тогда-то, наконец, весь мир прогнется под нас. Особенно бывший криминальный. Преступность – всякая – будет искоренена отныне и вовеки веков. Вы бы хотели в таком мире жить? А ведь придется.