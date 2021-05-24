Терминатор по прозвищу «Иван Иваныч»

«Ваша честь, но позвольте. Вот ведь доказательства невиновности подзащитного. Вот справка, вот данные геолокации, что он был не там, вот показания других свидетелей», — адвокат настойчив и даже настырен, отрабатывая гонорар по полной и словно всерьез веря в успех. — «У суда нет оснований не доверять сотруднику правоохранительных органов, … нет оснований не доверять… нет оснований… сотруднику, … нет оснований, нет оснований, нет оснований…», – «ваша честь» была невозмутима и непреклонна, вещая металлическим голосом и пропуская мимо органов слуха и зрения, казалось, все доводы, которыми сыпал на нее вертлявый гладкий адвокат. Она и его, кажется, не видела в упор, идя, как робот, по программе, записанной у нее в мозгу. Приговор уже был готов в ее сознании, оставалось только распечатать. С паузой на судебное заседание…

Ну и с чем, скажите на милость, тут не справится искусственный интеллект? Да со всем справится. Главное – задать ему нужную прошивку, чтоб без сбоев и поводов для апелляций. Поэтому не просматривается никаких проблем уже в скором будущем, чтобы ИИ (да будет у нас он зваться «Иван Иванычем», так будет посконнее и неизбывнее) заменил живых судей в судах. Будет переходный период, конечно. Можно будет выбрать, как сейчас в ряде случаев есть выбор между упрощенным судопроизводством и приказным, а также судом присяжных. По гражданским и административным искам «упрощенных судов» мало (не более 1%), а вот по арбитражным в 2019 году было примерно треть, а по уголовным так и все 55%. То есть в большинстве случаев приговоры были проштампованы на основе предварительно представленных документов и на основании согласия сторон. Они, конечно, и в иных случаях тоже фактически штампуются, но не будем сейчас об этом.

В прошлом году из-за пандемии появилась практика «дистанционного» рассмотрения дел — по видеоконференции, а федеральным судьям было разрешено подавать и принимать электронные иски. Дел таких немного, но лиха беда начало. В 2024 году обещают запустить «Правосудие онлайн». Можно будет дистанционно подать в электронном виде иски или жалобы, участвовать в процессе, получать электронные копии судебных документов. Удобно.

Судейские начальники, конечно, говорят много правильных слов о том, что, мол, ИИ никогда не заменит живого судью, поскольку речь идет о человеческих судьбах и надо проникать в глубины человеческой психики, а еще уважать профессиональную тайну (например, адвокатскую) и так далее. Даже не будем это комментировать. Особенно про глубину проникновения. Но заметим, что в одном регионе уже запущен пилотный проект, в рамках которого ИИ готовит судебные приказы по некоторым административным делам. В такой ситуации подпись живого судьи, по сути, уже не более чем формальность. Идя дальше, можно представить, что ныне осуществляемое в некоторых странах прогнозирование (на коммерческой основе) судебных решений – это уже приближение к «оцифровке» судебных процессов полностью.

Как уже стало привычно, путь в светлое оцифрованное будущее нам прокладывают китайцы. Там уже несколько лет именно ИИ выносит без всякого участия живых судей приговоры по ряду простых уголовных дел. Формально нужно согласие подсудимого. Однако есть подозрение, что в нашей стране легко найдется некоторое количество людей, которые предпочтут того самого «Иван Иваныча», который будет судить на основании документов, улик и фактов, а не «телефонного права».

Правда, тут важна прошивка. Можно, если упрощенно, так запрограммировать ИИ, чтобы он вообще не выносил приговоров против государства. Или четко следовал указаниям не превышать определенный процент оправдательных приговоров, учитывать (а точнее, просчитывать на основании оперативного мониторинга соцсетей и прочей big data) благонадежность подсудимого и т.д.

Да что там судьи. «Иван Иваныч» сможет заменить уже в ближайшем будущем очень многие профессии. Да вот тех же колумнистов. Можно предположить, что сейчас строчит свои колонки едва ли не последнее их поколение. Во-первых, опыты написания газетных статей, да и не только газетных материалов, машиной уже были. Читатели не увидели особых отличий. Во-вторых, иной текст, написанный ИИ, будет получше многих, созданных скрипучими мозгами, с трудом ворочающими мыслями, за авторством живых недоучек. К тому же сознание многих людей сейчас настолько клишировано, стандартизировано, настолько засорено расхожими мифами и строго им следует в своих суждениях, что на такие мозги отлично ляжет любая информация, сконструированная согласно расхожим стереотипам и изложенная на обывательском языке, что не бог весть какая задача. Эллочка-людоедка из «12 стульев» – это провидческий образ, он всегда с нами шагает по жизни где-то рядом.

Пандемия, отправив человечество в локдаун, раскрыла глаза работодателям. Многих работников, ушедших на карантин, при трезвом осмыслении, можно оттуда и не возвращать. И без них хорошо. Так, по некоторым оценкам, из 40 млн рабочих мест, потерянных на пике пандемии в США, не менее 40% могут уже больше никогда не восстановиться (хотя мне лично такая оценка кажется завышенной). Их заменят машины и ИИ. Плюс к тому только на производстве и только в США через 2 года роботы заместят не менее 2 млн рабочих мест, а по всему миру не менее 5 млн.

Согласно более глобальным оценкам, примерно половина рабочих мест в мировом масштабе может быть автоматизирована на горизонте 15 лет, а некоторые профессии могут быть автоматизированы полностью.

Больше не нужны будут в таком количестве кассиры, например, в супермаркетах. Уже и до нас дошла технология самообслуживания по этой части. Нет вообще никаких проблем заменить людей на подавляющем большинстве простых неквалифицированных работ, была бы на то в нашем случае политическая воля — прекратить завозить дешевых гастарбайтеров. Скажем, уже созданы роботы, которые кладут кирпичи в 10 раз (буквально) быстрее, чем человек. Просто в нашей стране нет адекватных — ни налоговых, никаких других — стимулов для механизации. В том числе нет политической мотивации: перекрыть приток гастарбайтеров — нет «геополитического желания» ссориться с соседями. Пойти на увеличение даже временно числа «лишних людей» без работы, для которых нужны пособия, курсы переквалификации и переподготовки, — считается нежелательным, с точки зрения социальной стабильности.

Мы практически не заметили, как живых операторов в колл-центрах банков, авиакомпаний и т.д. заменил ИИ, и вас теперь гоняют с одной кнопки на другую. Поскольку ваши нехитрые потребительские запросы и претензии сравнительно легко поддаются типологизации. А если у вас «сложный случай» и, дескать, надо войти в ваше положение, то это сугубо ваши проблемы. Вы просто не вписались в матрицу.

Если, к примеру, говорить об онлайн-общении с клиентами, то живой человек из колл-центра может побеседовать, с толком вникнув в суть вопроса и решив его более-менее эффективно, в среднем с 6 клиентами в час, а вот онлайн-бот может ответить на 10 тысяч обращений за то же время. Те же банки сокращают число «живых отделений» не только из-за стремления к оптимизации, но и потому, что все большее число операций можно проводить без участия человека вообще.

Уже есть роботы-сиделки/медсестры и роботы-няни. Есть роботы-полицейские, пока с ограниченным набором функций – по охране периметра, но они быстро научатся. Онлайн-обучение обнаружило большие возможности пойти дальше по части роботизации всего образования. Да, многие будут ностальгически вздыхать о «живом общении с учителем». Мне и самому его жалко. Однако сказав «а» (введя ЕГЭ), рано или поздно придется сказать «б» и «в» — заменить живого учителя, вещающего по стандартным (шаг влево, шаг вправо — почти уже измена родине) методичкам, невозмутимым роботом. А уж как он слаженно станет сдавать бесконечные отчеты, которые отнимают все больше времени преподавателей.

99% бухгалтеров (вот уж где все давно стандартизировано), согласно относительно недавно проведенному опросу Оксфордского университета, можно вполне заменить ИИ. «Агророботы» уже почти готовы к массовому внедрению, но и сейчас по факту многие сельхозработы в развитых странах доверены ИИ.

А вы помните, как еще недавно профессия программиста считалась едва ли не самой перспективной, гарантирующей безбедное существование? Пока так и есть. Однако оказывается, что до 80% работ в сфере IT может быть передано машинам уже в самом ближайшем будущем.

Многие компании мира бьются над тем, чтобы высадить, наконец, человека из-за руля автомобиля. Технически проблема беспилотного управления рельсовым транспортом и метро уже сейчас решена. Вот-вот, кажется, уйдет в прошлое и профессия шофера, став такой же экзотикой, как профессия кучера. Хотя, чтобы ездить по нашим дорогам, понадобится особо дюжий «Иван Иваныч», который не свихнется от отсутствия разметки, например. Но и все равно остается проблема мигалок и привилегий на дорогах. Они будут ставить в тупик ИИ. Не верится пока, что наше начальство пересядет с машин с персональным водителем на автопилоты, тем более что откажется от мигалок и езды по встречке и выделенке.

А вообще homo ergaster (человек работающий) пока хоронить рано. Да, появится много лишних рук. Их надо будет на кого-то переобучать. На кого? Где-то пристраивать. Где? Это все вопросы ближайшего будущего, хотя для нашей страны, может, и не такого ближайшего, в силу неблагоприятной демографии. Но всех все равно не пристроишь. И рано или поздно встанет во весь рост вопрос введения «безусловного базового дохода».

Чтобы то, что будут производить роботы, кто-то потреблял. Чтоб экономика не встала и чтоб люди не бунтовали.

С другой стороны, люди высокой квалификации все равно найдут спрос на свои услуги. А другие люди будут предпочитать иметь дело с человеком, а не с роботом, даже если это будет намного дороже. К примеру, мне трудно представить семью, где родители охотно отдали бы чадо на воспитание роботу-няне. Или другой пример: онлайн-курсы иностранного языка, в том числе полностью автоматизированные, появились уже давно – более 10 лет назад. Однако многие все равно предпочитают учиться у человека и даже не онлайн. Или можете поинтересоваться о ценах, скажем, персонального фитнес-тренера в Москве. Казалось бы, почему не купить (да и бесплатных полно) целый курс онлайн-занятий за цену, во много раз меньшую? Ан нет, спрос на такие «живые услуги» большой, а к хорошим специалистам стоит очередь. Или можете ли себе представить, чтобы вам ремонт пришел делать робот? Да хоть бы окна вставлять. Ну и так далее.

Человечество уже не раз хоронило навсегда многие-многие профессии, обладателям которых казалось, что теперь мир точно рухнет без них-то. А он все никак. И вместо старых появлялись новые профессии. Подавляющее большинство людей все же не сидят без дела и чем-то себя занимают, в том числе не только ради денег, но и ради самореализации, каковое чувство у роботов пока точно отсутствует.

Всегда появление новых технологий (а ИИ — это всего лишь новые технологии) приводило к появлению новых профессий и рабочих мест, которые раньше трудно было просто предугадать на фоне технологий старых. Промышленная революция уничтожила многие рабочие места, но создала новые, а люди стали жить в целом более благополучной жизнью. Или взять интернет. Сколько он породил новых занятий, на которых одни люди зарабатывают, а другие люди за это платят!

В 1964 году президенту США Линдону Джонсону большой группой интеллектуалов, среди которых была пара нобелевских лауреатов, подготовили доклад на тему технологических перемен и их возможных последствий — доклад о «Тройной революции», неизбежной в результате взрывного роста автоматизации производства, распространения оружия массового уничтожения и отдельно революции в области прав человека. В основном был сделан упор на первый пункт. Авторы пугали: машинизация производства приведет к вымыванию ручного труда и, как результат, к взрывному росту безработицы. Соответственно, президенту советовали срочно начать развертывать масштабные программы общественных работ, строительство дешевого жилья, развивать общественный транспорт, активнее начать перераспределять доходы и даже (!) искусственно ограничивать развитие новых технологий автоматизации.

Жизнь пошла совершенно другим путем. И мы пока не знаем, каким именно она пойдет дальше, в том числе какие профессии и рабочие места окончательно падут в борьбе с «Иван Иванычем» – искусственным интеллектом, какие претерпят радикальную трансформацию, и, самое главное, какие появятся новые (а они точно появятся). Но нам надо для начала взять свой оставшийся не искусственный интеллект в руки и перестать бояться будущего, ища при этом отдохновения души и общественного спокойствия только в прошлом, каким бы славным оно ни было и какими бы ужастиками нас ни пугали иные предсказатели-футурологи и колумнисты.

Все равно все будет не так. Хотя многое сбудется, конечно…