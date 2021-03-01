Бабонька-страна

Теперь, когда отгремел выстрелами шампанского очередной Международный женский день, а тюльпаны в вазах уже опустили свои головки, можно сказать откровенно: это все у нас из-за женщин. Вернее – благодаря им. Но и из-за них тоже – эти формулы можно чередовать бесконечно. Это как смотреть на текущую воду и горящую синим пламенем избу, куда она непременно войдет, причем уже с конем. Надо лишь дождаться «ту, единственную», пока хатка не сгорела до головешек.

Про Россию привычно говорят, что она – женская страна, как, к примеру, про Германию – что она мужская. У нас – Родина-мать, у них – Фатерлянд. Попытки создать «Отечество – вся Россия» кончились пшиком, как половой акт перестарка-ловеласа, потому что Россия – это никакое не отечество, а именно мать.

Но по какому-то странному историческому недоразумению наша последняя женщина-правительница была аж в XVIII веке, и ведь как при ней было хорошо. Практически как при Ангеле (Меркель) жили. Ну со скидкой на время. И с тех пор все пошло, кажется, не так. Начиная хотя бы с Крыма, который при Екатерине Великой взяли, а потом пришлось брать обратно. Однако отсутствие женщин у руля не означает, что они не подруливают. Еще как подруливают! На самом деле, все основные рычаги нашей обывательской жизни находятся в руках женщин. А иначе и быть не могло.

ХХ век прошелся по русской нации фактически катком вялотекущего геноцида. Всех, кто высовывался, – выкосили. Остальные погибли на войне (где всегда гибнут в первую очередь самые отчаянные и смелые). По некоторым подсчетам, за время после революции до окончания периода сталинизма весь СССР потерял не менее 45 млн человек, умерших насильственной смертью. Из ушедших за эти годы мужчин каждый второй умирал не своей смертью, женщина – каждая пятая. После того как отвоевались, мужики начали спиваться. В последние десятилетия СССР алкоголь становился причиной смерти (включая болезни, отравления и убийства по пьяни) в среднем почти полумиллиона человек в год, из которых три четверти составляли мужчины. Это как если бы каждый год – эпидемия ковида.

Но алкоголь был лишь одной из причин деградации мужского населения в СССР. Другой, более важной причиной, была сама Система, выбивавшая самых активных, неординарных, пригибавшая любой талант к земле, как на зоне вертухаи запрещают поднимать голову и смотреть в глаза. На женщинах было и хозяйство, и зачастую обязанность кормить семью, но также и основные функции по коммуникации с внешним (по отношению к семье) миром той же бюрократии, когда неформальный подход к решению многих вопросов (а не «тупо по закону») стал нормой повседневной жизни.

Не имеющим возможности реализовать себя в обществе, превращенным в послушных и покорных «винтиков системы», спивающимся мужикам оставалась зачастую (далеко не всегда, конечно) разве что роль домашних мелких тиранов или, наоборот, подкаблучников (отсюда – рост домашнего насилия). «Женская порода» в таких условиях – согласно всем законам природы и, прости, господи, дарвинизма – крепчала и хорошела. Настолько, что русская женщина теперь – лучшая невеста на мировом брачном рынке. Мужиков наших на экспорт не берут, увы. Таких полстраны – с «мужским достоинством», но при этом с синдромом выученной беспомощности, – и это настоящая национальная катастрофа.

На остальную половину популяции самцов, отличающихся хоть каким-то умом, статью, достатком и состоятельностью в широком смысле этого слова, а также не страдающих импотенцией к 40 или даже ранее годам, развернута настоящая охота. Наша среднестатистическая женщина в том числе и поэтому в булочную без макияжа не выходит.

В распоряжении этих артемид и амазонок, готовых бить влет принца на белом коне, а также их спецназа в лице инстасамок, – такое орудие массового поражения, как силикон, ботокс и фитнес, а также лучшие достижения в области боевой раскраски, а еще соцсети и сайты знакомств. Прежние унылые времена, когда знакомились в библиотеках, канули в вечность. В этой войне побеждают лучшие, которые завоевывают лучших…

Советское государство, надо отдать ему должное, сделало очень много в свое время для достижения социального равноправия женщин, а также для защиты их, как сказали бы сейчас, гендерных прав. Советские женщины одними из первых в мире получили не только избирательные права, но и сначала освобождение от церковного брака, а затем целый комплекс мер по защите женского здоровья – на тот момент беспрецедентных в мире. И, наконец, право на аборт (в 1955 году), каковой на языке современного феминизма называется правом распоряжаться своим телом. Фактически это вручало женщине «контрольный пакет» в части права определять численность своей семьи. Обратная сторона этой «свободы», а также деградации мужского населения, – огромное число безотцовских семей. До сих пор у нас распадается больше половины заключенных браков. Но «наши бабы» и с этим справляются. Хотя и плачут, бывает, от этого по ночам в подушку.

Женщины рулят в России всеми основными сферами, касающимися повседневной жизни, и даже шире, оставив «альфа-самцам» отдельные распиаренные самые главные командные высоты типа CEO (в России в советах директоров крупных компаний не более 10% женщин, по сравнению с 23-45% в странах ЕС), большинства министерских постов, ну и, так уж и быть, президентского. Пока.

В то же время по доле женщин, занимающих руководящие должности, россиянки входят в последние годы в первую тройку-пятерку (около 45%). Российский человек с детства воспитывается преимущественно в женском коллективе. В детских садах мужчин-воспитателей практически не наблюдается. В школах их едва ли более 15%, в вузах – немногим более 40%. Примерно столько (менее 40%) было женщин-преподавательниц в системе среднего образования в царской России в последние годы ее существования.

Госаппарат давно захвачен женщинами. Их более 60% в законодательной власти всех уровней и более 70% в исполнительной. На всех уровнях, включая муниципальный, – нигде не меньше 60%. Так, дальше, а судьи кто? Они же. Более 80% работников судебной сферы в России – женщины. Как и в области прокуратуры. Отчего же они так суровы в своих приговорах? (Гусары, молчать!!! Впрочем, женщины вообще бывают очень жестоки). Если взять только судей, то женщины занимают в России более 65% таких позиций. Больше только в Нидерландах – 75%. В англо-саксонских странах – обычно 25-30% (в том числе в США). Можно еще – чисто для прикола – взять ЗАГСы и попробовать поискать там мужчин, регистрирующих браки. Таких вы вряд ли найдете.

Женщины все больше отвоевывают у мужчин даже те профессии, которые им ранее были запрещены. С начала этого года такой запретный список сократился с 456 позиций аж до 100. И теперь россиянки смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за исключением машинистов строительной техники), быть боцманами, шкиперами и матросами на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше десяти метров. Вот счастье-то привалило.

Россия также входит в первую десятку стран с наибольшей долей женщин-предпринимательниц (более 30%). Там, наряду с Угандой, Ботсваной и Бангладеш, также присутствуют США, Испания, Китай и Австрия.

Для такого явления, как феминизм в его именно западном современном понимании и если говорить именно о массовом явлении, а не отдельных дамочках, в нашей стране почвы особо при этом нет. И по большей части россияне считают феминизм с его современными западными заморочками, включая озабоченность пресловутым харассментом (домогательствами на работе), не очень-то актуальным для России.

Так, согласно данным соцопроса, который провела компания «Михайлов и Партнеры. Аналитика» совместно с ТАСС, лишь 24% россиян считают проблему неравенства между мужчиной и женщиной сколь-либо важной, а 42% мужчин и 27% женщин считают ее абсолютно неактуальной. Актуальной проблему сексуальных домогательств на работе считают лишь 17% россиян. Проблему домашнего насилия, которое является одной из главным тем в повестке западных феминисток, у нас назвали сколь-либо актуальной лишь 39% опрошенных. При этом 47% из них (55% мужчин и 40% женщин) назвали эту проблему частной (!) и требующей решения только в рамках семьи, и лишь 31% (23% мужчин и 38% женщин) выступили за вмешательство в это дело государства.

Россияне также в большинстве своем одобряют женщин, зарабатывающих больше мужчин, – об этом заявили 70% опрошенных (65% мужчин и 74% женщин). Еще бы, это же так удобно: проводить время за пивасиком, пока баба работает. Причем даже и права особо не качает. Ее женское чуткое нутро и природная генетическая память потому как отлично помнит, что в нашей стране было с теми, кто сильно качал права. Поэтому – лучше лаской, хитростью и обманом.

Так что если и есть у нас феминизм, то какой-то дохлый и искусственный. Но в случае чего скалкой или сковородкой по голове дать, конечно, сможет.