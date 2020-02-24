Допустимый ущерб

Лично мне было ясно, к чему все идет, еще в январе (заметка называлась «Если завтра чума»). Однако наш мир устроен так, что пока люди гибнут тысячами в Африке или Азии, то и наплевать на них. Хотя море гуманитарных слез, конечно, будет пролито и якобы прочувственных слов соболезнования («I am so sorry») сказано немало.

Но пока Китай по приказу коммунистической партии стоял на ушах, предпринимая самую масштабную в истории человечества операцию по борьбе с биологической угрозой, американские фондовые рынки били рекорд за рекордом (да-да, надо было тогда вставать в шорт, в том числе по российским «голубым фишкам»). А как только заразились полтысячи итальянцев, да еще человек 60 в самой Америке, на тех же рынках началась паника, сравнимая с 2008 годом. А мрачный пророк Нуриэль Рубини (это он предсказал в свое время, что лопнет пузырь ипотечного кредитования) прогнозирует дальнейший обвал – процентов на 30-40 по сравнению с январем. Если так, то не видать Трампу переизбрания, как своих ушей. И если придет «троцкист» Сандерс, нынешняя турбулентность покажется невинной шалостью на лужайке. Но фиг с ним, с Трампом. Что делать-то? Готовиться. Кто как может.

У нас пока что только начинают осознавать масштабы происходящего – не столько в плане числа заболевших и умерших, сколько в плане последствий для экономики от карантинных мер во всемирном масштабе.

Тем удивительнее встречать скептические отклики наивных людей (не будем называть их идиотами) о том, что, мол, все это раздувается искусственно.

Один доктор, который часто выступает на государственных радио-и телеканалах, видимо, согласно известной «оговорке по Фрейду», во всем увидел заговор чиновников ВОЗ, а также фармкомпаний, которые напускают страху, чтобы заработать бабла. По такой логике и СПИД – не беда, а лишь повод для «раскрутки» производителей лекарств. Онкология – тем более не беда - «и нечего раздувать», люди же все равно умирают, какая разница от чего. Другая категория «скептиков» (будем считать их просто наивными) берут цифру в менее 3000 умерших (пока) и сравнивают с числом погибших в автокатастрофах, убитых молнией и даже погибших от укусов бешеных собак. И у них получается, что по сравнению со всем этим, а особенно с числом смертей от обычного гриппа – это как комар чихнул. И с чего такая паника? И почему взрослые дяди с фондовых рынков за два дня потеряли то ли пять, то ли семь триллионов долларов.

Для таких людей разумные объяснения не действуют. Для остальных сообщим: смертность от «испанки», выкосившей в 1918-1919 годах не менее 50 млн человек (по некоторым оценкам, до 100 млн) была примерно такая же – 2,3- 2,5% - как у COVID-19. Уже позже, в 1957 году, всемирная пандемия гриппа унесла 1 млн жизней. При том, что смертность от «обычного гриппа» - не более 0,2%. Мы сейчас находимся в самом начале эпидемии заболевания, против которого нет вакцины и лекарств, кроме карантина, который не лечит, а сдерживает распространение. Всякое нормальное государство должно реагировать с повышенной настороженностью на те угрозы, последствия и масштабы которых оно не может просчитать. В этом отличие от ударов молний, укусов собак, автокатастроф и даже обычного гриппа. Эти последствия уже, как говорится, «заложены в цену».

Кстати, о гриппе. В тот же самый год, когда в Америке от гриппа погибло 80 тысяч человек (три года назад), в России официальная статистика выдала «на-гора» цифру в чуть более тысячи. Это к вопросу о статистике. Просто наши врачи, скорее всего, констатировали смерть от чего угодно, только не от гриппа. Они обычно пишут – ОРВИ. Поскольку признание эпидемии требует неких особых действий. А зачем, если «само пройдет»?

Так что, скорее всего, именно «эпидемии» COVID-19 в нашей стране не будет. Потому что мы о ней просто не узнаем. А будет сплошное ОРВИ. Статистика будет врать и будет закрыта.

Точное число зараженных не будут знать даже сами медики. Разве что ФСО, которое и общественное мнение знает лучше ВЦИОМа. Возможно, что статистику уже закрыли. Потому что новые сообщения о зараженных и заболевших в РФ перестали поступать.

Китайцы отрапортовали уже почти о 90 тысяч зараженных почему? Потому что они их искали и выявляют по всей стране самыми жестокими методами, задействовав армию. У кого из вас, признайтесь, вообще брали – и когда – в последний раз анализ на тип вируса гриппа? Если вы с ним вообще обращались в поликлинику. Вот и теперь уже во многих СМИ можно прочитать «самопальные расследования» о том, как некто хотел было пройти тест на коронавирус, однако ни в одном медучреждении (это касается и столичных) сделать этого не удалось. Нет возможностей. А те тесты, что берутся, отправляют чуть ли в Новосибирск, где, кажется, есть единственное на всю страну предприятие «Вектор» с полной степенью биозащиты и соответствующими возможностями. Кстати, ему вполне по силам создать и вакцину быстрее многих. Во всяком случае с «Эболой» они не отстали от американцев. Думаю, и здесь скоро справятся.

Что касается последствий для экономики, то, с одной стороны, российский бюджет перенесет года два падение цен на нефть до 30 долларов (в пятницу сорт Brent опускалcя ниже 50, но потом вернулся выше), однако это будут годы еще более жесткой экономии. Угадайте, на чем и на ком.

С другой стороны, о темпах роста экономики в 2%, которые было обещало Минэкономразвития по итогам обнародования президентом мер дополнительной соцподдержки, можно будет забыть. Пока основные убытки несут туриндустрия (уже 27 млрд рублей, но это только начало) и авиакомпании, включая «Аэрофлот», хотя ему разрешили летать туда, куда другим запретили (в Китай и Южную Корею). Пока невозможно просчитать ущерб от срыва поставок в результате всемирных карантинных мер и закрытия производств в том же Китае, а также повсеместного схлопывания спроса на товары не первой необходимости на фоне возможного дефицита последних.

Наша зависимость от комплектующих из КНР слишком велика во всех отраслях, начиная от машиностроения («КАМАЗ», например, уже перешел из-за этого на сокращенную рабочую неделю) и кончая медикаментами (даже отечественные препараты изготавливают из зарубежных субстанций), а также продовольствием («русская гречка» в значительной мере тоже выращивается китайцами). Благодаря чрезвычайным мерам, Китай постепенно восстанавливает производство (дай бог), однако остановить распространение заразы полностью даже он все равно пока не может. К тому же у нее, как выясняется, высокий уровень повторного заражения (до 15%).

Что касается нашей страны, то, с одной стороны, у нее еще с советских времен богатый опыт распространения массовой паники вопреки увещеваниям властей и по самым разным поводам. Могут начать сметать крупы и сахар. Хотя много не сметут, ибо лишних денег мало.

С другой стороны, у нас и высокий уровень пофигизма, подчас скрещенного с дремучестью: мол, мы в Китай не ездим – нам не страшно, «выпьем водки – и все пройдет», и так далее. Массово маски никто не наденет. Места массового скопления людей не обезлюдеют, как в Милане в последние дни, не говоря о китайских городах. Рестораны в Москве не опустеют. Самые продвинутые разве что откажутся от поездок за границу.

Хотя чиновники, дабы показать свою расторопность, начнут отменять какие-то массовые мероприятия. Но очень выборочно, хотя в Италии, Франции и Швейцарии уже такие запреты вводятся полностью или частично (свыше определенной численности). Как выборочно будут закрывать и международные направления. На частный бизнес будут возложены основные обязанности – бактерицидные лампы, дезинфекция и пр. Будут ли тщательны в карантинных мероприятиях госорганы – это вопрос. Вряд ли дойдет до тотального закрытия детских садов и школ, о чем сегодня уже говорят в Японии, - у нас нет возможности всеобщего дистанционного обучения. Как и до проведения спортивных мероприятий без зрителей. С трудом могу представить закрытие на карантин целых регионов, хотя в советское время, в пору борьбы с эпидемией холеры в 1970 году, такой опыт был. Как и, скажем, прекращение работы общественного транспорта в крупных городах (на что пошли китайцы в нескольких провинциях), включая метро.

У нас низкий уровень горизонтальной самоорганизации и сознательности, без чего никакой карантин толком работать не будет, у нас волонтеры не будут ходить по квартирам, как в Китае, мерить температуру тепловизорами каждый день.

Низкий уровень доверия к государству, особенно к его репрессивным органам, не позволит «стучать» (вовремя сообщать) о подозрительных больных куда следует, если только это не китайцы или другие чужаки.

Правда, в ответ на подозрения, что наши власти скрывают масштабы эпидемии, отдельные страны могут сами закрыться на карантин от россиян, прекратив сообщение, как некоторые уже закрылись от Ирана и даже Китая. Возможно, Америка окажется среди таковых одной из первых.

Голосование 22 апреля по поправке к Конституции (она одна, если кто не в курсе, одним пакетом) уж точно не отменят, конечно. Хотя, быть может, можно было подумать, как минимум, об акценте на дистанционное голосование.

Вообще пока наши власти демонстрируют на фоне всемирной паники поразительное олимпийское спокойствие. Дума пока не собралась спешно на заседание, как в случае с конституционными поправками, чтобы обсудить возможные меры. Кстати, об Олимпиаде в Токио. Если ее все же отменят (а уже поговаривают об этом), то это чудесным образом снимет болезненный для нас вопрос отстранения наших спортсменов. Во всем есть свои «радости».

Может, наши власти тоже поддались влиянию конспирологии, считая, что это все «намеренно раздувается»? Конспирология у нас вообще в почете. В том числе в верхах. С другой стороны, у каждой страны есть негласное понятие «неприемлемого ущерба». И на случай ядерной войны, и на случай подобных эпидемий. И, соответственно, ущерба «приемлемого».

Где-то и сотня человек – уже повод для общенационального «шухера». А у нас же товарищ Сталин в свое время как сказал? – «Бабы еще нарожают». У нас этот порог, как ни цинично это звучит, всегда был выше. А товарища Сталина многие по сей день любят.

В том числе такое же отношение распространено и на обывательском уровне. Это, увы, часть государственной политики – и традиции - в стране, которая большинство своих побед добывала неимоверной ценой огромного числа человеческих жизней. Благодаря чему в критические моменты и сохранилась как государство. В том числе в годы Великой Отечественной войны.

У COVID повышенная смертность начинается у пациентов в возрасте около и выше 60 лет. Они и дают этот средний уровень смертности в 2,3-2,5%. Сначала на уровне 1,3% (50-59 лет), потом 3,6-4% (60-69 лет), 8% (70-79 лет) и, наконец, 21% для возраста свыше 80 лет. Ну и? Разве вам не приходилось слышать в том числе от медиков такую фразу – «дедушка/бабушка уже старенькие, что же вы хотите». Вот это и будет главным «лекарством» от коронавируса. Вас будут «успокаивать», что умирают в основном пожилые, страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми и прочими заболеваниями. Опять же, Пенсионному фонду легче.

Ну а что касается популярной в некоторых кругах темы насчет «СМИ раздувают», то на этот случай есть и принятый в прошлом году закон о наказании за «фейковые новости», и Роскомнадзор, который проследит, чтобы «панические слухи» не распространялись. Во всяком случае, вы вряд ли где-то увидите ежедневный точный «апдейт» по числу заболевших, заразившихся, находящихся под наблюдением, умерших в России от этой новой заразы. Ну, чтобы «не раздувать панику».

Так что основная победа над коронавирусом будет безоговорочно одержана в информационном пространстве. Хотя до конца «сарафанное радио» заткнуть, конечно, не удастся, но и правды там бывает немного.

А вообще мы привыкли к большим потрясениям, все время подсознательно их ждем, хотя и боимся. И это еще очередная русско-турецкая война, коих было, по утверждению самих турок 16, а на самом деле пока лишь 12, не началась…