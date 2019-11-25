Большая яма большого спорта

Если оказался в яме, то не надо копать еще глубже. Казалось бы, очевидный совет, но не для всех. Можно «пойти на обострение», то есть на углубление. Именно это произошло с российским спортом высоких достижений. Из-за вскрывшейся массовой подделки допинг-проб 2012-2015 годов нам грозит отстранение от олимпиад, запрет на проведение спортивных соревнований, санкции против спортивных чиновников, но их не жалко.

Подделка вскрылась после того, как хранившиеся в СКР пробы передали WADA, где и обнаружилась фальсификация. WADA заподозрило, что одним из мотивов такой спецоперации (не будем гадать, кто отдавал приказ) было желание «подставить» сбежавшего в Америку бывшего главу российского антидопингового агентства Григория Родченкова (якобы пробы подделал он, дистанционно), тем более что подделали его электронную переписку. То есть «наказать предателя». Который, конечно, не Скрипаль никакой, но тоже та еще сволочь, - фактически умножил на ноль наше первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.

Скорее всего, опять встанет унизительный выбор: ехать на олимпиаду в Токио под белым олимпийским флагом или не ехать вовсе, пусть они там все подавятся.

По мне, так нечего под белым флагом выступать. Это все равно, как если бы советская команда впервые поехала на олимпиаду в Хельсинки в 1952 году под олимпийским флагом по приказу Сталина. Или в фильме «Движение вверх» выиграли бы у американцев за три секунды в баскетбол на Олимпиаде-1972 в Мюнхене не под красным советским знаменем. Впрочем, тогда спорт был частью идеологической борьбы и противостояния в «холодной войне». Наши победы (как и накачанные допингом победы атлетов из ГДР) были призваны показать «преимущества социалистического строя и образа жизни». Ни той, ни другой стране не помогло.

Но разве сейчас наши победы в спорте можно назвать демонстрацией преимуществ нашего нынешнего образа жизни? Особенно когда они достигаются силами натурализованных иностранцев, принесших более половины золотых медалей в Сочи.

Разумеется, опять будет много голосов о том, а как же, мол, спортсмены, которые тренировались, не щадя живота своего, а теперь вся их спортивная карьера пойдет под откос. Поэтому, мол, ехать «чистым» спортсменам непременно надо. Тех, кто все поставил на большой спорт, по-человечески, конечно, жалко. А вот сам большой спорт – нет. Это не более чем ярмарка национального тщеславия, разросшаяся, как раковая опухоль. И если какие-то родители уже запланировали вырастить новых чемпионов себе на счастливую старость, то пусть они лучше теперь крепко задумаются о превратностях спортивной судьбы, которая нынче почти вся производная от достижений высокотехнологичной медицины и биотехнологий. С сопутствующим ущербом для здоровья.

Пусть молодые люди вместо большого спорта идут в инженеры, программисты, врачи, в дизайнеры виртуальной реальности, наконец. А весь этот ваш большой спорт – это одни понты. Где «выстреливает» один из многих десятков, а то и сотен тысяч, а потом, достигнув своих условных 35 «пенсионных лет», некоторое время торгует прошлыми достижениями на публику, становясь иногда депутатом или спортивным чиновником, а в основном живет как рантье. Если не спился и не потратился не лечение. Но большинство этих людей, особенно спортсмены второго ряда, становятся неприкаянными. Хорошо, если успеют получить какую-то специальность.

Если в большой спорт у нас пойдут в разы меньше молодых людей, а займутся в жизни чем-то более полезным и надежным, будет только лучше. Другое дело, что для юноши или девушки из глухой провинции порой не просматривается никакой карьерной лестницы, кроме той, что связывают с существующей в городе спортивной секцией.

Если это биатлон – вперед к зарабатыванию астмы (профессиональное заболевание лыжников, сколько бы ни смеялись над «норвежскими астматиками»). Если это бокс - то именно там отобьют вам последние мозги. Поинтересуйтесь, как кончил жизнь легендарный Мухаммед Али.

Большой спорт выглядит тщеславным надутым пузырем в нашей небогатой стране. Попыткой чиновников показать «величие страны», у которой все меньше поводов гордиться достижениями в других областях.

Например, в тех же высоких технологиях. Ведь наше «попадалово» с допингом во многом объясняется отсталостью спортивной медицины и фармакологии. Но с чего ей быть сильной, если вся медицина, как и вообще наука, в загоне?

Если говорить об экономике большого спорта, то для раздувания этого пузыря в нынешней России нет никаких оснований. Если говорить о социальной справедливости, то тем более нет. Даже в такой насквозь спортивной стране, как Америка, весь ее спорт, включая четыре важнейших (баскетбол, бейсбол, американский футбол и хоккей, два из которых даже не являются олимпийскими видами), прочий профессиональный, а также студенческий спорт и вдобавок весь любительский привносят в ВВП страны жалкие 0,2%. Хотя вокруг всего этого крутятся огромные деньги. В еще более спортивной Британии весь спорт дает 1,8-1,9% от ВВП, создавая до полумиллиона рабочих мест. Но и там, и там профессиональный спорт не пользуется никакой значимой государственной поддержкой, при этом его коммерциализация высока.

Коммерческий «лузер» не только в хоккей профессионально не играет, но и во все другие спортивно-азартные игры. Большой спорт стал неотъемлемой частью индустрии развлечений, где заоблачные гонорары «звездам» являются такой же «обязательной программой», как вознесшиеся до небес (кстати, параллельно с гонорарами в большом спорте, начиная с 70-х годов прошлого века) бонусы топ-менеджеров корпораций.

В нашей стране коммерциализация большого спорта на практике означает перекладывание денег из госбюджета, региональных бюджетов или бюджетов госкорпораций в карманы спортивных клубов и отдельных спортсменов. У нас разве других проблем нет или они все решены?

При этом наши даже футбольные клубы (если считать футбол самым массовым видом спорта) хронически убыточны: за последние шесть лет они вышли в операционную прибыль лишь в 2016 году, и лишь благодаря той же спонсорской поддержке. Доходы от спортивных трансляций – это вечные слезы про убыточность и госдотации. Развитого рынка для платных спортивных каналов в небогатой России практически нет, даже спортивных радиостанций. Это все именно понты, притом убыточные. Разговоры про «стимулирование» таким образом массового спорта – туфта. Массовый спорт стимулируют спортивные сооружения и залы поблизости, лучше прямо во дворе.

У нас любят гневаться по поводу «несусветных» доходов чиновников. Но еще меньше социальной справедливости в том, что какие-то кокорины-мамаевы получают баснословные миллионы в месяц, а за счет государственных корпораций или нищих региональных бюджетов содержатся здоровые лбы на фоне разрухи и нищеты в российской провинции. Говорят, это на «уровне мировых стандартов», при том, что в британской премьер-лиге за куда меньшие деньги играют и лучше, и чаще.

Давайте, может, сначала приведем к «мировым стандартам» зарплаты врачей и ученых, а потом займемся футболистами и хоккеистами? Если, конечно, абстрагироваться от такой непременной функции наших спортивных «спонсорских пожертвований», как отмывание денег. Это, как говорится, святое. Ни на каких врачах столько не намоешь.

А в чем «прикол» натурализации иностранцев, чтобы они завоевывали для нас олимпийские медали? Кроме тех же понтов. Может, лучше тратить государственные деньги на массовый спорт? Строить бассейны, хоккейные коробки, баскетбольные площадки и теннисные корты в каждом городе, а в крупных городах - в каждом районе? Бассейны лучше вообще иметь в каждой школе и в каждом университете, раз уж их укрупнили. А все министерства спорта по стране, начиная с федерального и кончая его региональными «дочками», надо распустить под ноль.

Вместо «фетиша» большого спорта надо создавать культ науки и образования. Ну и здоровья на основе массового спорта. А любые государственные деньги надо запретить тратить на поддержку профессионального спорта.

Во многих странах уже вполне «наелись» большим спортом. Возможно, сейчас именно пик его развития и выше он уже «не прыгнет». Число желающих проводить дорогостоящие олимпиады (те же понты) сокращается. Эти помпезные ристалища убыточны. Построенные к дате спортивные объекты ветшают и никому не нужны. В американской курортной дыре Лейк-Плесид (там проходила зимняя Олимпиада-1980) спортивные сооружения уже лесом поросли (уверяю вас, убогое зрелище). Коммерчески успешно используется только одно сооружение: можно за сотню баксов прокатиться по бобслейной трассе.

В том же Сочи не знают, как окупить хотя бы содержание построенных сооружений. Стадионы, возведенные к футбольному чемпионату мира, особенно в таких городах, как Саранск (для «поддержания штанов» к этому стадиону как к домашнему насильственно приписали клуб «Тамбов») — это безвозвратно закопанные деньги. Даже в богатой Америке посещаемость матчей ведущих видов спорта и доходы от телетрансляций уже уперлись в потолок.

Насытившиеся потребители уже требуют других, более продвинутых и ярких зрелищ, нежели профессиональный спорт. К тому же даже с неуловимыми допинг-тестами человеческий организм все равно упирается в предел физических возможностей.

Стометровку все равно никому и никогда не пробежать быстрее, скажем, 9 секунд. Зрелищность таких видов спорта, как толкание ядра или прыжки в высоту, под вопросом. Виртуальная реальность по части эмоций и впечатлений скоро потеснит спортивные состязания в сфере развлечений. Большой спорт все больше превращается в расточительство денег и ресурсов.

Грозящие нам санкции могут даже пойти нам на пользу. Пузырь большого спорта сдуется. Он в таких размерах сегодня не просто не по карману нашей стране, но искажает приоритеты развития, оттягивает деньги и ресурсы от решения более важных задач. Да и мотивация чиновников к бесконечным манипуляциям с мочой ослабнет. Ведь от этого ничего, кроме геморроя и национального унижения, нет. И не будет. Потому что наши «контролеры» сильнее нас технологически.