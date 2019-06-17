Они столько не стоят

На «Прямой линии» президента спросили, почему у чиновников и руководителей госкорпораций такая большая зарплата. Он обосновал это тем, что если ее понизить, то «все разбегутся», а также не станут на корпорации работать иностранные специалисты. И действительно, баланс тут тонкий. С качеством государственного (да и корпоративного) управления в России есть проблемы. Если набрать на госслужбу «дешевых дураков», то оно явно не улучшится. Правда, если набрать дорогих, то тоже. Также не является большим секретом, что роль государства в экономике неуклонно растет, растет степень «огосударствления» экономики. Госслужащие, стало быть, ее главная «движущая сила».

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев признался в одном из интервью, что

в России происходит «огосударствление экономики и создание государственно-политического капитализма, сращивание бизнеса и власти».

С введением антироссийских санкций роль государства в экономике лишь усилилась. Доля госсектора оценивается, по разным оценкам, от минимум 50% до более 70%, тогда как 15 лет назад вклад госкомпании и самого государства в ВВП составлял не более 35%. Неудивительно, что настоящие «капитаны индустрии» в лице государственной бюрократии и работников госкорпораций находятся в привилегированном положении по сравнению со всеми остальными гражданами. В этом смысле у нас в чем-то – сословное общество, со своей «высшей кастой».

В прошлом году средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти выросла на 5,4%, достигнув 126,6 тыс. руб. Она почти в три раза превысила среднюю зарплату россиян (по итогам прошлого года — 43,4 тыс. руб.). В этом году средние зарплаты госслужащих могут быть доведены до 137 тыс. рублей.

Число чиновников федерального уровня вроде бы невелико – примерно 38 тысяч. Но это работники только центральных аппаратов ведомств и министерств, без учета территориальных органов, где зарплаты существенно ниже, как правило, сопоставимы со средними зарплатами по региону. Принцип централизованного (а не федеративного) государства проявляется тут в полной мере.

Общая же численность госслужащих превышает 1,2 млн человек. Неоднократные (дважды за последние 10 лет) попытки сократить эту численность успешно провалились, она продолжила расти. Причем 1,2 млн – это без учета гражданских служащих силовых структур и сотрудников федеральных бюджетных и казенных учреждений. А есть еще госкорпорации с численностью работников заметно более миллиона. А есть еще многочисленные ФГУПы МУПы, которые все, говорят, хотят приватизировать и сократить, но никак не получается.

Высокие зарплаты именно «центральных» чиновников в значительной степени являются платой за лояльность. Это подтверждается, с одной стороны, большим разрывом с зарплатами работников территориальных структур федеральных ведомств, с другой, тем, что значительную часть доходов этих чиновников составляют премии, размеры которых, по сути, остаются на субъективное усмотрение руководства. Единых нормативов для госслужбы в начале ХXI века, как ни покажется это странным, нет.

Как нет и жесткой привязки размеров премий к результатам работы бюрократии. Можно, конечно, придумать всякие KPI, однако в таких делах их подсчет также субъективен, а еще толкает на то, чтобы повышать/улучшать этот самый KPI за счет изобретения новых форм отчетности и контроля. Чем больше бумаг – тем выше KPI. В системе госслужбы царит, с точки зрения определения доходов, если посмотреть со стороны, полный волюнтаризм. Оклады могут составлять «мизерные» 10-20 тысяч, зато среднемесячные начисления вместе с «премиями» - переваливать далеко за 100 тысяч. А есть еще отпуск не менее 30 дней, медицинское страхование, санаторно-курортное обеспечение, — все это сильно отличается в лучшую сторону от того, на что могут рассчитывать простые граждане.

Преимущества в средних зарплатах госслужащих по сравнению с работниками частного бизнеса (наемными) – не уникальное российское явление. Во многих странах госслужба ценится как стабильная и надежная работа. Однако нигде в развитых странах не встретишь троекратный разрыв в доходах.

Возьмем для примера относительно «средний» (по всем параметрам) американский штат Орегон. Там тоже имеется преимущество по зарплате у чиновников. Так, средняя зарплата наемных работников в частном бизнесе составляет примерно 50 тыс. долларов в год, против около 75 тыс. у «федералов», примерно 65 тыс. — у работников учреждений самого штата (по средним зарплатам работники российских территориальных структур федеральных ведомств тоже близки к средней зарплате по региону), и примерно 55 тыс. – у работников наших аналогов муниципалитетов. Если у нас муниципалитеты (с самой низкой зарплатой из работников официальных структур) бесправны и безденежны, то в Америке – это реальное самоуправление на местах. Интересно, что сотрудники частных медицинских и образовательных учреждений Орегона получают около 55 тыс. долларов за год, тогда как их коллеги из федеральных структур, расположенных в штате – ближе к 85 тысячам, те, кто в этой сфере работает на штат, 56 тысяч, а на местные органы – лишь на пару тысяч меньше. Занятная иллюстрация приоритетов.

Помимо огромного преимущества по доходам в пользу работников «федерального центра» в России существует и другой явные изъян - огромный разрыв между зарплатами руководителей и рядовых сотрудников. И это еще одно из свидетельств, что высокие зарплаты – в большой мере плата за лояльность, в данном случае «командиров».

Резкий отрыв начинается с уровня начальников отделов и замдиректоров департаментов. Этот разрыв привносит свой немалый вклад в общий рост социального, имущественного неравенства в стране, который уже по разрыву между доходами самых богатых и самых бедных достиг уровня стран с самым высоким уровнем неравенства, намного превысив среднеевропейский.

Лет пять лет назад Минтруд и депутаты Думы заговорили о планах сократить разрыв между доходами руководители госструктур и рядовых сотрудников. (Такой разрыв характерен не только для государственных структур, но и для частных, там тоже все «несправедливо»). И впрямь, допустимо ли, чтобы разрыв между зарплатой руководителя и основной массы работников ведомства достигал 50, 60 и более раз!?

У нас считается чуть ли не нормой, чтобы зарплаты руководителей государственных учреждений и госкорпораций, а также топ-менеджеров превышали среднюю зарплату подчиненных в десятки раз.

По этому же показателю наши госкорпорации соревнуются — и успешно – с богатейшими корпорациями мира. При том, что по уровню капитализации они сильно, мягко говоря, не дотягивают до их капитализации.

Грубо говоря, топ-менеджеры и руководители российских госкорпораций не заработали себе на такие доходы и бонусы. Эти сверхдоходы не оправданны ни с какой точки зрения.

Не будем трогать «национальных чемпионов» из числа госкомпаний. Возьмем для примера такое полезное для государства учреждения, как ФГУП «Почта России». В прошлом году средняя зарплата ее сотрудников составляла около 25 тыс. рублей в месяц. На этом фоне большой шум недавно наделало приобретение по ипотеке главой «Почты России» Николаем Подгузовым квартиры почти в 400 кв. метров в жилом комплексе, где стоимость одного кв. метра оценивается 1-1,2 млн рублей. Стоимость квартиры, судя по всему, сопоставима со всей прибылью «Почты России» за 2017 год (примерно 750 млн рублей), хотя сам Подгузов называл цифру в 10 раз меньше, чем посчитали журналисты (1 млрд руб.). После того, как вокруг огромных «бонусов» в 90 млн рублей предшественника Подгузова ранее разгорелся громкий скандал, теперь декларация руководителя почты на всеобщее обозрение не вывешивается. Чтоб не смущать нищих почтальонов в том числе.

Для сравнения, зарплата работников американской почтовой службы колеблется, по разным штатам, в диапазоне от примерно 40 тыс. долларов в год до 87 тыс. (в среднем 50-60 тыс.) Установленная государством зарплата Генерального почтмейстера составляет 276 840 долл. Разрыв, таким образом, тоже есть, однако он куда скромнее, примерно в пять раз. По российским меркам, это «социализм» и уравниловка.

Кстати, в той же Америке размеры годового вознаграждения руководителей всех государственных служб доступны всем желающим, их можно, как правило, посмотреть непосредственно на сайтах соответствующих ведомств.

Почему же у нас не вывешивают размеры ежемесячного вознаграждения министров, их замов, руководителей госкорпораций, а также многочисленных ФГУПов? Вопрос риторический.

Что касается качества работы почты, то в последние годы оно несколько улучшилось. К примеру, в отделении рядом с моим домом исчезли очереди (есть электронная очередь), сотрудники вежливы. Правда, именно при Николае Подгузове мне совсем перестали приходить иностранные журналы, на которые я подписан (раньше доставляли с перебоями). Спасибо, что в электронной форме Роскомнадзор их пока не заблокировал.

Попытки сократить разрыв в доходах между руководителями госучреждений и ведомств и рядовыми сотрудниками быстро захлебнулась. Не сказать, что от этого качество государственного управления сильно выросло. Похоже, что государством и многими важнейшими сферами экономики руководит не меритократия, а плутократия, которая лучше всего умеет лишь преданно смотреть в рот начальству, изображая запредельную лояльность. Которая ценится выше, чем профпригодность. А за лояльность, как известно, не переплатишь.