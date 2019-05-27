Патриотическое БДСМ для человека в футляре

Мечта многих преподавателей, чтобы дети ходили строем, не бегали, не баловались, слушались команд старших с первого раза, не заставляя орать, и при этом хорошо учились бы и на отлично сдавали стандартизированный ЕГЭ. Всякий выверт воспринимается как сбой «матрицы», требующий вмешательства — и непременного наказания «вышедших из строя».

Благодаря телеграм-каналам (запрещенным к просмотру как класс, напомним, в Российской Федерации) так называемый «БДСМ-выпускной» во владивостокской школе вызвал обсуждение на федеральном уровне и скандал на местном. Притом, что школа №74 — с эстетическим уклоном. Но у старшеклассников и выпускников (девушка нарядилась в форму полицейского, а юноши, как вроде и хотели взрослые, стали «зайчиками», но в соответствующих костюмах) возникли «эстетические разногласия» с учителями. Притом ведь эта школа выигрывала городской конкурс в номинации «лучший флешмоб». А тут не «прокатило». Директриса собралась увольняться со словами «опозорили школу», родителей девушки-«полицейской» ждет штраф за то, что она была в погонах. Разумеется, грядет проверка, куда ж без нее. Придут строгие тетки с «халами» на голове и будут смотреть журналы отчетности, выискивая «блох». Найдут, разумеется.

Как говорил по такому случаю сказочный герой известного захаровского фильма, «вы слишком серьезны, все глупости в мире совершаются с серьезным выражением лица». Из политиков разве что Жириновский призвал к снисходительности: «Они молоды, у них праздник, они хотят повеселиться и просто придумали себе необычные наряды и танцевали. За что их наказывать? Не будьте ханжами!» С ним отчасти солидарен народный артист Владимир Машков — школьники «как-то себя хотели заявить творчески» — призвавший вернуть театральные кружки в школы.

Можно, конечно, в каждой школе организовать приказом министерства драмкружок, но для начала надо прекратить пытаться создавать из школы филиал казармы с дотошным регламентированием всего и вся, кафкианской отчетностью и замордованными вышестоящим начальством учителями. А еще прекратить поощрять лицемерие и ханжество в масштабах страны.

Ничего особенного «перформанс» владивостокских школьников из себя не представляет, если посмотреть на то, что показывают по телевидению. Там каждое третье выступление «звезд» шоу-бизнеса потянет если не на БДСМ, то на легкий стриптиз, как минимум. Там «светские львицы» (по-старому, содержанки и «леди полусвета») — настоящие герои нашего времени. Именно у них — топовые рейтинги в инстаграме, миллионные заработки от рекламы, в интервью глянцевым журналам они учат молодежь красиво жить, показав на деле, что путь из «девушек эскорта» и стриптизерш в любовницы, а то и жены богатых банкиров, «криминальных авторитетов» или госчиновников — это воплощение подлинной «русской мечты».

Трудно представить сегодня «героя нашего времени» в виде инженера с зарплатой 40 тысяч рублей (примерно средняя по стране). Так что детей из школы с «эстетическим уклоном» как раз правильно воспитали-ориентировали. И зря директриса говорит о позоре для школы. По нынешним временам она прославилась. Для начала более сотни тысяч просмотров «БДСМ-выпускного» на YouTube — сносный результат.

А дальше, если повезет, можно стать «топ-блогерами», это одна из популярных «мечта-профессий» для подрастающего поколения. Ездишь по миру, ходишь по тусовкам, постишь фотки и селфи. И потом к тебе придет «солидная фирма» и снимет для дорогостоящей рекламы. Карьера удалась.

Драмкружки, кстати, в нынешней школе встречаются. Как часть дополнительного образования. По этому поводу есть даже СанПины, утвержденные Роспотребнадзором. Помещение для занятий драмкружка должно быть 50-70 кв. метров. Никак не 45 кв. м. «Оптимальный» размер группы — 10 человек, максимальный — 15, занятия — два раза в неделю по 45 минут. Роспотребнадзор вообще зарегламентировал все что можно применительно к школам, максимально (оценочное суждение) приблизив работу с детьми к казарменной в стиле «красного уголка» воинской части. Если вы посмотрите, к примеру, что в СанПинах понаписано о том, как, скажем, организовать турпоход с палатками, то вас стошнит от бюрократизма и не захочется с этим связываться.

То же самое с драмкружками и прочими. Во-первых, деньги на организацию дополнительного образования и внеклассную работу выделяют далеко не все регионы. Богатые типа Москвы — да, финансируют и дают надбавку за классное руководство. В других регионах соответствующие ставки срезают, а учителя не хотят за свои «стандартные» 20 тысяч или чуть больше с этим возиться. Хотя бы из соображений экономии усилий, затраченных на отчетность. Но даже в богатых регионах дети и их родители часто предпочитают вместо школьных кружков идти в платные группы и образовательные центры и т.д. Почему? Да потому что казенщина никому не нужна даже бесплатно.

Представить себе, что в какой-то школе во внеурочное время какие-то сторонние люди проводят «творческие занятия» или даже просто занимаются спортом в спортивном зале — решительно невозможно. Да и самим школьникам этот зал во внеурочное время никто не откроет — идите на улицу и подальше.

Наша школа окончательно перестала быть местом социализации, превратившись в «особо охраняемый режимный объект», откуда после окончания уроков дети хотят поскорее сбежать на свободу, как на «дембель». И мало кто потащится туда во внеурочное время для каких-то интересных занятий.

А можно ли себе представить в школе, скажем, подростковый дискуссионный общественно-политический клуб? Да боже упаси. Сразу целое УФСБ по региону прибежит с проверкой. А киноклуб, организованный, скажем, молодыми режиссерами или студентами ВГИКа? Да чур на вас, скажет любой директор. А конкурс геймеров в школьном компьютерном классе? Не будем даже говорить о стрелковом клубе: такие занятия и для взрослых в тирах и на стрельбищах (а больше нигде нельзя) обставлены таким количеством запретов и ограничений, чтобы, видимо, сознательно отучить нацию умению стрелять.

Если посмотреть типичный «план мероприятий» российской школы, то там непременно наберется куча официозных — для галочки — событий по линии «патриотического воспитания», как правило, приуроченных к каким-то важным датам. Плюс субботники по благоустройству, «месячники противопожарной безопасности», «день спасателя», «план мероприятий по гражданской обороне», по антитерроризму/антиэкстремизму. По профилактике гриппа или суицида. Теперь еще будут натаскивать на «безопасность в суверенном интернете». Из других новшеств — «Юнармия» и ее игры в квази-«Зарницу». Порой официоз перемежается тематическими предметными конкурсами и олимпиадами (по литературе, физике или химии, русскому или иностранному, все более «подозрительному», языку и т.д.). Чаще всего это все тоска зеленая, аж скулы сводит. Мне кажется, в комсомоле было и то порой веселее, хотя это типичный пример идеализации собственной молодости, конечно.

Нынешняя школа в представлении очень многих ее выпускников — это «отстой» и «тухлое место». Где нет места нестандартной инициативе, смелым выдумкам. Шаг право, шаг влево — и уже последуют обвинения в непатриотизме, низкопоклонстве перед чуждой культурой (типа «Хэллоуина»), а там, глядишь, и до обвинений какого-нибудь нестандартного «препода» в педофилии недалеко.

Проверки чиновников от образования способны вогнать в тоску и паралич воли любого, даже самого творчески настроенного преподавателя. Попытки насильственно повернуть историю вспять и вернуться во времена «старой доброй советской школы» — сродни насаждению архаики в национальном масштабе во всех сферах жизни.

В советскую школу, с ее пионерией и комсомолией, вернуться уже нельзя, увы. Пора уже перестать с садистским наслаждением насиловать действительность и самих себя. Тогда все общество «ходило строем», но тот строй давно нарушен. И даже введение школьной формы не вернет прежнего единообразия. Кроме того, нынешний учитель — больше не главный источник знаний, в лучшем случае — умелый лоцман. Не говоря уже о том, что со своей скромной зарплатой, зашуганный начальством, «правильно» организующий выборы на избирательном участке при школе на глазах у детей фактически, — он далеко не главный авторитет. Попытки добиться большего однообразия — путем сокращения числа «рекомендованных учебников» за счет нестандартных, унификация образовательных стандартов и часто их упрощение — пока что приводит лишь к падению качества школьного образования. Тотальная ЕГЭ-изация, может, и привела к облегчению допуска в столичные вузы детей из провинции, однако в целом ведет в своем нынешнем виде нацию по пути оболванивания.

Хотя сам принцип ЕГЭ разумен, только в передовых странах давно уже придумано, как подстраивать экзаменационный алгоритм под конкретного учащегося непосредственно в процессе тестирования, чтобы выявить слабые и сильные места и минимизировать влияние случайных ошибок.

Качество школьного образования пало уже так низко, что наем репетиторов по основным предметам и тем, по которым надо сдавать ЕГЭ, стал массовым явлением. Тут не до драмкружков.

Кстати, еще о драмкружках. В той же Америке школьные театры есть практически в каждой «старшей школе». Они «рейтингуют», устраиваются общенациональные конкурсы, лучшие коллективы получают возможность даже выступить на Бродвее. Где у нас всероссийский конкурс школьных театров? Нет его в том числе потому, что это сложно, нужно преодолевать массу бюрократических преград. Например, в части организации перевозок школьников регламентация того же Роспотребнадзора ничем не лучше регламентации по туристическим походам.

Воспитание молодого поколения по-прежнему происходит в основном согласно известному принципу — «как бы чего не вышло».

Любимая фраза героя чеховского рассказа «Человек в футляре» Беликова. Который, кстати, служил в гимназии учителем. Однако конвейерное производство «людей в футляре» в наш век тотальной информации, задвинувшей авторитарного учителя на зады общественного прогресса, все чаще дает сбои. То есть начальство «заказывает», насилуя учителей и детей, одно «БДСМ», скажем, «патриотическое» в стиле Расторгуева (он тоже частенько в военной форме выступает и даже с орденом на груди), а выходит на практике совсем другое.