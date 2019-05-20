Проходимцы всех стран, соединяйтесь!

Встречаются в жизни эдакие энергичные люди, которые могут «порешать» любой вопрос. И свести с кем угодно для пользы дела. Ну почти с самим Путиным. А некоторые – так и с ним тоже. И такие бывают. Зачем сводить людей с «сильным мира сего»? А затем, что такое знакомство лежит в основе мифа (да и не только мифа, признаемся уж), что оно позволит обойти на повороте конкурентов, а иногда и закон и общие правила.

Без таких людей жизнь была бы скучнее, Земля вертелась бы медленнее, а многие дела не решались бы годами (да, я сторонник теории о том, что в эпоху застоя и бюрократического удушья именно коррупция является двигателем развития). Спасибо им. Правда, многие из таких типов – проходимцы. Но от них тоже бывает польза. Они не только «разводят лохов», но и выводят их на чистую воду. Они – санитары леса, та щука в реке, которая не дает, тварь такая, уснуть карасю.

Вот, к примеру, в Австрии – целый правительственный кризис. В отставку уходят министры из Австрийской партии свободы (АПС). Ранее в отставку ушел вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший АПС. Из-за этого Штрахе все и шандарахнуло. В скандале замешана, разумеется, женщина. Разумеется, русская.

Какой нынче скандал на Западе без русских. Они там должны нам быть благодарны за сам факт нашего существования. Без нас усохли бы от тоски и политкорректного занудства.

Кто-то «слил» видеозапись двухлетней давности (тогда шла предвыборная кампания) разговора Штрахе с некоей особой на вилле на Ибице. Особа представилась Аленой Макаровой. Якобы племянница русского миллиардера. Молодая импозантная женщина предлагает Штрахе поддержку его партии на выборах. Речь о сотнях миллионов евро. Приятно же, когда тебе, лысоватому политику второго сорта (на тот момент) красивая женщина сулит миллионы.

Также Алена обсуждает покупку акций таблоида Kronen Zeitung, чтобы превратить его в рупор АПС, а взамен просит пособить с господрядами и лицензией на игровой бизнес. Полностью запись не обнародована, но и того, что есть, достаточно. Штрахе бахвалится перед дамой, которую, возможно, первый раз видит, и тайными пожертвованиями от бизнеса на предвыборную кампанию (засветил он многих, те, разумеется, все отстрелялись пресс-релизами насчет своей честности и прозрачности и о том, что они в не курсе таких грязных делишек – мол, фи какое), и обещает российскому бизнесу подряды австрийской строительной компании Strabag. Теперь бедолага оправдывается. Мол, был пьян, хотел понравиться красивой женщине, потом с ней не встречался. А зачем тогда хотел понравиться? Вот они все такие там у них в Европах – поматросил и бросил. А ведь болтал с «незнакомкой» аж 7 часов.

Ситуация стара, как мир. Описана фразой «Остапа понесло». Если проще, «распушил хвост». При этом уровень политической морали лезет из всех щелей. Слава богу, у них там в этой Европе – все «как у людей». Не мы одни такие в этом мире.

В принципе, политика всегда так и делалась – закулисные сделки, поддержка через «черную кассу» (скандал на эту тему сильно подорвал недавно позиции Народной партии в Испании во главе с бывшим премьером Мариано Рахоем), контракты для своих в обмен на деньги. Что меняется, так это степень лицемерия, которым все это пытаются прикрыть: мол, мы честные и неподкупные. Ну и также влияет открытость современной политики и политиков для вездесущей прессы, папарацци, всевозможных расследователей, а также конкурентов, использующих возможности современных информационных технологий.

Эти технологии, наложенные на политическую конкуренцию «одних подонков против других» заставляют политиков соблюдать правила приличий. Теперь приходится думать о том, чтобы «не та» фотка в интернете из далекой молодости не аукнулась тебе лет через двадцать.

Идет нормальный естественный отбор. Выживают, возможно, не всегда самые честные, но самые острожные и ушлые. Репутация в век информационной открытости – штука до предела хрупкая.

Создавать ее можно годами, а рушится она в один миг. К тому же человеческую натуру не переделаешь, рано или поздно скандалы случаются, производя «санитарную обработку» политической поляны.

Даже страны, стоящие в верхних строчках рейтингов коррупции (то есть более-менее свободные от нее) не избегают такой участи.

Проходимцы в политике и около нее – такая же вечная тема, как «шерше ля фам». «Макарова» оказалась и не племянницей никакой русского миллиардера (он был единственным ребенком в семье, откуда взяться племяннице?). И даже гражданство у нее латвийское. Как говорится, ложечки нашлись, но осадок остался. Все равно – «русская»,

а там, где Россия для многих евро-политиков – там непременно коррупция, а если не коррупция, то шпионаж.

Для иллюстрации скандала одна из газет почему-то решила использовать фото артистки Леры Кудрявцевой. Та возмутилась, но этим европейским «чистоплюям» все нипочем. Русские для них никогда не отмоются все равно.

Возможно, весь скандал с «племянницей русского миллиардера» был кем-то разыгран от начала до конца как провокация с целью подставить АПС и убрать ее с «шахматной доски». Тем более, что партия известна своей «пророссийской ориентацией», рассуждения на каковую тему уведет нас далеко в дебри конспирологии. Что ж, вполне известные методы. И уже некий адвокат даже и признался, что это была «подстава» как часть «журналистского расследования». Вопрос о том, кто заказал сие расследование, остается открытым. К тому же сути произошедшего это не меняет. Ведь погоревший вице-канцлер охотно подставился. И «спалился». Что еще раз доказывает, что на политических сценах в разных странах места для проходимцев еще предостаточно и работы им невпроворот. И польза от них, получается, тоже есть.

Австрийский скандал чем-то отдаленно напоминает самый громкий скандал времен «холодной войны», когда интернета и информационной открытости не было и в помине. Речь о «деле Профьюмо», британского министра обороны в кабинете Макмиллана. В 1963 году он был вынужден подать в отставку после того, как вскрылась его любовная связь с фотомоделью Кристин Килер (она умерла совсем недавно), которая одновременно состояла в связи с помощником военно-морского атташе советского посольства в Лондоне Евгения Иванова. Кто там за кем шпионил — и шпионил ли вообще – до сих пор неизвестно. Но эта история свалила и сам кабинет министров Макмиллана.

«Русский след», что женский, что мужской, неизменно придает репутационным скандалам на Западе особый аромат и драматизм. Да, мы такие.

Вот и в Америке недавно был случай. Тоже русская девушка по имени Анна Сорокина, представлявшаяся Анной Делви, не один месяц морочила голову «крутым парням» с Уолл-стрит, разводя их на деньги и не имея собственных средств буквально ни цента. Она выдавала себя за богатую наследницу, пытаясь собрать средства на фонд своего имени. «Наразводила» тысяч на 300. Теперь ей придется отсидеть минимум года четыре.

Да что там Сорокина. Половина доклада спецпрокурора Мюллера о «русском вмешательстве в выборы 2016» посвящено именно таким проходимцам, которые обещали людям из окружения Трампа «наладить» российско-американские отношения. Там тоже, кстати, фигурирует «племянница» — якобы Путина, за таковую была принята помощница одного британского профессора (его бывшая студентка, ну вы понимаете), который тоже хотел подсуетиться на ниве не сложившейся российско-американской дружбы. Ну а «вывести» на Путина или, по крайней мере, на Медведева кто только людям Трампа не обещал. Сложно, конечно, назвать всех их проходимцами, некоторые являются людьми известными в своей сфере. Но манеры – а именно хвастовство и обещания «порешать» вопросы, которые не совсем в твоей компетенции - налицо именно заимствованные от проходимцев. Мы славны в этих политтехнологиях еще со времен Гоголя и его Хлестакова.

Пора давно в российских вузах вводить отдельные курсы по специальности «решала». А там, глядишь, и звания, и ранги появятся: младший решала, старший решала, заслуженный решала России. Когда ни законы, ни суды толком не работают, надо же как-то обеспечить тот самый прорыв, куда нас зовет руководство.

Больше сейчас возможностей для таких людей «раскрутиться» и раскрутить важных особ на деньги и влияние, но притом ничего не сделать, самому что-то своровать и смыться? Вроде бы должно быть меньше. Ведь любого нынче можно если не «пробить по базе», то, как минимум, «погуглить». В идеале, конечно, было бы здорово, чтобы при встрече с незнакомцем тебе прямо на линзы очков (типа «Google Glass») или прямо в мозг проецировалось личное дело этого человека, его «послужной список» в соцсетях и возможные варианты его действий. Скоро, уверен, так и будет. Но пока ФСБ не велит, считая такие штучки средствами скрытого наблюдения, а это ни-и-и-зя по закону.

И вот люди, которые вершат судьбы мира или хотя бы рулят целыми отраслями экономики, оказывается, по-прежнему «ведутся» на какую-нибудь Настю Рыбку и даже великодушно позволяют себя «сфоткать» и выложить это все в «Инстаграм». Чего тут больше? Тщеславия, тестостерона или еще каких гормонов? Но тогда мы должны признать, что большой политикой по-прежнему во многом «рулят» гормоны, и в этом плане мы не особо далеко продвинулись от времен вавилонского царя Хаммурапи.