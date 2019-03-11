Люди и стены

История человечества — это история строительства стен, но, в конечном счете, их разрушения. Теперь президент могущественной Америки грезит Стеной, которая якобы защитит «рай на земле» от «варваров» с юга. Не он первый, не он последний. Таково было предназначение почти всех стен, разделявших народы и цивилизации. Пожалуй, «Берлинская стена» построенная в 1961 году, была одним из немногих, но не единственным исключением: она была построена, чтобы люди не бежали туда, где им казалось, что будет лучше.

Реклама

Едва где-то зарождалась новая культура, как тут же внутри ее зарождался новый уровень страха. От его источников и стремились отгородиться. Стеной. Стены становились все выше и толще. Пока, наконец, в наше время многие стены стали виртуальными. И они как раз самые надежные, высокие, прочные и непреодолимые. Проходящие в мозгах.

Стены библейского Иерихона датируются 7825 годом до н.э. В середине ХХ века удалось раскопать два участка. Видимо, высота составляла метров 7 (такая высота часто встречается вообще, как и цифра 7 в человеческой культуре), а ширина – около 3. Возведены они была из кирпича-сырца. Однако они не спасли город от взятия войсками Иисуса Навина, перебившими почти всех жителей. Причем, по утверждению некоторых археологов, стены пали именно наружу, как и гласила библейская легенда.

По сравнению с иерихонской стеной «стена» римского императора Адриана (более известна как Вал Адриана), которая перегородила Британию в самом узком месте острова – кажется более убогим сооружением, с точки зрения военных функций (впрочем, у стен Иерихона были еще и другие, — они служили местом отправления культов), и одновременно масштабным, отражающим всю мощь Римской империи на момент строительства (120-е годы н.э). Современный человек поразится тому, сколь много сил было потрачено на строительство в общем-то оказавшегося бесполезным сооружения. Длина 117 км, ширина – около 3, высота до 7 метров. Строительные материалы – камень (но лишь часть стены), а также торф и дерн. Охрана вала напоминала современную систему пограничной службы — с наблюдательными вышками и фортами через определенные промежутки. На строительство ушло всего шесть лет. Сейчас, думаю, с господрядами, откатами и раздуванием сметы наши умельцы удовольствие строительства растянули бы лет на 20. А тогда с этой задачей справились за столь короткий срок три легиона.

Однако историки до сих пор спорят, а не было ли главное обоснование этого грандиозного строительства совершеннейшим «фейком». Вал воздвигли якобы для отражения «угрозы с севера» от диких племен.

Многие как раз считают, что никакой такой угрозы с севера не было. А были непомерные амбиции одного конкретного императора и желание увековечить символ величия Империи. Мегапроект, так сказать.

Над которым трудились «гастарбайтеры» из числа местных, которые служили в римских легионах. Вал Адриана (сам он умер через 10 лет после завершения строительства) не сохранил Британию в составе Империи и тем более не предотвратил ее конец. Кстати, интересно, что на некоторых найденных при раскопках табличках, на которых римские легионеры вели свои «дневники» и записи, нашлись жалобы социального характера: в то время, мол, когда наши военачальники устраивают себе роскошные пиры, у нас не хватает обычного пива. Подвозили, видите ли, не вовремя.

Великая Китайская стена стала самым ярким воплощением «идеологии Стены». Более 21 тысячи километров фортификаций начали строить в 3 веке до н.э. В строительстве участвовал каждый пятый житель страны, это привело к перенапряжению сил и, в конечном счете, стало одной из причин падения Минской династии. Разумеется, стена не спасла от набегов врагов. Иногда те стражу просто подкупали, коррупция тоже подкосила режим.

По-своему уникальны кремлевские стены. Хотя бы тем, что, по сути, ни разу им не удалось толком послужить в военных целях – для обороны города. Они чем-то сродни «Запретному городу» в Пекине, куда вход простым смертным был заказан. Так же в свое время был огражден стенами (но лишь частично) Ватикан – формально от набегов пиратов. Думаю, превращение Кремля в историко-культурный центр с полным переездом оттуда официальных учреждений и лишение его властных «сакральных функций» могло бы стать символом принципиально новых отношений власти и населения. Первым, кто покусился на «неприступность» Кремля, был Никита Хрущев во времена «оттепели». Он повелел вставить туда Кремлевский дворец съездов, который используется для концертов и новогодних елок. С архитектурной точки зрения КДС в ансамбль Кремля не вписывается. Но «идеологическое» предназначение – другое. Он чуть-чуть демократизировал наш «запретный город».

Уже в наше время, в условиях глобализации, не говоря о развитии технологий подрыва и прорыва всевозможных стен (палестинские террористы просачиваются в Израиль даже под ними, роя тоннели), их возведение продолжается с неослабевающей силой. Перу хочет отгородиться от недружественного Эквадора стеной протяженностью более полутора тысяч километров. Израиль воздвиг мощные фортификации на границе с сектором Газа и выразил готовность помочь Кении в строительстве «стены» на границе с Сомали длиной более 600 км. Саудовская Аравия фактически отгородилась оборудованными самыми новейшими технологиями безопасности «стенами» по всему периметру. Маленькая Словения воздвигла стену из колючей проволоки длиной более 600 км на границе с Хорватией для защиты от нелегальных иммигрантов. Венгрия пошла по тому же пути, и теперь «стена» из колючей проволоки в полторы сотни километров отделяет ее от Сербии. Индия вынашивает планы, как ей отгородиться от Пакистана, протянув стену через Гималаи. Уже отгородилась – от Бангладеш. Несчастный испанский анклав на территории Марокко Мелилья отчаянно пытается сдержать орды мигрантов высоченной стеной. Но те все равно лезут, а испанские либералы устраивают акции протеста против того, чтобы на стене была колючая проволока, — несчастные мигранты, видите ли, сильно ранятся. Украина хочет построить стену на границе с Россией. Конфликт в Донбассе мешает. Да и денег нет. В начале 1980-х Марокко построило стену на границе с Мавританией, чтобы «отделиться» от террористических набегов Фронта ПОЛИСАРИО. Правда, построена она была фактически из песка и вряд ли может считаться труднопреодолимой.

В современном мире насчитывается не менее 70 сооружений, которые призваны играть, в принципе, ту же роль, какая отводилась Великой Китайской стене или Валу Адриана, отчасти – Берлинской стене тоже. «Родственницы» последней разделяют Корейский полуостров и остров Кипр. В основном стены проходят по границам государств. Но есть и такие, которые определяют границы «гетто». Таковая воздвигнута уже в наше время в румынском городе Байа Маре, отделив район проживания цыган от остального города. Стена между католической и протестантской частью Белфаста в Северной Ирландии ничем в принципе не лучше. Мало кто помнит, что название Wall Street в Нью-Йорке пошло оттого, что там в конце 17-го века проходила настоящая стена, отделявшее голландское поселение на Манхеттене от индейцев. Там же было место торговли и обмена товаров.

Если бы в нашей стране социологи провели опросы людей, где они хотели понастроить стен у нас, то наверняка одни бы высказались за то, чтобы понадежнее отгородиться от Средней Азии. Фанатов стен наверняка полно в некоторых регионах. Некоторые москвичи выскажутся за то, чтобы в благополучную Москву поменьше приезжало людей и машин из провинции.

Стены и заборы у нас вообще любят строить по всей стране в немыслимых количествах. Они отделяют, скажем, бесконечные «охраняемые объекты», где нет давно никакой тайны и охранять их бессмысленно, а также «коттеджные поселки».

Так, в районе Николиной горы в Одинцовском районе Подмосковья возведен мощный металлический забор высокой не менее 5 метров, увитый колючей проволокой, он отделяет резиденцию и «арендованный» лес приближенного к власти человека. И даже деревья с наружной стороны забора тоже увиты колючей проволокой метра на три в высоту, грозя поранить прогуливающихся прохожих и животных. Видимо, чтобы было нельзя влезть и посмотреть, как там проводят время нынешние хозяева жизни. Мне эта фортификация кажется символом современной России. И пропасти между теми, кто «рулят процессами», и всеми остальными, которых первые считают плебсом.

«Стена» уже не обязательно должна быть из бетона, металла и колючей проволоки. Это может быть «paywall». И чем дальше, тем больше – «firewall».

Таких стен в нашем мире вообще все больше. А также стен, состоящих из стереотипов, из привычных, как ночная пижама, мифов, из невежества и сознательной зашоренности, нежелания признавать иную точку зрения.

Идеология, лежавшая в основе Великой Китайской стены или Вала Адриана (защититься от внешней угрозы, пусть даже мифической, и одновременно обозначить границы государства) оказалась вовсе не уникальной. Идея открытости никогда не была присуща человеческой натуре. Лишь в самое последнее время стали набирать популярность идеи «слома стен». Альбом группы «Пинк Флойд» стал некогда символом этой философии.

Люди делятся на тех, кто строит стены, и тех, кто хочет их сломать и делает это. Это две разные породы, которые никогда не найдут общего языка друг с другом. Для одних стена – форма репрессий, ограничений свободы. Для других – символ безопасности и спокойствия.

Сегодня идея строительства Стены – на границе с Мексикой – овладела президентом самой богатой страны мира. Которая раньше выступала за расширение «фронтира» свободы, открытость, прозрачность границ. Но разве какой-нибудь даже самой могущественной империи удавалось отсидеться за самыми высокими стенами? Разве не в момент окончания их возведения, когда уже казалось, что вот она – безопасность навечно – начинался их упадок? Но если философия стеновозведения охватывает все большее число стран и народов, то, наверное, во всем мире что-то пошло не так? Им овладевает всемирный страх. Время возводить стены — и время разрушать их. Разрушив некоторое количество стен в недавнем прошлом, мы так и не поняли, зачем это сделали. И жалеем.