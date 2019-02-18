Тоталитаризм на ништяках

Много ли вокруг вас хороших людей? Многие скажут, что полно. А мизантропы скажут, что все вокруг, скажут, сволочи, обманщики и воры, никому верить нельзя. Наше государство про нас думает, кажется, как типичный мизантроп. Не доверяет нам, проверяет и перепроверяет. Но при этом оно заранее не знает, насколько тот или иной человек благонамеренный, а насколько – плут, вор и обманщик. И вообще склонен к насилию и противоправной деятельности, вплоть до заговорщицкой. Но оно хотело бы это знать. Про всех. И скоро это время настанет.

Прогресс, который накроет русскую вольницу (относительную, конечно, не будем лукавить), беспечность и разгильдяйство (не путать с бездорожьем), как всегда, придет к нам из-за границы.

Реклама

В Китае уже пять лет работает система социального кредита. Она основана на обработке больших масс персональных данных, которые получают десятки ведомств, передавая в единый центр. В зависимости от того, хорошо или плохо человек себя ведет, он получает соответствующие баллы. Если уровень социального кредита высок, то он имеет ряд преимуществ. «Ништяков», по-нашему. Как бонусы в компьютерной игре. Например, возможность получать льготные кредиты, преимущественный доступ к высокотехнологичной медпомощи и т.д. А если человек себя ведет плохо, то жить ему в обществе становится все труднее. И дороже. На днях опубликована соответствующая статистика.

Из нее следует, что 17,46 млн человек в прошлом году, которые были определены как «не заслуживающие доверия», было отказано в приобретении билетов на самолет, а 5,47 млн по той же причине не смогли путешествовать на скоростном поезде. 290 тысячам было отказано в повышении по службе. Масштабы впечатляют. И это еще система охватила далеко не всю страну.

Система социального кредита работает и в отношении предприятий. У нас тоже есть черный список неблагонадежных поставщиков, однако толком это не работает, поскольку легко сменить юрлицо. Так вот, более 3,5 млн китайских предприятий пополнили собой черный список, из которого выйти не так-то просто. Их нарушения не обязательно связаны с невыполнением контрактных обязательств. Это может быть и распространение недобросовестной рекламы. «Неблагонадежным» компаниям запрещено участвовать в тендерах, земельных аукционах, выпускать долговые обязательства и т.д.

Аналогичные требования действуют по отношению к людям: на снижение их рейтинга может повлиять распространения недостоверной информации в соцсетях (в Китае есть уголовная ответственность за «распространение слухов», идея думского законопроекта списана оттуда).

Повысить уровень социального кредита можно не только тем, что добросовестно трудиться, не нарушать правила, вовремя платить долги и налоги, но и, например, можно настучать на соседа, который «плохо себя ведет». И получить поощрительные баллы.

На снижение рейтинга может повлиять любая мелочь в повседневном поведении. Помимо таких очевидных вещей, как просрочка платежей по кредитам, неуплата (или просрочка) налогов, воровство в магазинах, нарушение правил дорожного движения, это может быть, например, «нецивилизованное поведение» в виде занятия чужого места поезде или очереди в поликлинике. Низкие оценки детей в школе, как и их плохое поведение – тоже идут в минус. Зато за перевод через дорогу пожилого человека можно получить «бонус». Разумеется, учитывается поведение в виртуальном пространстве. Например, если он замечен в участии в азартных играх или пялится на порнуху, то ему «минус в карму». Еще больше минусов он получит, если будет замечен в посещении политически «неподобающих сайтов» или использовании запрещенных мобильных приложений. А китайская полиция уже обладает технологиями сканирования дистанционно гаджетов на предмет установки там чего-то запрещенного.

Для людей, «не заслуживающих доверия», стоимость всех видов страховок всегда выше. Им могут запретить определенные покупки – недвижимости или финансовых инструментов. Не говоря о трудностях в карьере.

Вот оно тоталитарное общество, описанное в многочисленных художественных произведениях. Основанное, как у нас бы сказали, на массовом внедрении «цифровой экономики». Homo sapience становится теперь homo perlucidum (человек прозрачный).

Конечно, китайское общество сильно отличается от российского стремлением каждого человека «не потерять лицо» перед окружающими. Однако по мере внедрения соответствующих технологий обработки персональных данных (которые наши регуляторы так жаждут перенести на родину), можно представить, как подобная система заработает и у нас. И определять, кто «добродетелен», а кто «не заслуживает доверия», будет не общество, а какой-нибудь уполномоченный ФГУП «Доверие». Наверняка появится и какой-нибудь совет по «совершенствованию» нормами морали и нравственности, не регулируемых административным и уголовным кодексами. Будут «рейтинговать» потребление спиртного, занятия спортом, лишний вес, внебрачные связи, аборты и много чего еще.

В СССР была своего рода система социального кредита — широко распространенная практика характеристик по месту работы. Правда, в конце это превратилось в полную профанацию.

Они требовались для осуществления ряда действий. Наиболее известный пример — разрешение на выезд за границу. Однако часто характеристики прикладывали к ходатайствам об улучшении жилищных условий, получении каких-либо благ вне общей очереди: приобретении путевки в санаторий, покупки дефицитных товаров, автомобиля. Разумеется, они нужны были при повышении по службе. Признаками «повышенного социального кредита» считались членство в компартии, наличие государственных наград, грамот и так далее.

Впрочем, понятие репутации есть во всех обществах. Они создавались разными способами – ратным подвигами, посещением церкви, благотворительностью, образцовым семейным поведением и т.д. Современные технологии позволяют все это стандартизировать, учитывая огромное количество дополнительных факторов, которые раньше учесть было невозможно. Компьютер все подсчитает. И будет хранить вечно. Вашу социальную кредитную историю нельзя будет переписать и исправить. Разве что взломать. Но это уже другая история.

Государство будет знать не только то, сколь исправно вы платите налоги, штрафы (и имеете ли вообще штрафы, оно уже это знает) и выполняете другие обязательства, но и то, что вы покупаете в магазинах. Особенно на фоне массовой маркировки товаров и по мере перехода на безналичные платежи. Где и с кем проводите время. Что почитываете и чем интересуетесь. И оно сведет это все воедино. На ваш кредитный рейтинг будут влиять, разумеется, и высказывания соцсетях. А также на домашней кухне. Ровно как ваш гаджет отслеживает то, о чем вы переписываетесь в онлайне, а также о чем говорите в офлайне, в целях распространения таргетированной рекламы, вас будет отслеживать родное государство.

Трудно представить себе такую систему в нашей стране без того, чтобы она учитывала ваши политические, социальные взгляды, включая сексуальную ориентацию. Разумеется, будет учтено участие в акциях протеста. Будь то марш оппозиции или сход против мусорной свалки или обманутых дольщиков, высказывания оценок действий властей. Вам зачтется (в прямом смысле) использование VPN. Значит, вы что-то скрываете. На ваш рейтинг могут повлиять «слишком частные» поездки за границу и контакты не с теми людьми.

В отечественных традициях будет, разумеется, сделать так, чтобы помимо открытой части рейтинга, где вы можете узнать, за что вам снизили балл, будет и закрытая часть.

Не очень понятно, как будут учитывать разные повседневные действия. Скажем, оставление мусора в местах отдыха и выбрасывание пластиковой бутылки из окна машины на обочину – очевидный минус. А вот участие в волонтерской организации, занимающейся благородным делом (поиском людей), но не имеющей «государственной лицензии», — это как?

Замеченных в неблагонадежном поведении вовсе необязательно сразу сажать за «экстремистские» посты и «лайки» и т.д. Хотя эти средства тоже сохранятся в качестве инструмента наведения государственной дисциплины. Может, появятся и другие формы перевоспитания. Главным же фактором воздействие станет материальный. Быть нелояльным обществу, предписанным государством нормам, станет невыгодно.

Люди, выбивающиеся из тоталитарного строя и хора одобрения заведомо мудрых решений руководства, будут платить за это все дороже. Это вопрос, в конечном счете, законодательного регулирования. Каковое в условиях абсолютной послушности законодателей не является проблемой. Принятый без сучка и задоринки «пакет законов Яровой» по сравнению с тем, что еще предстоит принять,— это детские шалости на лужайке.

Неблагонадежным людям можно будет вменить платить за все виды страховки дороже (как в системе ОСАГО), не давать льготные ипотечные кредиты (а лояльным, наоборот, давать), запретить селиться и покупать жилье в местах, которые будут объявлены «престижными», где живут «достойные люди». В СССР неблагонадежных высылали за 101-й километр. Странно, что еще эта практика не возобновлена, мы же так любим советский опыт. Этим людям можно будет ограничивать доступ в интернет, посещение массовых увеселений, лечение в «хороших» больницах. А «правильным» людям будут положены скидки в магазинах. Низкий рейтинг повлияет на карьеру. Возможно, уже на стадии (не)поступления в университет. Запреты на профессию станут массовыми, и люди низшего сорта пойдут мести улицы вместо гастарбайтеров. И будут мести их поколениями. Будет создан технологический заслон для проявления недовольства и даже для появления самих мыслей о том, что тебе что-то может не нравиться в окружающей действительности. Которой останется только восторгаться. И чем громче ты будешь восторгаться, нахваливая руководство, тем проще тебе будет жить.

P.S. Разумеется, главным вопросом внедрения системы социального кредита на нашей почве станет вопрос о размерах взятки за его повышение. И сколько будет стоит «заказать» понижение его своему недругу. И это даже радует. Значит, жизнь возьмет свое.