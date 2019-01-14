Всем все списать!

Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ. Долги признаны безнадежными. А главное (так было сказано в заявлении прокуратуры, обратившейся в суд), их взимание может привести к росту социальной напряженности. Я считаю, это великий почин. И он должен быть подхвачен.

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Оставим в стороне рассуждения о специфике отношений Чечни и федерального центра, который считает весь газ своим. И так все понятно. Не станем вникать и в суть правосудия в одном отдельно взятом субъекте федерации. Думаю, судья райсуда не сам дотумкал до такой креативной идеи, а ориентировался на настроения в верхах. Как это и в других судах происходит. Дело не в этом. Во всяком случае, не только в этом. Списание долгов – это в определенной мере воплощение Русской Мечты, так что по-своему жаль, что первыми додумались до такого ее воплощения в жизнь свободолюбивые горцы. Впрочем, почин уже подхвачен в других регионах. «А нам, а нам?», — раздалось из Башкирии, Чувашии и Смоленской области. А подумалось – так и вообще везде. Надеюсь, идея будет подхвачена во всероссийском масштабе.

Недаром новость мгновенно стала вирусной.

И никто не вспомнил ни про какое контрактное прав, прости, господи, ни про исполнение обязательств, на чем держится вся рыночная экономика. Все подумали одно и то же: почему им можно, а нам нельзя? И это очень по-нашему, душевно и неизбывно-скрепно.

Теперь, конечно, на укрощение экономически-срамных мыслей будут брошены все силы кураторов внутренней политики. Полетят депеши, будут разосланы «темники», тридцать тысяч курьеров разнесут по стране разъяснения вредоносности данной идеи. Телепропагандисты уловят эманацию, как им надобно еще пуще углубиться в хитросплетения украинской предвыборной кампании, а также американского shutdown. А по поводу великого почина грозненского райсуда – чтобы shut-up.

Однако идея уже вырвалась на свободу, рано или поздно она овладеет массами. Я верю. Как Бакунин верил в исконно-социалистический дух русского народа. Может, не при нашей жизни, но это все равно случится. Мы отринем и порвем все счета, договоры и обязательства. Потому что списание долгов – это наше понимание справедливости. Если тяжело платить – то должно быть неотъемлемое право не платить.

Это понимание, выношенное не под спудом векового существования контрактного права и протестантской этики, а на основе миропонимания, согласно которому все банкиры/ростовщики, барыги, коммерсанты – один черт, мироеды.

А потому должны делиться нажитым, поскольку нет и не может быть никакого честно нажитого в таких количествах на нашей нищей земле, а может быть только награбленное. Они это не заслужили, в нашем понимании. А мы не заслужили на них горбатиться и задницу рвать. Мы, великая духовная цивилизация, не для того явлены миру.

Ведь что такое этот самый газ, который монополист через «межрегионгазы» нам продает по ценам, которые за постсоветское время возросли в десятки раз? Это наше общенародное достояние. Так и в рекламе по «телеку» сказано. А там врать не будут. Недра и их богатства принадлежат народу, примерно так написано и в Конституции. Так почему мы за это должны платить? Почему в газодобывающей Туркмении, которая никак не богаче нашей страны, власти могут позволить себе бесплатные нормы газового потребления, а мы не можем? Сверх бесплатных нормативов плата там тоже есть, она не так давно была повышена впервые с 1993 года до целых 8 долларов за тысячу кубометров. Тогда как в России эти же кубометры стоят, без всякой бесплатной нормы, в зависимости от тарифов и регионов, уже около 100 долларов.

Но нет, мы платим в целом исправно, а газовщики исправно отключают неплательщиков. Основанием для отключения может стать просрочка в 2 месяца. Потом – уведомление за 20 дней и привет, трубу срежут. Ссылок в законодательстве на то, что, дескать дом отапливается «на газу», а на дворе зима, не предусмотрено. Списание долгов как безнадежных «чохом» в законодательстве тоже нет. К каждому должнику должен быть индивидуальный подход, в том числе нуждающимся должны выделять субсидии. Выделяют ли? Практика списания безнадежных долгов в России существует на практике: так, судебные приставы ежегодно списывают как невозможные к взысканию банковских и прочих долгов на 2,2-2,5 трлн рублей.

Льготы по оплате услуг ЖКХ имеют: многодетные семьи; пенсионеры (не более чем на 50% от нормы потребления газа); инвалиды І и ІІ группы; участники боевых действий; ветераны труда; ветераны ВОВ; малоимущие семьи и многие другие категории граждан. Знаете, какие установлены «льготные нормы» в месяц? А вот они: для жилого помещения, независимо от того, квартира это или частный дом, установлен расход газа в 8,1 куб. м, для готовки еды – 10,6 куб. м, если отсутствует нагреватель, работающий от газа – 5,3 куб. м, при наличии газовой колонки и счетчика – 12,7 куб. м. Всякий, кто имеет дело с индивидуальным газоснабжением и платит по счетчику, легко уразумеет, что это даже не нищенские нормы, а вообще чисто символические.

В прошлом году сумма задолженности по платежам за газоснабжение по России подбиралась к 200 млрд рублей. Однако дисциплина платежей при этом росла все последние годы, достигнув 97-98%. Темпы роста объема неплатежей тоже замедляются. Люди покорно в массе своей тянут лямку каждый год повышающихся тарифов, а если и ропщут, то не протестуют. Массовые неплатежи можно в таких условиях рассматривать формой протеста. Может в Чечне просто более развитое гражданское общество? К тому же, как мы знаем, хорошо вооруженное. Может, в этом дело тоже?

Сумма долгов по платежам за ЖКХ россиян в прошлом году достигала полтриллиона рублей. Вместе с юрлицами – полтора триллиона. Это сопоставимо с нынешним рекордным профицитом федерального бюджета, который сопровождается еще и повышением всяких налогов и поборов. Тот же НДС можно было в условиях такого финансового изобилия и не повышать. Но не щадят нас фискалы, чего уж там. Но разве взимание этих ЖКХ-долгов не ведет к росту социальной напряженности и, более того, к подрыву авторитета верховной власти, которая у нас, как известно, за все в ответе? Ну и почему бы, если решения о блокировке интернет-ресурсов любым российским судом являются прецедентными для всей страны, решение грозненского суда не сделать прецедентным для всей России? Слабо? Жаль, что слабо. А еще можно присовокупить почти 14 триллионов рублей долгов россиян перед банками и 5 триллионов – по судебным искам.

Все списать, всем все простить! Перезапустить Россию вместе со всей ее государственно-капиталистически-олигархической экономикой! Мы вон царские долги сами себе «простили» в 1917-м — да как хорошо (считают многие) жили потом 70 лет.

И нам потом даже еще в долг давали. И мы давали. И прощали потом. За обещание таких кредитуемых стран стремиться к победе коммунизма на всей планете. За мечту фактически платили. За фук.

В конце концов всеобщее прощение долгов перед «мироедами», порожденными «гайдаровско-ельцинской» приватизацией, можно будет считать нашей формой примирения с ее грабительскими итогами. Это станет наш всероссийский «Пакт Монклоа» (был заключен различными политическим силами в пост-франкистской Испании с целью не ворошить прошлое лишний раз). Потому как где лично моя доля от того же «Газпрома»? Где мои ежегодные отчисления от продажи природных богатств, как для жителей Аляски (до 2 тыс. долларов в год и больше, между прочим). Почему главы госкорпораций получают такие несусветные «бабки» в сутки, которые простому россиянину не заработать за год? Почему госкорпорация содержит немецкий футбольный клуб (я бы и известный российский снял с довольствия), а я должен платить за тысячу кубов уже почти 6 тысяч рублей? И это мы еще про цены на бензин и дизель не начали разговор. И про экономическую целесообразность всяких северных, южных и турецких потоков. А почему наше щедрое государство списывает десятками миллиардов долги африканским и не только странам? После 1991 года было прощено долгов на более $130 млрд. Чем мы сами хуже африканской страны?

«Это колумнист окончательно сбрендил, несите другого», — подумает читатель. Ну что он несет? Ведь если эти все бредовые предложения воплотить в жизнь, настанет полный экономический коллапс и хаос. И будет у нас как в Венесуэле, где примерно такими методами довели страну до состояния даже не экономической, а гуманитарной катастрофы. Но почему тогда в том числе наши государственные (!) корпорации продолжают вкладывать в эту страну миллиарды долларов?

В Советском Союзе тоже практиковали массовое и периодическое списание долгов отстающим колхозам. Преуспевать они от этого не стали. Советское сельское хозяйство не могло прокормить страну и пребывало в состоянии перманентного упадка. Да, помним, было такое. Но помечтать все равно хочется.

«Россия без долгов!» Какой прекрасный лозунг для «перезапуска» всей системы. Зачеркнем обременительное прошлое и начнем с чистого листа.

Америку нам все равно уже не догнать. И даже Китай не догнать. И даже Португалию по уровню жизни – тоже не догнать. Зато какая легкая и беззаботная настанет у нас жизнь вне всяких обязательств. Ну, на какое-то время. Пока все окончательно не рухнет. Так оно и так туда идет, заметит скептик. На что мы ему ответим: «Зато мы так кончим ярче». Всякая мечта ведь, чтоб доказать ее неосуществимость, должна быть опробована. А вдруг у нас случится чудо построения Халявы в одной отдельно взятой стране? А вдруг это не халява, а именно так выглядит социальная справедливость по-нашему?