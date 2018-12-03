Официальный coming out

Великая страна, а президент — весь в дерьме. Как такое может быть? Кому нужна такая демократия? Если ты посмел пойти против «элиты», сыграв роль выскочки-триумфатора, то рано или поздно твоя манера плевать против «элитарного ветра» обратится против тебя. Не отмоешься. То, что раньше называлось «кулуарными разговорами», не выносилось на суд морально не подготовленной общественности, вываливают теперь на нее ушатами. Ничего святого. Оно же — мир идет не туда.

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Раньше все это тоже было — грязные делишки, интрижки, большие взятки за право стать первым в очередь к корытцу. Или вторым, если с дисконтом. Однако публика ничего этого не знала, ибо Большая Цифра информационного «белого шума» еще не вошла в каждый дом и каждый гаджет. Политиканы той поры могли считаться кто сатрапом, кто либералом, кто замшелым консерватором, но они как бы были лишены при этом самых грязных обывательских качеств. Грехи и грешки — это удел плебса, а удел политиков — вершить судьбы мира.

Взять, к примеру, президента Джона Кеннеди. Известно, что он «ходок» был тот еще. Однако под присягой его об этом скучные холеные дядьки в Конгрессе не пытали, а удостоенные его вниманием женщины не делились публично реминисценциями утех в Овальном кабинете и тем более не шантажировали этим главу государства. Прекрасное было время, belle epoque фактически.

Не то дело сейчас. Скорбно смотреть, как на президента страны, претендующей на звание Начальника мира и его демократического ориентира, точат зубы прокуроры, им же, в сущности, назначенные. Свалят они нашего Дональда, ох, свалят. Задерут, как стая злых бродячих собак одиноко бредущего по мусорному полигону неблагополучного мальчика где-нибудь в Ново-Передрищево.

Короче, прокурорские накопали, что «решала» Трампа, юрист по фамилии, разумеется, Коэн действовал по указке босса, заплатив «наликом» 130 тыс. «баксов» порноактрисе (слово-то какое лицемерное), чтобы та не вспоминала во время избирательной кампании про интрижку с кандидатом президенты в далеком 2006 году (когда у них с Меланьей родился ребеночек). Это тянет на нарушение правил финансирования избирательной кампании, поскольку платеж повлиял на ее результат. Уголовщина, как бы нам ни было это смешно. Особенно тем, кто имеет политтехнологический опыт окормления суверенной демократии, а не какой-то там дешевой американской. Жертвовать можно от одного жертвователя лишь 2700 долларов, а тут выходит много больше.

Ну и вообще этот Коэн постоянно пытался о чем-то «перетереть» с русскими, которые на «высоком правительственном уровне» обещали и «Башню Трампа» в Москве построить, и встречу с Путиным организовать, и вообще такую сотворить «синергию» по типу мир-дружба-жвачка, что мама не горюй. Пескову названивал, отвлекал от важных пресс-релизов.

Русские ведь широки душой и умеют дружить. Особенно с президентами великой Америки. Если та к ним, разумеется, по-человечески. Да мы тогда хоть на Луну с ними полетим, хоть на Марс, хоть таксой Рогозина для экспериментов смелых ради науки и человечества послужим.

Но нынче никакой дружбы нет, нас обложили, как волков, называют «токсичными». Даром, что не отходами. Им даже деньги наши стали противны, нос воротят. Мордой тычут в мелкое Азовское море. Которое еще Петр воевал, а они нас будут учить мореплаванию по нему. Адмиралы нельсоны, понимаешь.

Надежды наши на Трампушку рухнули. Так что этот президент Америки «испортился» — несите другого. Пора Лаврову честно, с неизбывной дипломатической грустью в глазах, рвануть на себе... Ну что-нибудь да рвануть, он всегда найдет что, выкрутится. И сделать, наконец, официальный coming out. Да, мы виноваты. Но мы хотели как лучше.

Да, мы избрали вашего Трампа: а) потому, что он клевый чувак без заморочек по-гарвадски образованного афроамериканца (что само по себе, по нашему разумению, есть нонсенс, который длился восемь лет) и тем более «этой стервы»; б) потому что у нас на него есть папочка. На «эту стерву», правда, тоже есть. В архиве лежит копия материала, как она сделку в Казахстане с ураном проворачивала, за что мы потом супругу ейному башляли. Оригинал, понятное дело, в ГРУ у полковника Петрова. Но это уже другая история.

Итак, вот как было дело. «Подсадили» Дональда нашего, по старой доброй чекистской традиции, на девочек во время конкурса в Москве «Мисс Вселенная». Это был первый шаг в его политической карьере. Хоть и в Америке. У нас так принято, — без папочки с компроматом вверх по лестнице не пускают. Вот фотки. «Все, он наш», — удовлетворенно потягивая вискарь, констатировали тогда в уважаемой конторе. «Надо закрепить», — подал голос с дальнего угла самый трезвый. Пусть «башню» тут свою забабахает, с московскими договоримся. Откаты, ясен пень, тоже никто не отменял. Причем от всех. Три конца, как обычно. Мысль про башню поручили, допустим, донести до «рыжего клоуна» г-ну Агаларову, который в тутошнем стройкомплексе не последний человек. В нем вообще последних нет, они тут не работают.

Потом он же пособил встретиться — уже в Нью-Йорке — с трамповскими «пацанами» от выборов адвокату Наталье Весельницкой. Ха, скажет скептик, какой-то адвокат из Химок — и большая политика, да вы сбрендили? Так-то оно так. Но, во-первых, Химки — это Московская область, которая «близка» во всех отношениях и во всех своих инстанциях. Во-вторых, абы какому адвокату не дадут вести дело сына аж целого вице-президента РЖД. Тем более, что в том деле (по американским наветам) крутились якобы деньги, о которых на свою беду разнюхал юрист Браудера Магнитский. На такие дела не по объявлению юристов с улицы набирают. К тому же она через свойственников имела «выход» на Большую Дмитровку. Где тоже есть на кого надо папочки. В том числе на Браудера этого противного. Который сам отлично знает, за какие на самом деле грехи его в один прекрасный день завернули прямо на границе, а до того он успешно проворачивал с уважаемыми людьми комбинации с покупкой акций «Газпрома», которые тогда не все можно было иностранцам покупать, но если делиться с кем надо, то можно. С папочкой этой и приехала. И пусть трамповский зятек дурку не валяет, что он ничего не понимал, что она там несет про недоусыновленных сирот. Сироты у нас всегда прилагаются к большому навару.

И да, Дерипаска, конечно же, расспрашивал начальника предвыборного штаба Трампа Манафорта о том, как идут дела с выборами и не надо ли чем пособить. Он с этим Манафортом, когда у хохлов еще было можно бизнес вести, сто пудов сала вместе съел. И добыл. Ну и все равно все друг друга знают — из тех, кто «решает дела» на Украине и в России. Это, в сущности, одна тусовка. Поэтому до сих пор настоящей войны между нами, братьями, никак не получается. Все больше тянет на дворовую «махаловку».

И да, Вексельберг таки перевел Коэну пол-лимона за «доступ к телу», если понадобится. И всячески себя перед высоким начальством «приподнимал». Почему, если он помогал организовать визит Медведева США, то не мог организовать «дружбу» с Путиным для Трампа? По той же логике действовал и уже бывший зампред Центробанка Торшин.

«Могу свести с тем-то и тем-то», «могу решить вопрос», — это главные столпы и скрепы всей российской политики. У нас судят о людях не по тому, что они реально делают или могут сделать, а по тому, как они себя подают, как они о себе рассказывают. «Могу свести с Путиным», к примеру. «Могу свести с Трампом и его людьми». Как это будет по-английски — «понты»?



Коэн за «доступ к телу», как выяснилось, вообще насшибал 4 «лимона» с разных людей. Обычное, в сущности, для нас дело, мы ж понимаем. И что они так раскипятились, эти прокуроры? И вообще «повелитель яиц Фаберже» не раз «перетирал» с трамповским ребятами. Потому как с ними приятно иметь дело. Они — понимающие. Особенно в будущем, когда «папа» будет в Белом доме. На этих «терках» весь большой бизнес и стоит. Странно, что именно теперь и именно в Америке делают вид, что этого не понимают.

И еще вскрылся один компромат. Оказывается, Иванка, дочь, вступила в контакт (нет, не подумайте чего, всего лишь «по мылу») с человеком, который обещал вывести на Путина. Кто ж сей волшебник Гарри Поттер, претендующий на то, что имеет выход на того, кого нельзя называть? Всуе. Дмитрий Клоков. Как это вы не знаете?! Тяжелоатлет и чемпион. У него и «инстаграм» есть. Правда, не такой крутой и полновесный, как у Кадырова. А где атлеты — там рядом непременно должен быть Путин, это даже детям у нас известно.

Хотя, в принципе, наивной красавице Иванке обещать свести (это не значит жениться) с Путиным мог практически любой гражданин Российской Федерации. Таких «сводников» в этом деле — хоть пруд пруди.

И да, в соцсетях мы тоже шалили. Во-первых, ребятам в Ольгино было тогда нечем особо заняться. Во-вторых, это чисто детский экспериментальный интерес. Ведь любопытно же, как это все у них там работает. А вот если сюда «нажать». То что выскочит? Ага, понятно. А если здесь подкрутить, то что будет? Вон оно как, оказывается! Опять же под эксперименты принято бабла просить. Это ж серьезный проект — «пиндосов уделать».

Или вот эти «мишки» (fancy bear) из ГРУ. Гоняли чертей по экрану, подрабатывали на ипотеку (за «бугор» ведь выезда нет) вскрытием почты у вельмож, преимущественно ненавистных «либерастов». Ну продавали потом. А тут входит начальник и командует: так, хватит груши околачивать, делом займитесь, а то нас всех разгонят нах, тем более вон «Лубянка» мозги начальству полощет, что они, мол, «лучшЕЕ и красивше». Нужен, короче, бойцы невидимого фронта, успех. Громкий. Чтоб доложить Начальнику в День военной разведки было что. Между прочим, он 5 ноября, аккурат, когда у «пиндосов» выборы.

Ну что, поверили вы в весь этот бред? А вот независимый прокурор (какое режущее наш тонкий русский слух словосочетание, согласитесь) старина Мюллер верит. И скоро отправят нашего «агента» на импичмент. А мы так хотели дружить. Как в душу нам плюнули. Бездуховные они страшно. Ну и тупые, конечно.