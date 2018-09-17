Торговля вниманием, или как накормить тараканов

Если вы, узнавая новости, чувствуете, что вас держат за дебила, значит вы достаточно глубоко погружены в информационную картину дня. Если вы не можете отличить правды от фейка, это не ваша беда, — это значит, что над вашими мозгами уже хорошо поработали, потому что так и было задумано. Кем задумано? Неважно. Важно, что мы живем в условиях постоянного информационного шума, он же хаос. Управляемый ли? Это хороший вопрос. Думаю, что уже нет. Хотя «операторы» информационного пространства, наверное, полагают, что вполне контролируют ситуацию по-прежнему. Они там что-то мутят, придумывают, вбрасывают, манипулируют, продумывают хитрые комбинации информационных кампаний, чтобы нас в чем-то убедить и потом отчитаться о нашей всевозрастающей управляемости, лояльности (как в качестве аудитории, так и в роли электората). Однако мы продолжаем время от времени выкидывать «фортели», удивляя манипуляторов своей посконной непредсказуемостью.

Правды уже нет, есть только так называемая «постправда». Которая к тому же для каждого своя, в зависимости от того, во что человек хочет верить. Во что ему удобнее поверить.

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Задачей современных СМИ и их эрзацев (тех же соцсетей) становится не информирование, тем более не объективное информирование, а «кормление тараканов» в головах представителей разных сегментов аудитории. Вы верите во всемирный заговор (неважно, кого именно и против кого) – вот вам «постправда» и «постфакты», которые комфортно лягут на вашу паранойю. Вы хотите подпитаться ненавистью к «пиндосам» потому, что у вас маленькая зарплата, начальник сволочь, а дети — дебилы — и требуют айфон? Вот вам наше «политическое шоу», глядя на которое вы почувствуете сопричастность к общегосударственной ненависти, и вам тогда станет не так обидно за маленькую зарплату. А вот еще одно шоу, в котором участники предстают еще большими дебилами, чем те, которые вас окружают.

«Наброс на вентилятор» огромного количества информационного треша, на самом деле, тоже играет свою роль.

Это можно рассматривать как форму манипуляции в том числе. К примеру, уже обсужденные сто раз «солберецкие туристы» Петров и Боширов дали пищу для размышлений, вернее жвачку, для самых разных категорий слушателей/зрителей. Каждый увидел и воспринял свое, что, видимо, являлось частью гениальной задумки проведения этой информационной спецоперации. Те, кто не хотел верить в «российскую версию отравления», нашел «постфакты», в этом неверии его убеждающие. Те, кто изначально верил, лишь укрепился в своей вере. Однако и в том, и в другом случае, а также в третьих и в четвертых — можно ведь выдвигать самые дикие конспирологические версии произошедшего – все равно остается некое сомнение. Все как бы «не окончательно», все так или иначе подвержено сомнению, ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов.

Нельзя никому верить, но при этом можно поверить самому распоследнему таблоиду. Зыбкость веры — как зыбкость бытия – должна подталкивать, по идее, под власть кого-то сильного, кто не даст в обиду в непонятном мире, где все врут и все не то, чем кажется.

Почему, к примеру, отменили результаты второго тура выборов в Приморье? Из-за массовых вбросов и фальсификаций в пользу и.о. губернатора. Это одна версия. Массовые вбросы и фальсификации и были как раз устроены для того, чтобы затем были основания отменить выборы, когда стало ясно, что и.о. проигрывает. Это вторая. По поводу и.о. губернатора и его победы не сговорились в последний момент «крутые федеральные игроки», иначе все прошло бы гладко. Это третья. Кто в какую хотел верить – пусть верит. Каждому – своя часть «постправды». При этом любая уживается с сохранением представлений как типа «все равно все за нас решат», так и «появился смысл ходить на выборы и показать этим, кто в Москве, что мы тут что-то решаем». Какое верное – на самом деле неважно. Потом что все равно все не то, чем кажется.

Современный человек, по задумке информационных манипуляторов, не достоин всей правды — только «постправды». Потому что первое он еще неизвестно как истолкует – может, политически опасным образом – а второе его запутает, он будет дезориентирован, и в таком состоянии обыватель вполне безобиден.

Да, с ним не рванешь в так называемое прогрессивное светлое будущее, потому как постоянно кормление «постправдой» приводит к распространению дремучести и архаики там, про что раньше пели «страна мечтателей, страна ученых». Потому что не надо нам мечтателей и тем более «шибко умных». Востребованы управляемые и спокойные потребители. Пофигисты — еще лучше.

В принципе, такой подход сегодня присущ многим странам и режимам. Он во многом универсален.

При этом то, что называется «общественно-политической информацией» иерархически неотличимо от второсортного трэша, под трэш маскируется и в качестве трэша подается. Главное содержание – и главное, критический анализ – к примеру, важного государственно визита и сложных переговоров заменяется на примитивные рассуждения на тему «кто кого уел» или к протокольным подробностям, вплоть до меню. Можно долго размусоливать «ляпы» так называемых «наших партнеров», жесты первых леди, всякий раз говорить о «беспрецедентных мерах безопасности» (причем они всякий раз именно «беспрецедентные»). Такая «политика» идет вперемешку с новостями типа «развод Петросяна» или «что там случилось с Тимати».

Иерархии новостей, с точки зрения потребителя, нет, извольте потреблять кучей, как подано. Нет хотя бы потому, что нет самого главного, авторитетного источника информации, с которым можно было бы свериться.

Как нет более «единой идеологии» (которую многие, словно заблудившиеся в темном лесу дети, хотят вернуть обратно, чтобы она дала им свет и указывала бы всякий выход). Нет, впрочем, и единой системы ценностей. Все стало как -то «иррелевантно» — добро и зло, подлость и честь, достоинство и порядочность.

В этих условиях, во-первых, призванные по статусу быть «авторитетными» СМИ сами все чаще прибегают к приемам таблоидов, дабы заманить потребителя. Не более, но и не менее того. Во-вторых, у самого массового потребителя в голове уже такая каша, что он «схавает» все что ни попадя. Кажется, число людей, которые у нас верят в то, что Солнце вращается вокруг Земли, скоро сравняется с теми, кто в этом все еще, как минимум, сомневается. Если начать продвигать идею, что в Америке встречаются люди с песьими головами, то через какое-то время она обретет своих убежденных фанатов. И их будет немало. Сказывается, конечно, общий упадок образования. Но сказывается и менталитет – отсутствие привычки подходить ко всякой информации критическим образом: этому не учат в школе, нет такой задачи. А экспансия дремучести и архаики накладывается на удобство потребление информации. Найти объективную истину часто, в принципе, не так сложно. Но надо сделать усилия, приподняться над стереотипами. А это – «в лом».

Доверие к телевизору на последние 10 лет в нашей стране упало на треть. Однако российский обыватель по-прежнему смотрит ТВ примерно 4 часа в день, три четверти узнают именно из телевизора в основном новости, но доверяют им лишь примерно половина. То есть значительная часть не доверяет, но продолжает смотреть. Зачем? Нет ответа.

Мелкие второстепенные подробности словно специально разуваются, чтобы замаскировать суть. К примеру, нагнетается таинственность вокруг того, кто просверлил дырку в МКС. То ли на Земле, то ли американцы, то ли инопланетяне. Окончательных итогов расследования никогда широкая публика не узнает, и останется каждый отдельный пользователь со своей частью «постправды», какая ему больше нравится. Общая картина российской космической отрасли ушла в эту самую дырку.

Не узнает публика и всех подробностей гибели российского Ил-20 над Сирией. Будет продолжен обмен заявлениями, противоречащими друг другу, смена тональности осуждения Израиля при этом будет регулироваться соответствующим «тумблером», про который широкой публике вовсе не надо знать, как он работает. У нее должно оставаться смутное сомнение: то ли они нас держат за дебилов, то ли они сами дебилы и крайне непрофессиональные люди. Классический уже пример – те же «солберецкие» Петров и Боширов.

Если же прибегнуть к американскому примеру, то «твиты Трампа» стали отдельным информационным феноменом и успешно конкурируют с масс-медиа мейнстрима, мобилизуя большое число «фоловеров», которые практически не пересекаются в информационном пространстве с потребителями «статусных медиа».

У каждого сегмента аудитории — свои принципы и представления о прекрасном. А общих вроде как теперь и не надобно.

Ну а что дальше? Если кто-то весь этот информационный хаос устраивает, то это кому-то нужно? Кому-то – разумеется. Однако этот кто-то забывает одну важную вещь: жизнь всегда идет не по плану, стремясь внести свои коррективы. Поэтому цели и результаты порой столь неузнаваемо непохожи. Впрочем, сказано же, «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Человек, с мозгами, загаженными «постправдой», конечно, менее способен к самоорганизации по горизонтали, поскольку его потенциальные союзники живут в иной информационной реальности, руководствуются своими принципами и ценностями, если у них вообще есть таковые в качестве осознанных.

Такой человек способен на бессмысленный и беспощадный бунт, но не способен на революцию, прежде всего мирную. Он не способен терпеть реформы, поскольку изначально не верит никаким реформаторам.

Он управляем, но не креативен и не особо склонен к созиданию. Скорее к тому, чтобы замкнуться в своем узком мирке, приговаривая «как страшно стало жить».

Однако по мере дальнейшего погружения «объектов информационной обработки» в информационный хаос и дремучую архаику разрыв между обывательской массой и манипуляторами все более увеличивается. Все менее понятно, что этому «стаду» надо, как им управлять, как политически его мобилизовать и на что именно. Прибегая опять же к американскому примеру (ну чисто для демонстрации универсальности проблемы, а не потому, почему вы подумали), можно заметить, что у того же Трампа, которого истеблишмент почти поголовно считает дебилом, подписчиков в «твиттере» больше, чем у всех «статусных» газет вместе взятых.

Как разговаривать с этим «стадом»? Какими аргументами и в чем его можно убедить? Что оно там вообще себе представляет. «Верхи» и «низы» все менее понимают друг друга, они говорят уже на совершенно разных языках.

Есть лишь один заведомый выгодоприобретатель в этой ситуации. Потребительский рынок с его ордой маркетологов и рекламщиков. Они вас теперь знают как облупленного, все более точечно и изощренно таргетируя своей вирусной рекламой. Они обладают все более подробным вашим «цифровым портретом», изучив ваши предпочтения, вкусы, пристрастия, формы, особенности и объемы потребления. До смычки вашего потребительского портрета с портретом общественно-политическим остался буквально один шаг. Если говорить о нашей стране, то думаю, по мере достижения недавно заявленной цели «полной оцифровки» каждого россиянина к 2023 году эта задача и у нас будет решена.

Это именно новейшие информационные технологии трансформировали формы подачи информации таким образом, что среднестатистический человек уже толком не понимает, то ли он дебил, то те, кто его потчует этим трэшем. Технологии сформировали огромную сферу экономики – «экономику привлечения внимания».

Согласно ее законам, надо чтобы вы чаще «кликали», чтобы чаще переходили с одного сайта на другой, особо не задерживаясь. Надо, чтобы вы попутно «раскрывались» как потребитель, демонстрируя свои вкусы и предпочтения. Подача общественно-политической информации и по сути, и по форме просто подстроилась под рекламу женских прокладок, пива и туалетной бумаги. Поэтому не надо ожидать от нее большего. Ешьте, что дают.