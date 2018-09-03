Свалка для стариков

На днях глава Сбербанка Герман Греф сделал смелое предположение: мол, скоро отдать родителей в дом престарелых станет «престижно». За что, конечно, тут же огреб по полной программе от небезразличной и высокодуховной общественности. Многие в запальчивости предлагали самого его отправить в «богадельню», едва начнутся признаки деменции. А то и превентивно. Однако эти люди, мне кажется, не очень понимают, в чем суть самой проблемы, и мораль тут читать имеют полное право лишь те, у кого на руках оказались беспомощные старики, пораженные Альцгеймером, Паркинсоном, старческой деменцией или еще чем-то подобным. Вот эти люди знают, о чем идет речь. Потому что их жизнь часто превращается в ад, который длится годами. Так что не все так однозначно.

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Не так давно в соцсетях полоскали историю одного оппозиционера, который отдал вроде бы бабушку в пансионат для престарелых. Дабы его, негодяя, изобличить, дошли с камерой до бабушки. Она явно страдала тяжелой формой старческой деменции, однако морализаторам это было неважно. Они сражались за «скрепы» и против «бездушного» оппозиционера, сдавшего (то ли он, то ли его родители) несчастную родственницу в богадельню. Я бы и тут не спешил с благородным осуждающим гневом. А вы поживите, сказал бы я снова морализаторам с таким родственником. Который ходит под себя, в приступе безумия может поджечь квартиру, если не выброситься из окна, то уйти из дома в неизвестном направлении. Который с трудом узнает ближних и уже почти ничего не понимает, будучи не в состоянии сам себя обслуживать. Даже если кто-то ходит в магазин и покупает ему еду, готовит, кормит (эти люди часто просто забывают поесть), раскладывает таблетки в таблетницы (надо еще, чтобы человек помнил, что их надо принимать).

Такие люди могут впадать не только в беспамятство, требуя постоянного присутствия кого-то в их доме, но еще и в немотивированную агрессивность.

Они проклинают своих детей последними словами, всем недовольны, обвиняют родственников в своих «мучениях» и, как кажется этим родственникам, надо ними издеваются (хотя на самом деле это все болезнь и мрачные уголки подсознания). Или они могут лежать парализованными годами, и вы, переучившись в медсестру или медбрата, должны следить, чтобы не возникли пролежни или инфекционное воспаление легких. Попутно выслушивая все гадости про себя, смиренно терпеть и, наверное, молиться о ниспослании вам христианской смиренности.

Мол, такая вот судьба. Ах, да, чуть не забыл, эти дети или еще какие-то родственники, ухаживающие за беспомощными, еще и должны работать, чтобы платить налоги зарабатывать на нищенскую пенсию. А также не забывать о собственных семье и детях, если они у них есть.

Только не надо мне вот тут начинать рассказывать сказки про патронажных сестер, систему социальной помощи беспомощным людям и прочей благообразной ерунде.

Среди моих довольно многочисленных знакомых, столкнувшихся таким геронтологическими проблемами, мне ни разу не пришлось слушать о какой-либо реальной помощи со стороны государственной социальной системы. Медицина для стариков тоже ничем не лучше. Ее, считай, нет: «В общую очередь, карга старая!»

Такого несчастного, может, и положат «отлежаться и откормиться» в стационар из жалости, но максимум на три недели. Хотя на фоне тотальной экономии в системе здравоохранения такие случаи все реже.

Спасением, конечно, являются украинские, молдавские и даже среднеазиатские тетушки, которые за сравнительно небольшую сумму (по Москве от 35-40 тыс. с проживанием, вашей едой и прочими текущими расходами) облегчат участь родственников несчастных стариков, оторвав себя от семей на своей нищей родине. Странно, почему в нашей стране (слава богу, что мы не самые бедные на постсоветском пространстве) до сих пор нет памятника «сиделкам из бывшего СССР». Россиянок тоже берут, но их зарплата повыше, претензии побольше, а в среднем качество услуг (по опросу среди знакомых, не претендую тут на репрезентативность) ниже.

Правда, в состоянии немотивированной агрессии даже кажущиеся беспомощными старики могут воспылать необъяснимой ненавистью к таким сиделкам и, например, бросаться на них с кулаками. Такое не каждый выдержит. Повторю: я это все не придумываю, все эти случаи вполне конкретные, о которых я знаю. Так что в этом случае дееспособный родственник, столкнувшись с такой «несовместимостью с сиделкой», должен разрываться между своей семьей, работой и уходом за беспомощными стариками. И это тоже бывает ад.

Ну да, вспомним и тут про христианское смирение, ниспосланное испытание судьбы и все такое. Кто-то стоически выдерживает. Или выдерживает не стоически, а просто потому, что денег на сиделку нет. Им там «наверху» зачтется, надеюсь. Но кто-то не выдерживает, орет на беспомощного и ничего уже не понимающего и не помнящего старика или старуху, которые его, возможно, вырастили. Но сейчас они, ему (или ей) кажется, что они его, за ними ухаживающего и старающегося выполнять все их старческие капризы, ненавидят, издеваются над ним и не могут выполнить или запомнить элементарных вещей. И вот в этот момент с облака спускается очередной морализатор и объясняет вам, что вы должны терпеть, быть милосердны и снисходительны, а также мудры.

Потом, на поминках, эти люди будут искренне каяться за свою жестокосердность, но будет поздно. С другой стороны, кто вправе осуждать их за то, что сдают нервы? Уход за пожилыми людьми требует часто специальной подготовки и квалификации геронтологов, которых нет ни у родственников, ни у сиделок-гастарбайтеров.

Наконец, полно людей, у которых вообще нет никаких родственников или близких людей, которые могли бы за ними ухаживать или платить за такой уход. Вот где уж полный ад, где даже некого обвинить в немилосердности.

С другой стороны, а как отдать близкого человека в то, что называется политкорректно «пансионатом для пожилых», в быту — дом престарелых, а по сути является ничем иным, как убогой богадельней? Это про заведения, где в буквальном смысле в презрении доживают свой век те, кто некогда были героями, гордостью трудового коллектива, душой компании, были бодры, веселы, полны жизненных сил, имел спортивные достижения или блистал на сцене. А сейчас – на «свалке для стариков», где одна «нянечка» на человек тридцать. Это в лучшем случае. Где склизкие котлеты с макаронами на завтрак, обед и ужин (или нечто подобное) и сплошная дешевая казенщина. И нянечка эта может быть совсем не ангел. Вряд ли дипломированный геронтолог. Я бы никому из своих родственников и знакомых не пожелал оказаться в таком «богоугодном заведении».

Это действительно не только печальный, но и жалкий конец.Впрочем, всякая старость по-своему печальна и жалка с какого-то момента.

Ах, если бы знать заранее, когда именно он настанет. Чтобы как-то подготовиться.

С третьей стороны, бывал я, скажем, в американских nursing homes. Это часто «гибрид» в нашем понимании и дома престарелых, где беспомощные люди доживают свой век, переехав туда окончательно, но и также там одновременно проходят, например, послеоперационную реабилитацию другие пожилые люди, требующие специального ухода лишь на какое-то время (в госпиталях в Америке долго не держат, разрезали — и на выход, максимум через неделю). Такой уход часто тоже покрывается страховкой. В дорогих домах престарелых обычно проживание по одному в комнате. Сравнивать с нашими «пансионатами» бесполезно. Это небо и земля.

Однако вот вам для ориентации расценки. Скажем, в Нью-Йорке 654 nursing homes, которые рейтингуются примерно, как отели – количеством «звезд». От двух до пяти. Проживание либо вдвоем (двухкомнатный номер, это часто не двое в одной комнате, а двое в одном блоке, но может быть и совместное проживание в одной комнате), либо по одному. Цены от примерно $250-260 до $560. В сутки. Средняя цена для проживания вдвоем – $334, по одному – $351. Принимают оба вида медицинской страховки – Medicaid и Medicare. Разумеется, сюда включен специальный уход и питание. В других штатах может быть подешевле.

В прошлом году средние расценки (в зависимости от уровня) ухода за стариками в Америке были такие. Если вы живете, скажем, один и вам нужны периодические посещения (несколько раз в неделею) для оказания «немедицинской помощи» - помыть, убрать, перевезти, приготовить еду, то это от 16 до 26 долларов в час (в среднем по стране 21 доллар). Если нужны мелкие медицинские услуги (измерить давление, температуру, наладить какие-то аппараты для дыхания или передвижения и пр.), то это примерно те же деньги. До 27 долларов в час. Можно сдавать бабушку или дедушку, как в детский сад, на дневное содержание по присмотром специально обученного персонала, там с ними даже будут чем-то заниматься, типа развлекать: от 38 до 125 долларов в день (в среднем 72 доллара).

Если требуется еще какой-то медицинский уход – то плюс процентов 15-20. Есть такая категория ухода, как «Assisted Living & Memory Care», это подойдет людям, страдающим Альцгеймером или деменцией. В среднем 3750 долларов в месяц (от 2600 до 5750). «Старик Альцгеймер» обойдется, правда, еще дополнительно в примерно 1200 долларов к этой сумме. Наконец, полноценные дома престарелых (те самые nursing homes). В среднем это 227 долларов в день за совместное проживание в одной комнате (от 145 до 800 в разных штатах). Индивидуальное проживание будет стоит на 10-20% дороже.

Есть уже довольно много даже отдельных поселений для стариков, где кто-то проживает среди сверстников индивидуально, а кому-то уже требуется специальный уход, и он один оставаться не может.

«Входной билет» в такие «поселки для стариков» стоят от 60 до 120 тыс. долларов, затем еще от 500 до 3000 ежемесячное содержание, зависит от типа контракта.

В Америке вовсе не считается зазорным отдать даже самого близкого родственника в дом для престарелых. В противном случае вам придется бросить работу и разориться на сиделках. Или, бросив работу, просто разориться. При тамошнем капитализме редко кто будет входить в ваше положение, давать возможность отпроситься и пр. (хотя бывают и такие гуманисты). При этом если у одинокого человека, признанного беспомощным, нет денег на оплату дома для престарелых и ухода, то его пребывание там оплатит государство (а точнее страховая программа Medicare).

Уход за пожилыми – это уже в ряде стран хорошо поставленный бизнес. Который в нашей стране находится пока на начальной стадии развития, но уже есть. На фоне общей тенденции старения населения, думаю, нам никуда не деться от развития этого бизнеса. И это правильно. Отбросим уже, наконец, ханжество.

К середине века в России людей старше 60 в нашей стране будет под 40% населения. Миллионам потребуется специальный геронтологический уход. Никаких родственников не хватит на это. Многие из молодых, кто читает сейчас читает этот текст, кончат свои дни именно в таких заведениях. Как бы им ни было это противно.

Пока в России насчитывается чуть более полутра тысяч пансионатов для пожилых. И на самом деле, это не торжество духовности и семейных скреп, а настоящая катастрофа с уходом за стариками. В тех же США – более 20 тыс., во Франции - более 7 тыс., но там даже есть пособие на оплату сиделки на дому. И в любом случае во многих странах есть соответствующие налоговые льготы. Попробуйте у нас получить налоговый вычет на оплату вами сиделки для престарелых родственников.

А есть ли у нас, скажем, страховые программы, с помощью которых вы сможете накопить на достойный уход по старости, не надеясь на родственников? Риторический вопрос. Есть лишь один вариант – продажа квартиры или договор наследования на условиях ухода. Вокруг последней схемы полно мошенников, причем со всех сторон.

Почти все российские пансионаты для пожилых — государственные (90%). Частные дома для престарелых в основном находятся в Москве и Подмосковье (около сотни), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В провинции этот рынок пока совсем не развит, нет платежеспособного спроса. При том что объективная потребность в специализированных учреждениях для пожилых оценивается примерно 600-700 тыс. мест. Это примерно в 2-3 раза больше, чем имеющееся их количество. По официальным данным, около 20 тыс. человек ждут очереди для помещения в государственные дома для престарелых. Ставят в такие очереди далеко не всех нуждающихся.

Ежемесячное проживания в частном доме для престарелых в среднем по России обойдется в сумму около 50 – 60 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье цены на проживание достигают 100 тыс. рублей в месяц и больше. Посуточно расценки в Подмосковье начинаются от 1200 рублей. Это по российским меркам весьма приличные деньги. Никакие страховки тут не действуют. И даже налоговые льготы (если очень-очень повезет, поможет служба соцзащиты). Пока отечественная бюрократия еще не наложила свою костлявую хваткую руку на этот бизнес, поэтому организовать частный пансионат для пожилых гораздо проще, чем, к примеру частный детский сад. В некоторых регионах, в частности, в Москве такие пансионаты даже могут быть включены в реестр поставщиков социальных услуг. В этом случае часть расходов постояльцев могут, теоретически, компенсировать органы соцзащиты, если они сами дают направление на проживание в пансионате.

Не знаю, станет ли именно «престижным» отдавать родителей дома для престарелых, однако все чаще это будет восприниматься как неизбежность и вещь даже морально приемлемая для все большего числа людей.

И спрос именно на качественные «пансионаты для пожилых» будет только расти. Хотя бы потому, что время больших семей, где люди разных поколений проживают вместе, давно прошло. Бабушки все меньше живут с внуками. Вернее, внуки и даже дети не хотят жить с бабушками и родителями.

Все больше людей будет стареть и болеть старческими болезнями в одиночку. И все меньше вокруг них будет тех, кто будет им менять памперс бесплатно.

Хотя, конечно, согласно всем исследованиям, именно совместное проживание в одной семье разных поколений позволяет старикам дольше сохранять здравость ума и бодрость духа, меньше болеть, в том числе деменцией. Так что если кто-то в порыве морализаторства и нахлынувших благородных чувств решит последовать собственным призывам к милосердию и самопожертвованию, то этим людям надо немедленно съехаться с тещами и свекровями, а также с престарелыми родителями и даже бабушками с дедушками (с ними тем более). И жить долго и счастливо всем вместе. А главное – умереть в один день.