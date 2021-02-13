Совет свой себе посоветуй

На прошлой неделе я сделала то, чего обещала себе не делать никогда, никогда, никогда в жизни. Я дала совет человеку, который меня об этом не просил. Нет, я, конечно, сопроводила свое грехопадение всеми возможными реверансами: позволь посоветовать, извини, что непрошеный, я могу ошибаться… Но на самом деле это ничего не меняет: я влезла в чужую жизнь со своим бесценным мнением, которого никто не спрашивал.

А ведь я знаю, как это бесит. Я как раз из того поколения, для которого понятие личных границ не является чем-то естественным. Для наших родителей его не существует, наши дети с ним родились, а мы, кто застал и Страну Советов, и эпоху интернета, — где-то между. Мы жили, задерганные советами родни, соседей и посторонних людей, которые считали совершенно нормальным оценивать, критиковать и говорить, что нам делать и как поступать. Мы еще помним времена, когда сказать не то что родственнику, а даже чужому, особенно если он старше: «Это не ваше дело» — было немыслимой, запредельной грубостью, хамством и проявлением черной неблагодарности. Мы умели гасить свое кипящее раздражение аргументами «со стороны виднее» и «мне же добра хотят». Они старше, они опытнее, они «знают жизнь». В определенном смысле нас сформировала парадигма «бьет значит любит»: критикует — значит заботится. Лезет с советами — значит проявляет внимание. Значит что? Значит злиться нельзя. Потому что на любовь, внимание и заботу злятся только неблагодарные сволочи.

Знаете, как я называю непрошеные советы? Я называю их «придатки». А знаете, почему? Разумеется. В России не существует ни одной женщины, которая хотя бы раз не услышала обращенное к ней: «Юбчонку-то подлиннее надела бы, придатки же застудишь, дура, а тебе еще рожать!».

Отчего-то именно судьба наших яичников волновала всех подряд — от приподъездных бабок до незнакомых мужчин. Никто никогда не говорил: «Мой посуду в резиновых перчатках, а то испортишь руки». Или: «Не тащи пудовые сумки из магазина, сорвешь спину». Руки, ноги… главное — придатки! Говорить об этом было не стыдно — стыдно было огрызаться.

Собственно, это стыдно и сейчас. Стыдно и как-то неловко говорить: «Я твоего совета не просил» и «Меня не интересует, что вы об этом думаете». Стыдно, что скажут в ответ: не умеешь принимать критику, не приемлешь других мнений, скандальное ты и глупое существо. В конце-то концов, ну не хочешь следовать советам, так не следуй, поступай как считаешь нужным. Чего беситься: сделай вид, что выслушал, вежливо поблагодари и поступи по-своему. К чему все эти вопли про нарушение границ, зачем столько эмоций, что за дикая реакция, дело-то житейское. Что, убудет с тебя, если ты покиваешь в ответ на свекровино «борщ надо варить с фасолью» или интернетное «немедленно кастрируйте вашего кота, а то станет метить»? Не клади фасоль, не кастрируй, скажи спасибо и иди своей дорогой.

А вот убудет, понимаете.

Потому что любой непрошеный совет по сути своей является double bind, «двойным посланием», то есть разновидностью психологического и эмоционального насилия, которое как тот суслик — ты его не видишь, а он есть. Чего бы это ни касалось, придатков, борща или кота, или, возможно, вещей более масштабных, самоназначенный советчик исходит из одного-единственного убеждения: он «сверху». Грубо говоря, он — взрослый, а вы — ребенок. Еще грубее: он умный — вы дурак. А раз он «сверху», значит, он сильнее. И вмешается в вашу неразумную жизнь по праву сильного. Объяснит идиоту, как правильно. Исключительно из заботы о нем, идиоте. «Вы мне нравитесь, поэтому скажу: сведите ваши тату, пока не поздно». «Ты очень красивая, поэтому прекращай жрать на ночь». «Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты страдала от крушения иллюзий про свой якобы талант, поэтому иди работать кассиршей в супермаркет». Ну и классическое: «Вы так хорошо пишете, подтяните орфографию, будет еще лучше». В сущности, все это — взаимно противоречащие указания, находящиеся на разных уровнях коммуникации. Вербальный уровень декларирует заботу, уважение и даже любовь. Невербальный просто-таки вопит: я умнее, я главный, я имею право менять тебя по собственному желанию, а ты, как более слабый, должен подчиняться и быть благодарным. У тебя нет личных границ, которые я, сильный и умный, не могу проломить. И ты мне ничего не сделаешь. В общем — я здесь власть.

Мы не отслеживаем такие вещи, не проговариваем их каждый раз, когда сталкиваемся с непрошеными советами. Но раздражение и злость, как их ни подавляй, все равно возникают, и корни их именно тут, в чужой попытке навязать свою волю, в принижении, в проламывании границ и запрете испытывать по этому поводу какие-либо эмоции, кроме благодарности.

А с чего, скажите, быть благодарными? Вот хоть за те же самые придатки. Ну серьезно, неужели вы верите в то, что посторонним людям не наплевать на вашу способность к деторождению? Они что, кровно в нем заинтересованы? В вашей легкой беременности и крепком потомстве? Нет, им просто приятно почувствовать себя «сверху»: ты выглядишь как проститутка, ты дура и ты неблагодарная — вот, собственно, и вся информация, которую выдают нам радетели за здоровье чужих внутренних органов. Попробуйте убрать из любого совета манипулятивную составляющую про «я желаю тебе добра» — и останется голый скелет: я умный — ты дурак.

А что, простой и дешевый способ поднять свою самооценку за счет ближнего.

Именно это, если уж совсем честно, я и сделала на прошлой неделе, и никакие кружева в виде «позволь дать совет» и «надеюсь, я ошибаюсь», этого не скроют. А еще гадкая попытка слить на другого человека свои негативные эмоции. Ведь почему еще одни люди лезут с советами к другим? Потому что «я не могу смотреть, как ты совершаешь ошибку», «я просто должна это сказать» и прочие «я всю ночь не спала». Не можешь — не смотри. Взрослые люди умеют контролировать свои желания и эмоции — вот это они «должны», а вовсе не лезть туда, куда их лезть не просили.

Они вовсе не так безобидны, эти ненужные советы. Неважно, мелкие они или касаются вещей действительно серьезных: пока вы его не попросили, любой совет есть инструмент разрушения. Если вы достаточно сильны, чтобы поставить советчика на место — то всего лишь ваших отношений. Если нет — то вашей самооценки, ваших границ и в конечном итоге вашей личности. Выбирая, как реагировать на доброхотов, мы в конечном итоге выбираем, что разрушить. И знаете что? Уж лучше пусть отношения. Черт с ними. Я выбираю себя. И вам советую.