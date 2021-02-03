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Алла Боголепова

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Хорошее видится на расстоянии

Алла Боголепова о том, почему не все живущие за границей ругают Россию

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Мы не любим, когда Россию ругают люди, живущие за границей. Те, кого принято называть «бывшими соотечественниками», что не совсем справедливо, поскольку какие же они бывшие, с российскими-то паспортами. Соотечественники и есть, просто живут в какой-нибудь милой «цивилизованной» стране. Не любим, но в глубине души допускаем, что ругать страну, от «ужасов» которой уехал и увез детей, вроде как нормально. Противно, но нормально, потому что их негатив понятен: им было плохо в России, а теперь хорошо за ее пределами.

Но вот что совсем непонятно — когда живущие за границей, причем живущие давно, пустившие, можно сказать, корни, начинают говорить о России хорошо. Что, мол, не такой уж она и Мордор, историческая-то родина. Что не стоит без разбора мазать все, с ней связанное, черной краской. Вот это хорошо, и это, и это, пожалуй, и получше устроено, чем там, где сейчас мой дом.

А что ж ты уехала, раз тут так хорошо? Легко издалека-то родину любить, да? Живешь в Европе и мучаешься, но обратно не едешь? Значит, врешь. Или на зарплате, продажная ты шкура, получаешь свои тридцать сребренников от «кровавой гэбни», а тратишь ТАМ, в европейском житейском комфорте, и обратно тебя калачом не заманишь.

Откуда я это знаю?

А потому что я как раз из этих, которые не ругают, мордором не обзываются и на вопрос: «Правда ли, что в России все ужасно», отвечают: «Нет, неправда». Так сложилось, что вот уже больше года я живу в Португалии. Вы сейчас фыркнете: нашла тоже Европу, бедная маленькая страна, задворки континента, где всех богатств — океан, да и тот холодный. Кстати, если вы фыркнули, то с огромной долей вероятности вы — португалец. Потому что они тоже фыркают, когда их называют европейцами. Тут, за Пиренеями, это понятие не абсолютное, они, иберийцы, сами по себе. Ну да ладно, речь не об этом.

Речь, например, о вакцине. Когда я рассказываю друзьям-лиссабонцам, что в Москве можно пойти и бесплатно привиться от короны, они поначалу не очень верят. Как это «пойти»? Что значит «бесплатно»? А как же приоритетные группы, списки, строгий контроль за тем, чтобы кто-нибудь не протырился без очереди? А точно это вакцина, а не плацебо какое-нибудь?

Или, допустим, центральное отопление, предмет завистливых вздохов абсолютного большинства португальцев, которые минимум четыре месяца в году нещадно мерзнут. Серьезно, школьники сидят на занятиях в теплых куртках и перчатках, потому что холодно, зверски холодно, и потеплеет в классе тогда, когда потеплеет на улице. А вот еще такая маленькая деталь: записываешься ты, скажем, в спортклуб, и контракт у тебя минимум на год. Прекратить его ты не можешь ни при каких обстоятельствах, кроме, наверно, переезда на кладбище, потому что насчитают штрафов столько, что проще уж дождаться, пока год пройдет. И вот он прошел. Но если ты не уведомил — официально! бумагой! — что все, закончили, он продлевается по умолчанию. Опоздал на день — попал еще на год платежей. Вход, в общем, рубль, выход — пять. Интернета и мобильной связи это тоже касается, причем там уже не год, а минимум два. В России я с таким не сталкивалась ни разу. Зато всегда могла поменять тариф, нажав три кнопки в телефоне — а тут надо идти в офис.

Да, очень многие вещи в России устроены удобнее и проще. И тут самое время патетически спросить: что вся эта жалкая бытовуха по сравнению с настоящей свободой и глобальным ощущением безопасности? Рядом с ценностями «цивилизованного мира», демократией и подлинно гуманным обществом, чуждым ксенофобии и социального расслоения! Как можно сравнивать несравнимое, орков и эльфов!

Уж не знаю, огорчу или обрадую, но ксенофобия здесь тоже есть. И социальное расслоение, и коррупция, и даже власть, представьте себе, не такая уж сменяемая, как хотелось бы. Политические заключенные тоже имеются, а СМИ далеко не независимы, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Всего-то надо жить так, как живут местные. Перестать быть туристом и попробовать выйти за рамки эмигрантского мышления. Смотреть на вещи спокойно и здраво, по-взрослому, потому что взрослый человек понимает: рая нет. Все везде устроено плюс-минус одинаково — с непременной поправкой на климат. И люди одинаковые, что особенно бросается в глаза сейчас, когда финансовое благополучие европейцев сильно пошатнулось.

И в этом нет никакой трагедии и никакого разочарования. А есть обычная жизнь среди обычных людей. Здравый смысл, который подсказывает, что есть вещи, которые лучше в Лиссабоне, — а есть, которые в Москве. Что глухая деревня в Псковской области не сильно отличается от глухой деревни в Алентежу: пустота, кругом одни старики, в иных домах и электричества до сих пор нет. Так бывает, что ж. И в Португалии, и во Франции, и в России.

Так почему же мне, не философу, не общественному деятелю, не моральному авторитету, а обычной женщине, живущей обычной жизнью, не похвалить страну своего рождения, если для того есть причина? Почему не признать «что хорошо — то хорошо»? Почему не испытать приятное чувство гордости за то, что является несомненным достижением моей родины? И почему не посмотреть косо на того, кто уверен, будто я переодетый орк на зарплате у «кровавой гэбни», а страна, где я выросла, — жуткий темный лес, куда не доходит ни единый солнечный луч?

Мышление уровня «у них все хорошо, а у нас все плохо» — это мышление ребенка. Довольно неразвитого ребенка, который не знает других цветов, кроме черного и белого. Который или любит, или ненавидит, а другие эмоции испытывать не способен.

Когда жизнь в Европе становится твоей повседневностью, когда ты читаешь местные газеты и следишь за местными выборами, ценами на продукты и коммуналку и тем, как работает, скажем, система здравоохранения, вопли про «кровавый Мордор» выглядят довольно глупо. И дело тут не в патриотизме, а в элементарном здравом смысле. Когда понимаешь, что две страны лучше чем одна, и надо не границы проводить и рвы копать, а брать лучшее от обеих. Но сначала все же следует признать, что там, откуда ты уехал, это «лучшее» тоже есть.

Так чего же я тут живу и «мучаюсь», спросите вы. Чемодан-вокзал-Россия, и хоть обхвались на исторической родине.

А я и не мучаюсь. И, вы не поверите, en masse люди, которые хорошо отзываются о своей стране, живя за границей, гораздо счастливее тех, кому Россия «Мордор». Счастливее — и спокойнее. Потому что живут без иллюзий и принимают свой новый дом со всеми его достоинствами и недостатками, которых в нем, поверьте, не меньше, чем в доме прежнем.

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