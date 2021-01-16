Специалисты во всех областях

Я люблю песню «Плот» — тот, который «сквозь бури, дождь и грозы». Это правда очень хорошая песня. Она из тех песен, которые поддерживают и вдохновляют, дают утешение, и ее может намурлыкать даже тот, кого мать-природа одарила музыкальностью уровня примерно дубового пня.

Но ее автора и исполнителя Юрия Лозу мы любим, как говорится, не только за это. А за то, что некоторое время назад освещение любого более или менее заметного события было неполным без комментария Лозы. Одно время в сети даже гулял мем: «А что думает об этом Лоза?»

Честно говоря, я думаю, что в какой-то момент Лоза, будучи человеком явно неглупым и обладающим изрядной самоиронией, начал откровенно троллить. В конце концов, экспертом по всему его назначила пресса, а сам-то он дальше своего аккаунта в Facebook не лез и на титул великого мыслителя современности не претендовал. В нем не было и нет той звериной серьезности, с какой его коллеги по цеху начинают относиться к себе в ту минуту, когда воображают себя тем, что на корявом новоязе называется «опинион-мейкер». Лидер мнений. Тот, который оказывает существенное влияние на настроения в обществе.

Мы можем посмеиваться над ними, даже издеваться — однако мы их слушаем. Вникаем в то, что они говорят, обдумываем это, обсуждаем и, давайте будем честны, в конечном итоге доходим до мысли: а может быть, в этом что-то есть? Может быть, они обладают каким-то знанием, недоступным нам? Ведь вряд ли они бы стали говорить на всю страну откровенные, ни на чем не основанные глупости. Да и люди-то вроде состоявшиеся, добившиеся, успешные, иначе их бы не спрашивали…

Но давайте подумаем: кого мы слушаем? Какую ценность имеет мнение успешного музыкального продюсера, историка моды или талантливого актера о о геополитике того или иного государства? Что человек, создавший бизнес-империю с области информационных технологий, смыслит, скажем, в вирусологии? Каким таким сокровенным знанием о взаимоотношении полов может поделиться с нами знаменитый дизайнер одежды?

Да, все эти люди состоялись в своей области. Они умеют продавать, собирать коллекции, придумывать и шить платья. Могут прекрасно произносить тексты, написанные, кстати, другими людьми. Красиво петь. Но кто решил, что они чего-то стоят за пределами своей профессиональной деятельности?

Афоризм «Талантливый человек талантлив во всем» есть беззастенчивое вранье, и принимать его за истину может только очень наивный человек с ментальностью идолопоклонника. Да и не нужно это — быть талантливым во всем. Физик не обязан талантливо рисовать, парикмахер с золотыми руками — создавать ювелирные украшения, писатель с хорошим слогом — проектировать здания. Господи, даже внутри одной профессии существует градация: один хороший диагност, другой отличный хирург, а третий — гениальный анестезиолог. И уж точно преуспеяние в профессии не делает человека умным: сколько великих актеров и ученых были и есть дураки дураками. Гении в своей профессии, а во всем остальном, мягко говоря, нет.

Но, скажете вы, «лидерами мнений» этих людей делает пресса.

Справедливо, но не совсем точно.

Ясное дело, мы, журналисты, поклоняемся новому богу, имя которому «кликбейт». Зачем врать, нам нужна аудитория, нам нужны просмотры, что означает «реклама», что означает «зарплата». Однако ничто не мешает известному человеку произнести фразу, которая так часто летит в наши журналистские физиономии, стоит спросить о частной жизни. «Без комментариев».

«Что вы думаете о строительстве Северного потока?» — «Я артист балета, я не буду это комментировать». Чего проще.

За всю свою довольно долгую журналистскую жизнь я смогла вспомнить только одного артиста, который мягко, но категорично отказался отвечать на вопросы, не связанные с его непосредственной деятельностью. И было это не из страха разозлить своими суждениями коллег или публику и не от нежелания выглядеть дураком. А исключительно от трезвой оценки собственной компетентности в вопросах, например, политики. Остальные, при всем уважении, радостно пускались в пространные размышления о судьбах человечества, формировании цены на газ и роли Че Гевары в политическом устройстве современной Латинской Америки.

Ни черта в этом не смысля. Имея весьма смутное представление об обсуждаемом вопросе. Наслаждаясь собственным красноречием и глубиной собственных мыслей. А теперь, когда у нас есть интернет и социальные сети, для этого всего даже и пресса не нужна: лидером мнений может стать любой, кому случилось набрать сколько-нибудь многочисленную аудиторию. Малолетний тиктокер, который вчера потехи ради жрал перед камерой пенопласт, сегодня становится «лидером мнений». Как звать Пушкина, он не знает, но это и неважно: у него есть публика, мнение и стульчик, на который можно влезть, чтобы это самое мнение донести до этой самой публики. Других инструментов, собственно, и не требуется. Даже мозгов, не говоря о таких тонких настройках, как самоирония или рефлексия.

В поле нашей жизни теперь каждый суслик — агроном. Смиритесь.

И в этом поле, где каждый, ну буквально кто угодно, имеет возможность громко высказать свои суждения о чем угодно, как-то даже стыдновато признаться: я в этом ничего не понимаю, так что мнения у меня нет. Скажут: тебя в гугле забанили? Или: трусишь говорить что думаешь?

Ну вот «лидеры мнений» не трусят. Они не боятся выглядеть идиотами — а это практически неизбежно, когда с умным видом говоришь о том, о чем имеешь весьма поверхностные знания, а то и вовсе никаких. «Ляпай, но уверенно — тогда это называется точка зрения». Они и ляпают. И в итоге действительно «формируют», потому что глупость, сказанная громко и повторенная большим числом людей, перестает быть безобидной глупостью и превращается в инструмент влияния.

Разумеется, каждый имеет право на мнение и на то, чтобы его высказать. Вы не думайте, что я какой-то поклонник цензуры и душитель свободы слова. Но точно так же каждый имеет право не слушать. Или по крайней мере задать простой вопрос: а ты кто такой? Ну правда, кто ты такой, чтобы твое мнение о чем-либо за пределами твоей профессии имело вес?

Я ужасно не люблю давать советы. Но сейчас все-таки рискну: не слушайте вы никого. Ну то есть врача своего слушайте, когда он говорит о здоровье. Настройщика роялей, когда он говорит о роялях. Джигурду, когда он… хотя нет, Джигурду слушайте всегда, это весело. А так — не слушайте.



Не давайте никому забивать свою единственную голову чужими суждениями. Большая их часть — глупость несусветная, сказанная в порыве бескорыстного самолюбования. Или, возможно, от вас чего-то хотят.

Как бы там ни было, не слушайте никого.

Меня, кстати, тоже.