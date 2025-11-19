Как мы потеряем славянское население России и страшно ли это

Новости, которые должны вызывать тревогу, но почему-то не вызывают. Вот пишут: «К 2045 году доля славянского населения в Москве может снизиться до 20%. Об этом рассказал генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев».

Может снизиться, а может и не снизиться. Много мы прогнозов видели, но дело даже не в этом.

Славянское население в Москве — это кто и почему оно представляет собой особенную ценность? Кто придет ему на смену? Финно-угры, романо-германцы, кельты, балты или баски? Нам рассказывали, что мы — славяне, и Владимир Высоцкий хрипел о папе римском — «из наших, из славян». Это такая поэтическая ирония — вроде бы когда нечем гордиться, пытаются почувствовать свою причастность к этнической группе. Нужно ли это? Наверное, нужно. Будет ли славян в Москве меньше? Наверное, будет.

Проблема в общем смысле выглядит примерно следующим образом: население мегаполисов, и Москва — первый из них, будет увеличиваться. Но прирастать крупные города будут за счет миграции как из регионов, так и из-за рубежа. Скажем, из Индии в 2025 году к нам приехало людей в 22 раза больше, чем пять лет назад. На высшем уровне ведутся переговоры о завозе трудовых мигрантов из самой населенной в мире страны.

Все это к разговору о том, что местные мало плодятся, а поддерживать инфраструктуру и экономический рост необходимо, и для этого нужно население. Этнический состав этого населения второстепенен, если не сказать неважен совсем. Будут индусы? Хорошо, пусть индусы.

А почему не рожают те самые славяне, доля которых так драматично сократится в течение ближайших 20 лет? Возможно, потому что незачем.

Создание семьи — дело сложное и требующее некоторой смелости. У современного человека есть не только знания о дофамине, серотонине, эндорфине, но еще и десятки способов все это получить быстро и дешево.

Бесконечные рилсы, шортсы, сторис. Относительно недорогие игровые приставки, круглосуточные сервисы доставки чего угодно, стриминги, ставки на спорт. Чтобы получить все это, не нужно вставать с дивана, и доступно это даже бедным. У человека может не быть зимней обуви, но не может не быть смартфона.

Сейчас еще появился такой феномен как «гунинг» — мужчины оборудуют себе цифровые пещеры с десятками экранов, где сутками смотрят порно и мастурбируют. Это описанное и распространенное явление.

И это мы не говорим о психоактивных веществах. А их вокруг — от водки до тяжелых наркотиков — тоже в изобилии.

И вот все это ждет молодого человека с одной стороны. Просто цифровой и физиологический рай, который позволяет отрешиться от проблем объективной реальности и не замечать неудобств быта и социума.

А что с другой стороны? А с другой стороны — крайне туманные и тревожные перспективы. Чудовищные процентные ставки, невозможность купить квартиру, риски, связанные с воспитанием детей, бытовые неудобства, отказ от привычных удовольствий и, что, вероятно, главное — общая мировая нестабильность. Как тут планировать семью, если неизвестно, что взбредет в голову власть имущим на планете? То у них ядерные испытания, то очередная пандемия, то торговые войны, то военные операции. «В каком мире нам предлагается рожать детей?» — спрашивает молодой человек того или другого пола.

А кто же ему отвечает?

Ему отвечает бескрайнее медийное пространство, в котором разворачивается натуральная гендерная война. Вам уже знакомы термины «абьюзер» и «нарцисс»? Наверняка. А «тарелочница» и «РСП»? Это пренебрежительные характеристики женщин. Первые, по мнению мужчин, отстаивающих свою уязвимость, заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше от первого свидания — например, ужин в дорогом ресторане. Вторые воспринимают мужчину как ресурс, имея при этом опыт замужества, а также ребенка. РСП — это «разведенка с прицепом».

И эта терминология сейчас действительно в ходу у людей, которые рассказывают в социальных сетях, как надо жить — как расставлять личные границы, как не стать жертвой абьюза или развода на деньги, как выстраивать отношения, как идти к личному успеху. И если ответить на все эти вопросы кратко, то получится, что никак. Попытка — первый шаг к провалу.

Выходит, что любые отношения между людьми чреваты в первую очередь разочарованием, а того хуже — серьезными эмоциональными и материальными потерями.

Из этого следует, что всякая мысль о построении семьи ведет человека к фрустрации. А с фрустрацией надо как-то бороться, точнее, перебарывать ее. И насколько сильно нужно быть убежденным в том, что ты хочешь семью, чтобы преодолеть страх всех последствий, отказаться от источников простых радостей и начать рожать детей?

Такого ведь никогда не было в истории. Дети имманентны человеческой природе, то есть так или иначе они у людей появлялись, а отсутствие детей воспринималось как серьезный недостаток, если не жизненная трагедия. А теперь нужно преодолевать стену сомнений, чтобы просто задуматься о том, что вот неплохо бы завести детей. Слово-то какое — «завести». Будто это домашние животные.

Ответственность непомерная, сложности непреодолимые, риски всесторонние, а выгода отнюдь не очевидна. Точнее совершенно очевидно, что ее нет.

Такое вот у нас теперь мироустройство. И винить каждого отдельного человека в том, что он и она не хотят рожать, нет никакого смысла. Каждый по отдельности ни в чем не виноват и ни за что не ответственен, по крайней мере, точно не ответственен за демографию. Так сложились обстоятельства непреодолимой силы.

Что же в этом хорошего? Может быть, это начало эры сохранения человека. Если для зарождения новой жизни необходима настолько напряженная внутренняя борьба, то, вероятно, сама эта жизнь будет необыкновенно цениться. А уж как будет цениться каждая семья, сумевшая сохранить себя на пару десятков лет, а не побежать разводиться через год после пышной кредитной свадьбы!

Вдруг благодаря этим сложностям мы поумнеем и станем более ответственными?

Или вымрем.

Это уж как повезет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.