Все больше заведений не хотят видеть наших животных

Все мы помним историю кота Виктора, которого из-за лишнего веса не хотели пускать на борт «Аэрофлота». И, казалось бы, тогда все вынесли урок: общественность на стороне пушистых, ведь многие из нас очень любят хвостатых, для некоторых же они самые верные и близкие друзья, которые сопровождают их по жизни. И вот недавно одна из депутатов Госдумы обратилась в министерство здравоохранения с предложением изменить санитарные нормы и запретить вход с животными в магазины и рестораны.

Раньше часто (сейчас реже) можно было увидеть «припаркованных» перед входом в магазин собак. И если честно, каждый раз сердце кровью обливается не только у хозяев, которые их там оставляют, но и у проходящих мимо посторонних. Когда «Вкусвилл» заявил о том, что они рады видеть в своих магазинах компактных хвостатых, это вызвало бурю позитивных эмоций и умиления. Ведь магазину главное, чтобы питомцы были воспитаны, а их хозяева — платежеспособны. И все счастливы. И мы сейчас будем говорить именно о собаках мелких и средних пород, хорошо воспитанных и неагрессивных.

А давайте вспомним еще и о тех, кто должен заботиться не только о себе и собаке, а еще, например, и о детях. Казалось бы, какая связь? После изменения нормативов совмещать станет сложнее. Ведь как делают многие: утром собирают в охапку детей, собак и авоськи в магазин. По пути собака выгуливается, ребенок (или несколько) доставляется в сад-школу, на обратном пути можно купить продукты, зайдя с питомцем в магазин, чтобы дома было что поесть всем домочадцам. Но если обращение рассмотрят, придется выбирать: вставать раньше и выгуливать пса или оставлять его привязанным рядом с магазином — если это будет предусмотрено заведением или найдутся какие-нибудь перила. Но опять-таки, немало случаев, когда доверчивых и позитивных Джеков, Арчи и прочих попросту уводят чужие люди. А если это чихуахуа — его тоже необходимо привязать и оставить у входа? Да и кто сказал, что идея оставлять там более крупные породы — удачна?

В дог-френдли ресторанах очень рады хозяевам с питомцами. Там четырехлапым гостям предлагают мисочку с водой, лежанку, угощения и даже отдельное меню, разработанное совместно с ветеринарами. Собачья жизнь перестала отличаться от человеческой, потому что собаки прочно в нее вошли и отпускать их из нее мы не хотим. Да что уж там, в ресторанах появился даже собачий «алкоголь» — пиво, вино или шампанское. Не жизнь, а сказка. И что же теперь?

Еще совсем недавно в Москве висели плакаты, призывающие брать животных из приюта. И многие люди действительно это делают и очень счастливы.

Но получается, что «особаченных» семей в столице прибыло, а мест, куда с ними можно пойти, с каждым днем становится все меньше. И, скорее всего, такие плакаты скоро снова появятся. Но с 1 сентября с животными нельзя прийти даже на пляж. Правда, еще остались парки, лес и улицы, но надолго ли? Ведь правила выгула тоже ужесточились. Заводить собаку становится невыгодным и неблагодарным делом, полным лишений и страданий.

Хотя некоторые столичные музеи умеют в ситуативный пиар — сообщают, что на время посещения выставки посетители смогут оставить своих питомцев в специально отведенных для этого местах. Там им предложат воду и лежанку. Но давайте будем честными: кто идет в музей с собаками? Почему музеи делают такие «послабления»? Уж не потому ли, что это последнее место, куда люди толпами пойдут в сопровождении условного джек-рассел терьера или корги? Можно предположить, что такие зоны для питомцев будут пустовать, а бюджет был потрачен зря.

Не приведет ли такое отношение к питомцам в итоге к тому, что о собаке нам останется только мечтать? Такими темпами максимум, что мы сможем себе позволить в дальнейшем, — это тамагочи.

Зато с ним точно можно в ресторан.

