Помогает ли водка некрасивым женщинам

Вы старую поговорку помните: «Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки»? В ней сконцентрированы все самые отвратительные черты общества победившего патриархата.

Тут вам и оскорбление женщин, и уничижительный по отношению к ним тон, и одобрение чрезмерного употребления алкоголя, которое, как известно, вредит нашему здоровью. Казалось бы, подобные шуточки уже давно в прошлом — ну кто будет над ними смеяться и, тем более, пересказывать с умным видом в эфире федерального канала?

Оказалось, не перевелись еще на Руси тонкие ценители женской красоты. Вот давеча один такой выступил. На экране мужская, как водится, компания, с умнейшим видом обсуждала внесенный в Госдуму законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Эксперты, среди которых был и маркетолог в области крепких напитков Руслан Брагин, рассуждали о возможных последствиях принятия закона. Все было чинно-благородно.

Очевидные плюсы для здоровья и карьерного роста молодежи против неочевидных экономических потерь производителей и продавцов горячительных напитков. Типичная, казалось бы, дискуссия мужчин в пиджаках на актуальную тему, таких у нас по каждому каналу по несколько в день показывают. Как вдруг тот самый Брагин выдал: «Но самое страшное, на мой взгляд, что произойдет, если это будет ре­а­ли­зо­ва­но, — станут более несчастными мил­ли­о­ны не самых красивых российских женщин». Ну то есть вы поняли, да? Ведущие на этих словах сразу почуяли, что дело пахнет керосином, и стали в два голоса кричать, что все женщины у нас красавицы, а Андрей Норкин сразу заявил — твердо и четко: «Не бывает некрасивых женщин — бывают злые мужики»! Это он явно на маркетолога Брагина намекнул. Но, сам того не ведая, одной фразой разблокировал поговорку про «мало водки» — чтобы уж точно все поняли, что имел в виду господин Брагин.

Женщинам — и красивым, и не очень — такие заявления совсем не понравились.

Тут, конечно, в соцсетях все принялись обсуждать внешность самого Брагина. Ладно бы Никита Кологривый про несчастных российских женщин задвинул, ну или хотя бы Александр Овечкин. У специалиста по крепким напиткам внешность, прямо скажем, среднестатистическая. Даже, можно сказать, на любителя. Но это все дело субъективное, не будем опускаться до деталей. Кому интересно, как выглядит Руслан Брагин, посмотрите сами, пожалуйста.

Мы же с вами знаем, что внешние данные для личного счастья вообще дело десятое. Для подростков это важно, а у взрослых людей в этом деле уже совсем другие критерии. А тут Брагин прямо широкими мазками поработал. Во-первых, о каких-таких миллионах не совсем красивых российских женщин идет речь? Если мы считаем ровесниц тех самых парней в возрасте от 18 до 21, то их всего-то около 4 млн — чуть больше, чем юношей, тех и вовсе около 3,5 млн, согласно данным статистики. Это же сколько должно быть некрасивых, чтобы говорить о них «миллионы»? Во-вторых, каковы, простите, критерии красоты? Я вот искренне не понимаю. Какой бы ни была 20-летняя девушка, она с большой долей вероятности будет выглядеть неплохо. Просто за счет того, что у нее, скорее всего, в силу возраста сияющая кожа, густые волосы и стройная фигура. Я знаю, о чем говорю, потому что наблюдаю представителей этой возрастной группы регулярно. Скорее мальчики с 18 до 21 могут вызывать вопросы, если мало занимаются спортом, а девушки практически все красотки, как на подбор.

И самый непонятный пассаж маркетолога: о чем должны грустить эти прекрасные девицы — что какой-то юный пьяница откажется с ними переспать? Не о браке же и создании семьи в этом случае идет речь? Хотя выступающий и пытался прикрыться беспокойством о демографии. Тут вообще непонятно — о случайном пьяном зачатии, очевидно, думал?

Не знаю, как там у Брагина с личной жизнью, не стала из принципа интересоваться. Надеюсь, что все хорошо и он не женоненавистник, а сказал то, что сказал, просто потому что беспокоится о потенциально упущенной рыночной выгоде. Все все понимают, но надо же хоть немного следить «за базаром»?

Помнится, покойный ныне модельер Карл Лагерфельд однажды назвал не слишком привлекательными толстушек — так магазины компании Chanel потом полгода подсчитывали убытки от бойкота, объявленного бренду женщинами всего мира (и не только толстушками).

У нас же считается нормальным нести на огромную аудиторию любую ахинею безо всяких последствий.

Ну а что мы реально можем сделать? Бойкотировать крепкий алкоголь? Женщины и так его не особо пьют. Молодежь, кстати, тоже. Статистика показывает, что доля потребления алкоголя в возрастной группе 18–22 лет в России неуклонно падает — напиваться становится не модным. И маркетолог, как никто другой, должен об этом знать — цифры находятся в открытом доступе. Подготовился бы к эфиру получше, понимал бы, что изменение возрастного ценза драматического влияния на доходы не окажет, отрасль по миру не пойдет, демография в безопасности. Заодно бы и скандала избежал.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.