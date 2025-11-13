Как бизнесу пережить снижение порога для уплаты НДС

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что снижение порога по НДС для малого бизнеса (УСН) не будет одномоментным. Правительство предлагает поэтапный переход: 2026 год — уменьшение порога до 20 млн рублей, 2027 год — до 15 млн рублей, 2028 год — до 10 млн рублей.

Это, безусловно, важный сигнал. Он означает, что правительство слышит и бизнес, и регионы, и Государственную думу. Тот первоначальный шоковый сценарий — резкое снижение порога с 60 до 10 миллионов, который мы увидели в законопроекте, — вызывал у нашего комитета по бюджету и налогам серьезнейшие вопросы.

Тот факт, что диалог идет, идет корректировка документа, — это уже позитивный результат нашей общей работы. Однако давайте будем честны и проанализируем этот «поэтапный» переход. Что такое снижение порога с 60 до 20 миллионов в 2026 году? Это трехкратное снижение за один год. Это по-прежнему «налоговый обрыв».

Предприниматель, который честно работал с оборотом в 30, 40 или 50 млн, не получает никакой «плавности».

Для него ничего не поменялось: он так же попадает под действие норм, в соответствии с которыми придется платить НДС по ставке 22% и (что еще больнее!) страховые взносы в полном объеме (льготная ставка в 15% для большинства МСП отменяется).

Такой «обрыв», пусть и на отметке 20 млн, не решает системную проблему. Он по-прежнему «наказывает» за рост. Он все так же создает мощнейший стимул не «обеляться», а «дробиться» (на две компании по 19 млн) или «уходить в тень».

В то же время мы должны понимать: потребности экономики и стоящие перед страной задачи ставят довольно остро вопрос привлечения доходов в бюджетную систему.

Деньги нужны сейчас для выполнения всех национальных целей. Поэтому предложенный правительством «поэтапный переход» — это, по-видимому, тот компромисс, который призван сбалансировать эти две задачи: собрать доходы и дать бизнесу хоть какую-то возможность адаптироваться.

Наша задача в комитете ко второму чтению — максимально смягчить этот переход в рамках предложенной логики: отстоять мораторий на штрафы для «новичков» НДС, защитить патент для села и льготные взносы для «социального» МСП».

Но, как мне видится, в стратегическом плане эта система все равно нуждается в дальнейшем совершенствовании. Мы должны не просто «сглаживать» обрыв, а постепенно выстраивать новую логику «поощрения за эффективность и прозрачность».

Это важно еще и для успешного решения задач по сдерживанию инфляции. На прошлой неделе, когда с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной в Думе обсуждали основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие три года, мы касались этого аспекта: огромный вклад в рост цен вносит немонетарная инфляция — то есть рост регулируемых государством тарифов (ЖКХ, газ, электроэнергия). ЦБ не может на них повлиять, и он вынужден еще сильнее закручивать гайки для всей остальной экономики, чтобы компенсировать этот рост.

Так вот, предлагаемый «налоговый обрыв» — это точно такой же механизм рукотворной, немонетарной инфляции! Это, по сути, запланированная «налоговая инфляция издержек». Когда у предпринимателя, перешагнувшего порог в 20 млн, налоговая нагрузка (НДС + взносы) мгновенно взлетает на 30—40%, что он сделает? Он не сожмет рентабельность, он просто переложит эти издержки в конечную цену для потребителя.

И здесь, как мне кажется, мы могли бы использовать механизмы, которые были созданы Государственной думой ранее и уже доказали свою эффективность в нашей стране. Я говорю о специальных инвестконтрактах (СПИК), особых экономических зонах (ОЭЗ) и соглашениях о защите капиталовложений (СЗПК). Все они работают по одному «золотому» принципу: «Льготы в обмен на достижение KPI».

Можно было бы масштабировать эту проверенную логику с миллиардных проектов на миллионные: на малый и средний бизнес. Как мне кажется, это могло бы выглядеть так. Предприниматель, вырастающий из лимита, получает выбор: Вариант 1: перейти на общую систему со всеми «обрывами». Вариант 2: Заключить с государством (в лице ФНС) простой и понятный «контракт».

Вариант 2 предполагает, что предприниматель берет на себя выполнение KPI. Это может быть полное «обеление»: 100% белая зарплата (не ниже средней по отрасли) и 100% выручки по кассе; направление фиксированной доли прибыли на развитие; иные условия, в зависимости от глобальных задач, стоящих перед отраслью. Государство взамен позволяет сохранить пониженные страховые взносы (15%) на 3—5 лет, пока KPI выполняются; переходную ставку НДС с постепенным, более мягким, чем предусмотрено общими нормами, ростом от года к году.

Это реализуемо? Абсолютно.

Технологический уровень позволяет превратить ФНС из контролера в «сервис-партнера по росту». В том числе благодаря ему, к слову, в законопроект уже заложен ряд решений, призванных облегчить положение предпринимателей. Речь идет об освобождении от обязанности самостоятельно исчислять транспортный налог, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости: налоговые органы будут делать это сами и присылать сообщение (по аналогии с физлицами).

Мы предусматриваем упрощение администрирования: оптимизируется количество уведомлений об исчисленных налогах (ЕНС), создаем правовые условия для рассмотрения материалов налоговых проверок по видео-конференц-связи и подавать возражения в электронной форме, а также снижаем барьеры для входа в режим налогового мониторинга для МСБ.

Да, в калькуляции Минфина на завтра это — «выпадающие доходы». Но даже те 200 млрд, которые, по расчетам Минфина, бюджет может получить от снижения порога для уплаты НДС, довольно призрачные. Будут те, кто решит уйти в тень, кто-то будет пытаться дробить бизнес, неминуемы и ликвидации ввиду нерентабельности...

А такой «контракт на рост» позволяет купить за счет этой временной льготы гораздо более ценный актив — растущий, «белый» фонд оплаты труда. А это уже не «призрачный» НДС, а триллионы реальных страховых взносов и НДФЛ в будущем.

Повторюсь, сейчас наша задача в комитете — отработать тот «поэтапный» законопроект, который внесло правительство. Но я убежден, что в будущем нам предстоит прийти именно к таким «умным» системам, которые поощряют рост, а не наказывают за него.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.