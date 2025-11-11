Чем похожи Трамп и Ельцин?

Что общего между Тайлером Дерденом из «Бойцовского клуба» и первым президентом РФ Борисом Ельциным? Они — альтер-эго других людей! Во всяком случае, так с недавних пор считают в интернете.

Если вы — активный пользователь соцсетей, то, возможно, уже сталкивались на их просторах с этим фантасмагорическим диалогом. Воображаемый Дональд Трамп спрашивает Бориса Николаевича: «Почему все принимают меня за тебя?» «Ты сам знаешь», — отвечает тот. Происходит короткий спор, после чего оба собеседника приходят к единственно логичному, по их мнению, выводу: «Мы — один человек».

Этот абсурдный мем родился из зажигательного танца Трампа. Президент США исполнил свой коронный номер под песню Y.M.C.A перед американскими военными в Японии. Схожим образом — размахивая кулаками и покачивая бедрами — развлекался и Борис Ельцин на выборах 1996 года. Нелепой была не только хореография двух политиков, но и ситуация, в которой они ее демонстрировали. Ельцин веселился во время тяжелейшего кризиса в России. Когда танцевал Трамп, в Америке был разгар шатдауна, а военные — его главная аудитории — почти месяц сидели без зарплаты.

В каждой шутке, как известно, есть лишь доля шутки. И случай с Трампом и Ельциным — прямое тому доказательство. На схожесть этих двух исторических персонажей обратили внимание не только у нас. За рубежом ее подметили еще раньше. В попытках понять, куда трампизм ведет США, западные мыслители все чаще обращаются к опыту России 1990-х. И, к их ужасу, находят много параллелей с нынешними США.

Еще в 2018 году журналисты издания The Independent писали, что президентство Трампа поразительно напоминает правление Бориса Николаевича. Оба политика — глубоко неоднозначные фигуры, харизматики, готовые цепляться за власть, не считаясь с потерями. Оба заехали в кресло главы государства на обещаниях радикального слома дефектной системы, но кончили тем, что стали обслуживать интересы супербогатых. И у обоих главный советник — это их дочь (у Ельцина — Татьяна Юмашева, у Трампа — Иванка).

Во вторую каденцию нынешнего президента США база для сравнений осталась почти без изменений. Разве что фактор семьи отошел на задний план, зато появилась «клептократическая клика олигархов». Нашелся даже претендент на американскую адаптацию Бориса Березовского — Илон Маск. Хотя сравнение довольно спорное, учитывая, что век техно-миллиардера в Белом доме оказался достаточно коротким.

На внешнеполитическую составляющую идеологий двух президентов обращают меньше внимания. Хотя и там есть почва для проведения аналогий. На этапе распада Советского Союза основу мировоззрения Ельцина и его сторонников составляло убеждение, что для хорошей жизни России нужно отсечь все политически «ненужное» — начиная от зарубежных сателлитов и заканчивая собственными союзными республиками, которые «жили за ее счет».

Повсеместное сокращение обязательств пропагандирует и администрация Трампа. В его глазах все союзники США — это нахлебники, которые живут за чужие деньги. Не ровен час, трампистский Вашингтон придет к мнению, что по счетам не платят не только европейцы, но и некоторые штаты Америки. Особенно «синие», где правят такие ненавистные президенту США леваки-демократы (Ельцин тоже не любил коммунистов — какое совпадение, да?). Во всяком случае, первые звоночки в виде угроз лишить федерального финансирования неугодных губернаторов и мэров уже есть.

Ну что, убедились в схожести Ельцина и Трампа? Нет? Тогда вот вам самое явное и почти мистическое совпадение.

Путешествие Бориса Николаевича в «большой» политике началось 21 октября 1987 года — с его выступления на пленуме ЦК КПСС, где он с трибуны разгромил горбачевскую «Перестройку» и лично генсека партии. А 22 октября 1987 года — то есть буквально на следующий день — свой собственный поход к президентству начал молодой миллиардер Трамп. Он приехал в штат Нью-Гэмпшир и в рамках «черновой президентской кампании» точно так же в пух и прах раскритиковал политический курс тогдашнего истеблишмента. В отличие от Ельцина, де-факто лидером оппозиции Трамп сразу не стал. Но политика в нем уже разглядели.

Впрочем, ко всем историческим параллелям стоит относиться максимально осторожно. Дональд и Борис Николаевич могут одинаково танцевать и даже синхронизировать по времени свой политический старт. Но в то же время концептуально — это два совершенно разных героя.

Ельцин — в какой-то степени трагический персонаж. Человек, который взвалил на себя бремя исторической ответственности и сломался под его тяжестью. А вот Трамп — определенно антигерой. Он сознательно лишает себя положительных черт, лезет в пекло и упивается царящим вокруг хаосом. Но при этом ему почему-то хочется сопереживать.

Что их и правда объединяет, так это период, на который пришлось их правление. Как и СССР в 1980-е, США в 2020-х столкнулись с врожденной болячкой сверхдержавы: перенапряжением сил вследствие чрезмерной веры в себя вкупе с категорическим нежеланием старых элит менять курс. А радикализм Трампа и Ельцина — это ответ на проблемы и одновременно их симптом.

Ну так и хочется сказать: «Мы — одна страна».

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.