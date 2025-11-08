Зачем учиться правильно ругаться?

Каждый наш конфликт с мужем превращается в грандиозный скандал с выносом вещей, передачей ключей и девичьей фамилией. По умолчанию считалось, что все это из-за дурного характера (моего или его — вопрос второй) — вздорного, неуживчивого, скандального. «Ну что поделать, человек ты такой», — регулярно со вздохом объявляют нам наши родственники.

При этом в социуме мы оба выступаем как вполне функциональные боевые единицы: приятны в общении, находим общий язык с коллегами и друзьями, договороспособны, уживчивы и милы. Почему? Очевидно: мы оба понимаем, что социум не примет наше оправдание в стиле «я просто такой». И еще очевидно, что нельзя на голубом глазу оправдать свою склонность к склокам и громким разборкам характером, воспитанием или привычкой. Так что же делать нам, любителям от души поругаться?

Сначала мы с мужем, как и абсолютное большинство наших знакомых (тоже довольно склочных и конфликтных товарищей), выбрали путь «скрывайся и таи»: улыбаться, сжав челюсти и расплываясь в акульем оскале, согласно кивать, сжимая кулаки в карманах, копить недовольство и агрессию, которая — естественно! — обязательно найдет выход, дай только время (собственно, в семейные скандалы эта агрессия и выходит).

Затем, устав от социальных этих игр и притворства, но понимая, что надо как-то направить свою конфликтность в верное русло, я наткнулась на… да-да, вебинары, на которых рассказывается, как правильно ругаться! Сначала затея учить людей конфликтам показалась мне дикой, но, углубившись в тему, я поняла, что занимались этим вопросом виднейшие философы и социологи эпох — здесь и Карл Маркс, и Георг Зиммель, и Льюис Козер (поверьте, уважаемые люди).

Не увлекаясь пересказом, доложу: конфликт — неизбежность, но управление им – способ социализации и становления общества. Словом, ссориться можно и нужно, вопрос лишь в том, чтобы научиться делать это по правилам, избегая напрасного агрессивного столкновения.

Ну что ж, мы все учились понемногу, так что обучаться ругани ради мира во всем мире — почему бы и нет? И пока я смотрела на программы и обещания разных коучей и тренеров, мой сын-первоклашка принес домой новость: мол, на дополнительных занятиях мы пробовали правильно ссориться. Пришел в полном восторге, взахлеб рассказывая, как надо. Перед детьми разыграли две сценки: сначала неправильный сюжет, в котором люди орут друг на друга, отпускают колкие язвительные замечания (даже дети считывают пассивную агрессию) и смеются друг над другом. Затем ребятишки делились своими мыслями, что в этой сценке было не так и что они чувствовали. После школьникам предложили альтернативный метод поругаться. Удивительно, насколько он оказался простым и сложным одновременно.

Итак, делюсь: детей попросили не «тыкать» в собеседника и объяснили, что такое я-сообщения. «Какая банальщина, — подумала я. — Все знают про я-сообщения». Но в каком-то уголке сознания пискнуло: «Знают-то знают, но применяют ли?» И действительно, когда заводишься, сложно формулировать свои претензии через себя: «Мне кажется… Я почувствовала… Мне было обидно…»

Но тут подоспел второй совет от первоклассника: что бы ни случилось, надо дышать. Оказывается, когда следишь за вдохами и выдохами, почти невозможно повысить голос. Дыша, мы убиваем двух зайцев: успокаиваемся (это не миф, достаточная и стабильная вентиляция легких обеспечивает ровный пульс и защищает от скачков давления) и не даем себе возможности наорать на собеседника.

А что делать, если унять эмоции не получается и вы уже выступаете на повышенных тонах? «Надо устроить перерыв», — авторитетно отвечает мне семилетка. Ага, конечно. Когда человек в пылу ссоры несется по кочкам конфликта, его не остановить. Кажется, что необходимо все выяснить здесь и сейчас, и если вы прерветесь, то битва будет проиграна… Стоп, какая еще битва?

И тут, кажется, нашелся корень всех проблем всех вздорных людей: часто мы воспринимаем мир как поле брани, а каждую стычку с партнером ли, с коллегой ли, с подружкой ли — как поединок не на жизнь, а на смерть. Вступая в конфликт с противником, мы видим в нем не просто оппонента, но врага, вражину, которого надо если не уничтожить, то полностью обратить в свою веру.

Порой поражаешься, почему нас учат неорганической химии (кому, кроме химиков, пригодились сии сакральные знания?), но не учат быть родителями, партнерами, не учат вести хозяйство, не рассказывают о том, как работать со своей агрессией, как правильно и безопасно выяснять отношения. Почему такие простые истины — что ссора не война, что она может быть продуктивна и полезна, если не превращать ее в мясорубку — мы постигаем как-то уж слишком поздно?

Словом, устав от рефлексии, прочитав Маркса и послушав своего первоклассника, я решила поставить эксперимент: написала себе нехитрые правила конфликта, развесила по всей квартире и жила по ним в течение трех месяцев. Даже когда хотелось бежать за мужем и доказывать, как он неправ, как я права. Сложно было невероятно.

А недавно вот встретила соседку во дворе. «Вы уезжали куда-то? А то вас не слышно совсем». Без комментариев, как говорится. Без комментариев.

