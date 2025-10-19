Рестораны говорят нам, как одеваться, и запрещают фотографировать. Имеют право?

На днях пришла в один из московских ресторанов и стала свидетелем разговора хостес с гостем, которого вежливо просили в следующий раз придерживаться дресс-кода без спортивных элементов одежды. Но так как время посещения было обеденное, то его пустили. Гость не обиделся и, радостно проходя к предложенному столику, обратился ко мне: «А в другом стиле у меня ничего и нет!» И призывно подмигнул, расправив на груди дорогую футболку. Красивый, надо сказать, мужчина, такому даже майка-алкоголичка пойдет. Но стоит ли этим злоупотреблять, посещая общественные места, которые требуют определенного стиля одежды?

Летом этого года известного блогера не пустили в одно из московских гастрономических заведений: он не попал в дресс-код и в итоге отправился обедать в другое место, где хостес были менее требовательны. «Что же было на нем надето?!» — спросите (или не спросите) вы. Отвечу: футболка с яркой надписью и в художественных дырочках. Мог ли человек знать об этом до посещения ресторана? Скорее всего, если это было его спонтанное решение — зайти перекусить в обеденное время, — нет.

К вечернему выходу, как мне кажется, все же подходят более тщательно — особенно если это первый визит. В большинстве случаев люди залезают на сайт и изучают историю, правила посещения (если они прописаны) и меню. Так, в одном из ресторанов гостей просят придерживаться простых правил в выборе одежды: темные глубокие тона или металлические оттенки. Побывав там, можно сразу определить, кто перед посещением открыл сайт и прочитал правила посещения, а кто нет или просто их проигнорировал. Когда я пришла в этот ресторан в одежде, предписанной этикетом заведения, то поняла, что примерно половина гостей были одеты так, как посчитали нужным. Смутило ли это меня или даже возмутило? Совсем нет, мне было настолько все равно, что я спокойно поужинала, и довольная и счастливая пошла домой. Смутило ли это хостес? Тоже нет. Никто не дал этим гостям от ворот поворот, а официанты были доброжелательны и обходительны.

Но есть места, в которых дресс-код возведен в ранг святыни. Девушкам предписано появляться там только на каблуках, в платьях и юбках. Смущает ли меня это? Нет. Возмущает ли? Да! Конечно, мы все знаем, что, если правила написаны, значит они кому-то нужны, и соблюдать их в каких-то ресторанах скорее всего придется. Но давайте подумаем о тех, кто чисто физически не может носить каблуки. Даже низкие, даже на вечер. Это не зависит от возраста, скорее от состояния здоровья или просто уровня усталости. Стоит ли утруждать себя, мучать и заставлять ради похода в такое заведение? Мой выбор — нет. Потому что в первую очередь — ресторан для гостя, а не гость для ресторана. К тому же каждое гастрономическое заведение найдет своего почитателя. Например, того, кто будет готов надевать бабочку и фрак и даже десятисантиметровые каблуки — каждому свое.

Ну а теперь к нововведениям! У ресторанов появилась свежая фишка — некоторые запрещают посетителям фотографироваться внутри. Аргументируя это тем, что они мешают другим гостям. Согласна: когда тебе в глаза светят вспышкой, толкают в порыве охоты за лучшим ракурсом своего блюда или дефилируют в разных нарядах для того, чтобы сделать побольше фоточек в стильной локации для своего контента в соцсетях — это жутко раздражает. Но когда люди спокойно фотографируют свою еду и друг друга, что называется «на долгую память», то имеет ли право ресторан запрещать проводить такую съемку? А если кто-то шлет фото своему нутрициологу, рассказывает маме, как вкусно поел, или хвастается подругам, что может себе позволить третий круассан за день без вреда для талии? Где заканчивается здравый смысл и начинается беспредел? Знаю историю, как в одном из российских ресторанов гостям в счет включили сумму за то, что те фотографировали свою еду. Скорее всего не за такими впечатлениями они шли в ресторан.

Хотя и приватности в заведении тоже хочется. Моя подруга — известная телеведущая. Практически каждый раз, когда мы приходим с ней в ресторан, находятся люди, которые исподтишка фотографируют наш столик. Некоторые делают вид, что «пилят» селфи, но видно, что предмет съемки совсем не их лица.

Да и просто попадать на чужие фотографии бывает неприятно, хотя обычно я к такому отношусь спокойно, ну, подумаешь, испорчу я, жующая, на заднем плане кому-то фото — это явно не мои проблемы. Фотографирующие, позаботьтесь о том, чтобы выставить кадр по-другому, и будет всем счастье. Но если девушка зашла пообедать прямиком от косметолога? Не знаю, почему мужчины думают, что после салона мы выходим свежие и красивые. Открою секрет — от косметолога мы выходим все в масле, с всклокоченной прической и следами от процедур. А если это была мезотерапия — так вообще засмотришься! Так что понятно, что девушкам не очень хочется оказаться на чьем-то фото в подобном виде и разойтись на мемы.

Но есть и более пикантные случаи, когда на заднем плане размещенных в сети фотографий чья-то жена или чей-то муж сидит явно не со своей законной половиной. И все свидетельствует о том, что это не деловое свидание, а самое что ни на есть настоящее. В таком случае всем можно только посочувствовать, посоветовать не ходить в общественные заведения с пассиями или не изменять!

Правы ли рестораны, в порыве требовать от посетителей следования своим правилам, покажет время. Ведь только гости решают, куда нести или не нести свои деньги.

