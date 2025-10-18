Зачем нам полный запрет сигарет

Не так много вещей, инициируемых Евросоюзом, на которые можно смотреть без слез и скептицизма. И вот борьба с курением — одна из них. ВОЗ подготовил отчет, где прямо указывает на то, что рекомендуется запретить фильтры, чтобы снизить привлекательность сигарет.

Поскольку мы от Евросоюза уже давно ничего хорошего не ждем, эта идея даже как-то удивительна. И, возможно, это одна из немногих инициатив ЕС, которую есть смысл изучить и даже взять на вооружение. Страшно сказать, но, возможно, Европа даже покажет нам пример в чем-то хорошем. Хотя… вероятно, я слишком тороплюсь. Решение еще сырое, как неферментированный табак: и пахнет резко, и горит непредсказуемо, и дым оставляет горькое послевкусие.

Но есть шанс, что это тот случай, когда нам есть смысл поторопиться и принять эту меру еще раньше Европы. А почему нет?

Это же у нас много лет «Минздрав предупреждал», тогда как в Европе и Америке курение всячески пропагандировалось. Вспомните хотя бы красавчика ковбоя Мальборо! Кстати, четверо актеров, которые в разные годы снимались в его роли, умерли от рака легких (вот такой печальный факт).

Я помню, когда в 1990-х в Россию хлынул поток самых разных сигарет и агрессивной рекламы повсюду. И на моих глазах этот маховик откатывался назад. Сейчас для нас совершенно нормально, что в любом ресторане или кафе не курят. А если вдруг кто-то начинает дымить на открытой террасе, то на него смотрят с укором.

А еще лет 20 назад попросить кого-то не курить в кафе было утопией. Иногда в заведениях было так накурено, что невозможно было даже есть. Но прошло всего 11 лет (закон о запрете курения в кафе и ресторанах был принят в 2014 году), и нам уже кажется, что так было всегда. Статистика, собранная за эти годы, показывает, что курение стало менее популярным среди молодежи, снизилось число больных раком легких.

Но я вижу вот такой парадокс: пока мы воюем с классическими сигаретами (и это правильно!), на сцену выходят их высокотехнологичные наследники — вейпы и электронные системы нагревания табака. И здесь возникает самый сложный и неудобный вопрос: а не подменяется ли одна проблема другой?

Пачки сигарет сделали максимально не симпатичными, а вот все эти электронные девайсы, наоборот, выглядят очень стильно. Хотя они так же вредят здоровью, как и сигареты, что уже научно доказано.

Здесь мы упираемся в суровую экономику и человеческую психологию.

Запретить — это создать гигантский черный рынок, который будет питаться спросом миллионов людей.

И тут у меня еще один вопрос: а что придет на смену? История учит, что вместо одной формы зависимости всегда приходит другая.

Возможно, единственно верный путь — это не тотальный запрет, а последовательное и честное вытеснение. Сначала через устрашающие цены и предельное ограничение мест потребления, а в идеале — через создание реальной, работающей системы помощи тем, кто хочет бросить. Пока же эта система — не более чем надпись на пачке, в эффективность которой не верит даже минздравовский чиновник.

И тут европейская инициатива, которую еще 876 раз обсудят и не факт, что примут, — это повод подумать. Возможно, нужна не война с сигаретами, а долгая, умная кампания по изменению сознания. И здесь у России есть шанс не догонять Европу, а обогнать ее, но не в запретах, а в реальной заботе о здоровье нации. В конце концов, кто мог поверить 20 лет назад, что ради марафона будут перекрывать весь город, а слоты на забег будут разлетаться за несколько часов?

Быть здоровым и заботиться о себе стало модным.

Поэтому когда курить (в том числе и электронки) станет не модным, то, возможно, и запрещать уже ничего не придется.

Подпись: Зинаида Лобанова, в прошлом курильщик с 15-летним стажем, а сейчас регулярный посетитель спортзала.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.