Топор войны зарыт: почему Украину оставили без «Томагавков»

И чего теперь ожидать от второго саммита президентов России и США в Венгрии

В нашем любимом реалити-шоу новый неожиданный поворот. Россия и США — снова друзья… Наверное. Еще каких-то пару дней назад Дональд Трамп был жутко «разочарован» Владимиром Путиным, грозил санкциями и взвинчивал напряжение, спекулируя на теме крылатых ракет «Томагавк».

В какой-то момент казалось, что передача Украине «Томагавков» — это вопрос времени. Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что «огневая мощь» уже приближается к Киеву. А Трамп, как ожидалось, должен был дать окончательное «добро» на поставки на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября.

Однако произошло неожиданное — телефонный разговор Трампа и Путина. Понадобилось всего два часа, чтобы провернуть фарш обратно. Вопрос «Томагавков» резко стал неактуальным. Зеленский, который получил новости вскоре после приземления в Штатах, оказался застигнут врасплох. Встреча с Трампом, на которую возлагали столько надежд, оказалась сложной и напряженной. В результате президент Украины уехал из Вашингтона ни с чем. А на повестке дня теперь — вторая встреча лидеров России и США, которая пройдет в Венгрии.

Повторяется история, которая разворачивалась перед Аляской. Тогда, напомню, Трамп говорил про вторичные санкции против основных покупателей российской нефти. Но, столкнувшись с перспективой масштабной торговой войны одновременно с Индией и Китаем, отыграл все обратно.

В случае с «Томагавками» перспективные риски тоже превышали потенциальную пользу. Даже небольшая партия ракет в руках Украины могла гарантированно разрушить отношения Москвы и Вашингтона.

Украинский конфликт превратился бы из «войны Байдена» в «войну Трампа». При том что ситуацию на поле боя вряд ли бы удалось изменить в пользу Киева. Для этого США должны значительно напрячь ресурсы. Но у республиканского Белого дома сейчас другие приоритеты — шатдаун и жесткое противостояние с демократами.

Эмоциональные качели Трампа также укладываются в переговорную стратегию, объявленную еще в 2024 году: угрожать Киеву прекращением поставок оружия, если он откажется от переговоров, и угрожать Москве их увеличением, если упираться будет она. В этом смысле «Томагавки» выполнили свою задачу — побудили Путина позвонить Трампу (подтверждено, что инициатива исходила от российской стороны) и назначить ему второй саммит. Полагаю, именно поэтому американский президент так легко поменял позицию — разворот был заложен в план с самого начала.

Такой исход — это, безусловно, провал для западной «партии войны».

Ее представители думали, что многочасовые сеансы индивидуальной и коллективной лести позволят им манипулировать Трампом в своих интересах. Президент США разбил эти иллюзии. Показал, что, несмотря на внешнюю простоту, он — независимый и последовательный игрок. Теперь европейским и украинским «ястребам» придется искать другой ключик к сердцу Трампа.

Правда, вряд ли президент США будет кого-то слушать — особенно после успеха на Ближнем Востоке. Переговорный процесс с Россией будет идти так, как хочет он. И решение провести саммит с Путиным в Венгрии это доказывает. Трамп не посмотрел на тонкую душевную организацию европейцев. С лидерами ЕС даже не проконсультировались. Их просто поставили перед фактом, что президент России прилетит в страну Евросоюза, а Брюсселю придется пустить его — если он, конечно, не хочет обидеть президента США. И это после нескольких лет показной принципиальности и угроз «арестовать» Путина по ордеру МУС. Что это, если не унижение?

С другой стороны, России тоже пока что рано праздновать победу. Да, в ближайшее время Дональд Трамп смягчит публичную риторику в адрес нашей страны, чтобы задать позитивный тон переговорам. Но надо понимать, что глубинное «разочарование» никуда не денется. Трампу нужен результат — он будет ждать встречных шагов. И Кремлю придется привезти в Будапешт уступки. Это, конечно, если задача стоит наладить отношения с Белым домом — а не просто потянуть время.

Полагаю, прорывов не будет. На встрече с Зеленским стало ясно, что Трамп настроен добиваться заморозки по линии фронта.

Летом у российской армии не было серьезных продвижений в зоне СВО — вероятно, это привело президента США к мысли, что наступление ВС РФ выдохлось и Москву будет проще склонить к желательному для него результату. У российской стороны, впрочем, может быть другой взгляд на вещи. Подготовительная работа, которую российская армия проделала на фронте в июне-августе, начнет давать результат уже в ближайшие месяцы. Поэтому отходить от формулы, предложенной в Анкоридже (вывод ВСУ из Донбасса в обмен на перемирие), Кремль вряд ли захочет.

Финальный прогноз таков: после Будапешта Путин и Трамп останутся при своем. Потом выждут месяц-полтора, ожидая друг от друга результатов. В декабре политики уйдут сначала на рождественские, а потом и новогодние каникулы. А в начале 2026 года — если к тому времени подвижек на военном и дипломатическом фронтах не будет — вернутся к санкциям, «Томагавкам» и, может быть, чему-то еще.

