На чем ездить с учетом нового утильсбора

Одно из самых страшных слов 2025 года — «утильсбор». Да, в такое время живем, когда новых страшных слов много, не знаем, что и выбрать. Но все-таки «утильсбор». Каждый раз, когда это слово появляется в новостях, на душе становится как-то невыносимо тоскливо, такое, знаете, чувство безысходности посещает. И на фоне всего даже хорошей новостью кажется, что Минпромторг обещает проработать отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок. Новые правила должны были вступить в силу с 1 ноября, и это при том, что предыдущие начали действовать меньше года назад. Оказалось мало.

Если вы хотите привезти из-за границы для личного пользования автомобиль, который там стоит 15 тысяч евро, здесь вы за него заплатите 2 899 000 рублей. Таможенная пошлина плюс утильсбор. С первого ноября должно стать еще дороже, но, вот видите, Минпромторг, вероятно, повременит.

Повременит на гуманистических основаниях — говорят, есть люди, которые заграничные автомобили уже заказали и оплатили, теперь они их просто ждут, а логистика дело непростое, автомобили задерживаются, и не хотелось бы, чтобы людям пришлось доплачивать.

Но тенденция очевидна, и к ней надо привыкнуть — автомобили будут дорогими.

Причем автомобили российского производства дорожают точно так же — просто этот самый утильсбор платит производитель, то есть закладывает эту же сумму в конечную стоимость для покупателя.

Есть знаменитая инфографическая картинка из американского журнала Time 1980 года — сравнение стоимости жизни в Нью-Йорке и Москве. Фактически это сравнение двух систем в быту — капитализма с социализмом. Там много условностей — например, рынок жилья в США и СССР был устроен принципиально по-разному, кроме того, приравнивание доллара к 65 копейкам нельзя считать корректным. Но некоторое представление о той жизни это сравнение дает. Там приводятся цифры: стоимость автомобиля Ford в США 6 200 долларов, стоимость автомобиля «Жигули» в СССР — 10 000 долларов. И те, кто знают, как оно тогда было, улыбаются. Ведь дело не в том, сколько стоил автомобиль в Советском Союзе. Дело в том, что купить его можно было далеко не всегда, даже имея деньги.

На автомобиль нужно было стоять в очереди, чтобы записаться в очередь, которая продвигалась относительно быстро — шла не десять лет, а, скажем, года два-три — нужно было обладать протекцией от той или иной институции — предприятия, места службы, партии, союза, организации.

Было в этом и неочевидное преимущество. Пока человек стоял в очереди на автомобиль, деньги копились. Надо отметить, что стоил автомобиль, конечно, не 10 000 долларов. Считать по официальному курсу бесполезно. ВАЗ-2106 в 1980 году стоил 8 143 рубля по каталогу завода. Реальный курс доллара был 5 рублей, то есть автомобиль стоил примерно 1600 долларов. Но западный читатель этих нюансов понять был не в силах, а советскому гражданину доллары были не нужны, за их покупку или продажу могли и расстрелять.

Когда деньги были собраны, а очередь подходила, автомобиль можно было забрать из салона. Не обязательно тот автомобиль, который хотелось, иногда несколько другой, но это были уже частности.

Главное, что человек, получавший в личное пользование машину, переходил на качественно иной уровень советского существования.

Этот уровень предполагал как бесконечные удобства вместе с повышением социального статуса, так и некоторые сложности. Обслуживание автомобилей было отдельной областью знания и деятельности. Дефицит запчастей удачно совмещался с недостатком станций техобслуживания. Располагались они в Москве в районе Южнопортовой улицы и были коррумпированы до предела. Стоит, например, напомнить, что вся московская организованная преступность вышла из автосервисов в Южном порту.

О том, как сложно было содержать автомобиль в СССР, может свидетельствовать распространенная практика съема на ночь щеток стеклоочистителей, «дворников». Люди приезжали на автомобиле с работы домой, снимали «дворники», иногда боковые зеркала заднего вида и уносили с собой домой до утра. «Дворники» были ценными запчастями, которые ночью могли украсть. А необходимость воровать их возникала потому, что купить их было трудно. Говорить об этом сейчас смешно — какая-то расходная деталь, оказывается, была предметом спроса и дефицита.

Автомобиль для советского человека был не только зримым и ощутимым воплощением благополучия — он был предметом заботы, символом достижений, показателем статуса, целью, в конце концов.

И лучшее, что произошло в стране после того, как Советский Союз прекратил свое существование, было наполнение рынка иностранными автомобилями. Вдруг, в начале 1990-х годов, которые теперь принято небезосновательно демонизировать, в продаже появились неплохие японские и немецкие машины, которые быстро ездили, легко обслуживались, дарили ощущение комфорта, а главное, могли стоить дешевле «Жигулей». Да, подержанные, да частично разбитые, зато иностранные. Кроме того, за автомобилем теперь не нужно было стоять в очереди.

Это перевернуло жизнь человека в России.

Машина стала обязательным элементом наполнения жизни. Можно не побывать в дальних странах, можно за всю жизнь не заработать на квартиру в новом доме, но уж иметь автомобиль — это обязательно. Мы тяжело доходим до западноевропейской модели владения авто — оно может быть, а может его и не быть, ничего страшного, в конце концов, в большом городе хороший общественный транспорт и дорогие парковки.

Нет, такое нам не подходит. Как это у человека нет машины? А почему? Объяснить-то можно, но вот оправдаться перед самим собой — «как же так, ты даже автомобиля не купил» — нельзя.

Можно разочароваться в автомобиле, но невозможно не иметь опыта владения им.

Для нас возможность купить автомобиль — это фундаментальная потребность, которая отделяет нас от советских людей, живших в условиях тотального дефицита, это основополагающий пункт негласного общественного договора между человеком и государством.

Мы со многим готовы смириться, но как принять недоступность личного автотранспорта?

И что имеем мы теперь? Мы имеем довольно туманные перспективы. В условиях навязшей в зубах внешнеполитической турбулентности автомобили западного рынка нам недоступны по причине бессрочных санкций. Отечественные автомобили вызывают приступ идиосинкразии. Они, наверное, хорошие и конкурентоспособные, но покупать их не хочется. А теперь, значит, и китайские авто, к которым все стали привыкать, будут все дороже, и это при повышении других налогов.

На чем ездить людям при условии, что не ездить они не могут? С другой стороны, в 1990-е говорили, что рынок все расставит по своим местам. Но это при уменьшении трансакционных издержек. Теперь будем наблюдать, как этот рынок выглядит при издержках, которые постоянно растут.

