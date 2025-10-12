Нужны ли нам лимиты на количество животных в квартирах?

Почему депутата Евгения Марченко ни с того ни с сего взволновала проблема переизбытка животных в квартирах некоторых несознательных граждан, он так и не объяснил. Возможно, у него или его друзей есть та самая мифическая соседка-кошатница, у которой в однокомнатной квартире живут то ли 15, то ли 20 кошек, отравляя в прямом и переносном смысле жизнь всем окружающим звуками и запахами. Или, может быть, безумная соседка-собачница — история умалчивает. Так или иначе, кто-то нехороший настолько сильно обидел господина Марченко, что тот решил положить конец этому безобразию и разработал законопроект о нормах содержания домашних питомцев.

Сделал он это, очевидно, не от ненависти к пушистикам, а наоборот, из любви, потому что, согласно предложению депутата, каждой кошке или собаке полагается целых 18 квадратных метров жилья. То есть, если у вас, например, небольшая однокомнатная квартира, скажем, 35 квадратных метров, то будьте любезны сделать выбор — кошка одна штука или собака, тоже одна. Два животных уже не положено, уж извините.

Почему? Антисанитария же! Ах да, если ваша кошка окотилась или собака ощенилась, то законотворец об этом позаботился, опять же из любви к животным и к людям — и пообещал в новом законе разрешить держать приплод в одной квартире до шести месяцев. Что после этого срока делать, не прописал пока, но я верю, что если дело дойдет до рассмотрения закона, его доработают и все детали будут учтены. Например, уже известно, что ограничения не будут распространяться на собак-поводырей и т.д.

Но чернила, как говорится, еще не успели остыть на проекте документа, а народному избраннику уже пришлось оправдываться: «Никто по всем квартирам не будет ходить и считать котов и собак. Это только в случае, если поступила жалоба от соседей. Будет включаться механизм правоприменения, чтобы можно было составить протокол. А если это [домашние животные] никому не мешает — никто и не будет заниматься этим [наказывать хозяев]. Я просто беру случаи, когда люди годами страдают от соседства с кучей котов и собак, пишут заявления — а им никто помочь не может», — сказал Марченко.

И опять повторил про 20 кошек. Какое-то просто волшебное число. А если их, например, 10? А если даже и одна собака, но воет в отсутствии хозяев по восемь часов так, как 20 кошкам никогда и не снилось? И вообще непонятно, почему таких разных животных уравнивают.

А самое главное — где гарантия, что «добрая» соседка не настучит в полицию на владельца, предположим, одной собаки и двух кошек, проживающих вместе с семьей из трех человек на площади, например, 45 квадратных метров просто из неприязни к противному соседу? Ситуация вполне реалистичная. Собака тоже может быть ньюфаундлендом весом в сто кило, а может быть карликовым чихом, который мельче любого кота средней упитанности. И почему по нашим законам на учет на расширение жилплощади в Москве ставят, когда на одного человека приходится меньше 10 квадратных метров, а коту нужно целых 18? Что за цифра такая?

Понятно, что законодательную инициативу Евгений Евгеньевич проявил исключительно из добрых побуждений — хотел помочь страдающим от беспредела кошколюбов гражданам. Но зная, какие страсти часто разыгрываются в бытовых и соседских войнах, я бы не торопилась с подобными законопроектами. Представьте только, как будут «рады» сотрудники полиции, которых будут вызывать пересчитывать домашних питомцев.

Куда девать «сверхнормативных» мохнатых жильцов, тоже никто не объяснил. С приютами в стране, сами знаете, напряженка. Про предложения Шарикова из булгаковского «Собачьего сердца» напоминать тоже не буду, чтобы не ранить случайно какого-нибудь чувствительного читателя. Да и как Марченко представляет себе процедуру изъятия лишних кошек? Каких-то все-таки оставят, кто вписывается в нормативы, а остальных куда денут и каким образом? Вопросов больше, чем ответов.

Понятно, что закон обратной силы не имеет, в этом признался и сам депутат. Счастливчиков, уже занявших сверхнормативную жилплощадь, на улицу выбрасывать никто не будет. Получается, те самые антисанитарные кошатники, с которыми борется депутат, так и будут продолжать радовать соседей своими ароматами еще лет 15, а то и 20 — как известно, котики при хорошем уходе и питании живут довольно долго.

Зато всех остальных, и животных, и владельцев, посчитают, испугают и отрегулируют. Тем более, закон об обязательной регистрации и чипировании собак и кошек может вступить в силу уже в следующем году. Такими темпами человек, увидевший на улице бездомную собаку или кошку, уже сто раз подумает, брать ли лишнее животное домой или лучше не связываться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.