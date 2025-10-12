Пополамщики: кто все же должен платить в ресторане на свидании?

Недавно популярный блогер призналась, что уже семь лет не ходила на свидания, и тут решила сказать «да» понравившемуся мужчине из дейтингового приложения. На следующий день после встречи молодой человек прислал ей сообщение, что она «забыла». Оказалось, она «забыла» перевести ему половину суммы за ужин, меньше трех тысяч рублей, о чем он не предупредил заранее. А вот чаевые он благородно взял на себя. Не иначе: «прЫнц!»

Рассчитывать на то, что ты идешь на свидание с мужчиной, который готов за тебя заплатить, к сожалению, стало непредусмотрительным. Одна знакомая рассказывала, что как-то пошла на подобную встречу «вслепую», встретились с мужчиной в кофейне. Как это часто и бывает, фото в приложении отличались от оригинала мужчины, пришедшего на свидание, он был «пыльным» и очень грустным на вид. Поняв, что ему ничего с ней не светит, в конце разговора предложил разделить счет, состоящий из двух кофе, пополам. Если честно, она готова была оплатить не только свой, но и его напиток, только чтобы больше с ним не встречаться.

А вот еще одна история: недавно переехавшая в столицу девушка без задней мысли согласилась на свидание пусть и с мало, но знакомым парнем. В итоге он предложил разделить счет. Денег, по ее признанию, у нее не было, и, встав посреди ресторана, она начала громко возмущаться несостоятельностью современных мужчин. Тому стало стыдно, и он оплатил счет.

Но давайте смотреть на вещи трезво: девушкам не стоит идти на свидание, не захватив с собой наличные или карточку, на которой достаточно денег, чтобы оплатить ужин «за себя и за того парня», а еще, чтобы хватило и на такси до дома — это минимум, который должен быть всегда с собой. Ведь случаи бывают разные, как и мужчины. Лучше приятно удивиться его джентльменству, чем звонить подругам с просьбой перекинуть тебе денег, чтобы оплатить свою часть трапезы.

Для кого-то такие мужчины ─ табу, а кому-то и такие табу ─ мужчины. И сейчас это не редкость. Одна моя подруга была замужем за очень состоятельным человеком, но он не то что ее не баловал, а скрупулезно делил все пополам, высчитывая каждую копейку. «Яна, ─ говорил он, ─ если ты хочешь шубу, я дам тебе ровно половину той суммы, которую она стоит, ты должна вносить свой вклад в каждую покупку». Покупку его вещей они тоже делили пополам, причем стоит ли говорить, что ходил он не в обносках. И так было с момента их первого свидания ─ он сразу поставил ее в жесткие рамки «все пополам». Зачем она согласилась? На этот вопрос уже разведенная Яна и сама до сих пор не может ответить.

Муж знакомой «возил» их в отпуск только тогда, когда она накопит на билеты для себя, оплату проживания и сопутствующих расходов: «Нет денег — нет отпуска!» Другой ходил в магазин со списком, продукты для общего стола они покупали вскладчину, а вот вкусняшки по своему вкусу ─ самостоятельно. У меня это вызывает только один вопрос: если уж и быть такими дотошными в тратах, то давайте высчитывать и количество потребляемого и доводить все до полного абсурда. Однозначно, мужчина ест больше женщины, то есть чисто арифметически «пополам» уже не получается. Такой мужчина «объедает» свою женщину в прямом смысле этого слова. А как они решают вопрос с ЖКХ?

Но дальше в жизни пополамщиков начинается самое интересное. Рассказывали историю, как в такой семье жена ушла в декрет. Пока она решала такие вопросы, как выносить-родить-нянчиться, муж «забыл» о том, что в их семье все делится поровну. Но как только она вернулась на работу, он спокойно предоставил ей список всех трат за этот период — поделенный надвое…

Каждая девушка, живущая с пополамщиком, у которой я спрашивала, как она на такое согласилась, говорила, что сначала ей показалось это честным.

А одну девушку, с которой я общалась, будущий муж завлек фразой, что он не тратит деньги «не на жену», а вот после ЗАГСа все, конечно же, изменится. Не изменилось. Еще были объяснения типа: я думала, все будет нормально, поначалу он был щедрым… Но многие из женщин почему-то продолжают эти отношения. Наверное, им все-таки это нравится.

Лично для меня такие отношения все равно остаются странными, для себя я такое не приемлю. Может быть, это зависит от воспитания. Мне и в голову не может прийти, что папа скажет маме, что с нее причитается половина от любого счета. Родители всегда вели совместный бюджет, одно время мама зарабатывала больше всех в нашей семье, но никто никому никогда ничего не был должен.

Конечно же, вносить свою лепту в семейный бюджет можно и нужно, но когда это превращается в сведение счетов и даже больше в бизнес-отношения, а не в семью, то здесь же и заканчивается любовь. Если она была, конечно…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.