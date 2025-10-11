Почему Трампу не дали Нобелевскую премию мира?

Мир все-таки несправедлив! 10 октября Нобелевский комитет разрешил главную интригу месяца — назвал лауреата премии мира. Страсти вокруг нее кипели нешуточные. Президент США Дональд Трамп очень хотел получить награду и даже мобилизовал для этого всевозможных союзников — начиная от республиканцев в конгрессе и заканчивая премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп просил, угрожал, рвал, метал, цеплялся зубами — но Нобелевская премия мира все равно ушла не ему. Нобелевский комитет предпочел венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо. Можно сказать, сбылось пророчество президента США, сделанное за неделю до присуждения премии: награду отдали «человеку, который ни черта не сделал».

В случае с Мачадо и правда сложно сказать, что именно она сделала для укрепления мира и продвижения прав человека в 2025 году. Своеобразный пик ее карьеры пришелся на 2023–2024 годы — в Венесуэле проходили президентские выборы, в которых она сначала собиралась участвовать сама, а потом вынуждено поддержала оппонента Николаса Мадуро Эдмундо Гонзалеса. После массовых протестов летом 2024-го Мачадо вместе с остальной оппозицией подалась в бега — сейчас она скрывается где-то в глухих джунглях Венесуэлы и старается лишний раз не светиться. Последний раз она показалась в открытую на улицах Каракаса в январе. Тогда Мачадо задержали, но через некоторое время отпустили. На этом ее деятельность, строго говоря, и закончилась.

В это время Трамп, пусть и в весьма своеобразной манере, но все же искренне пытался мирить всех подряд. Конечно, мантра про «восемь урегулированных войн за девять месяцев» — это преувеличение. Откровенно говоря, там даже две трудно откопать . Да и инициатором конфликтов Трамп тоже выступал (Иран передает привет). Однако в масштабные кризисы они не переросли. А его стремление к миру по-хорошему надо было отметить. В конце концов, Нобелевскую премию мира вручали и за меньшее. Тут уместно вспомнить Барака Обаму, который получил ее «авансом» — в то время, когда еще ничего толком не успел сделать.

Впрочем, Трамп не Обама, спрос с него изначально был больше. Нобелевский комитет — политизированная организация (иначе не могло быть с людьми, которых буквально назначает норвежский парламент). И выдает она премии только тем, кто соответствует ее идеологической картине мира. Если посмотреть на список лауреатов последних лет, то все они поголовно — апологеты пресловутого «либерального миропорядка, основанного на правилах», где господствуют международные институты, опирающиеся на военное и финансовое могущество коллективного Запада, а во главе угла стоят права человека.

Трамп, в отличие от Мачадо, идеологически представляет собой все то, что чуждо Нобелевскому комитету. Он последовательно пытается вывести Америку из международных организаций, либо свести к минимуму ее роль в них. Высшая добродетель для него — это не глобальная кооперация, а корыстные национальные интересы. Коллективный Запад в его традиционном понимании Трамп считает устаревшим. Да и права человека его не сказать что волнуют. В риторике президента США их попросту нет. Короче, раз Трамп не укрепляет старый миропорядок, то и давать премию ему как будто не за что.

Вторая причина, по которой президента США лишили Нобелевской премии, — это его поведение. По неписанной традиции лауреат этой награды должен смиренно делать свою работу и ждать, пока члены комитета сами снизойдут до награждения. Трамп же трубил во все трубы с требованиями отдать ему Нобелевскую премию мира. А его администрация организовала масштабную лоббистскую кампанию, в которой нашлось место не только уговорам, но и угрозам в адрес комитета и Норвегии.

Так номинация стала для Нобелевского комитета не только идеологической, но и репутационной проблемой. Отдай он премию мира Трампу — организация потеряла бы лицо, и все бы поняли, что для получения престижной награды достаточно хорошенько запугать норвежцев. В этом смысле лоббизм американцев мог сыграть против них самих. Не исключаю, что комитет не стал номинировать президента США просто из вредности — чтобы неповадно было.

Совсем уж обижать Трампа норвежцы, видимо, тоже не хотели — европейцы в принципе сейчас при любой возможности лебезят перед ним, лишь бы не злить. Поэтому к выбору лауреата Нобелевской премии подошли стратегически. Трамп — противник Николаса Мадуро, и в прошлом он неоднократно публично поддерживал Мачадо. К тому же в последний месяц фокус внимания президента США постепенно смещается к Венесуэле. А в Осло просто уловили свежий тренд.

Да и сама Мачадо, к слову, не подкачала. Спустя несколько часов после награждения она в качестве утешительного приза посвятила свою премию мира Трампу. Судя по реакции президента США, трюк сработал. Норвегия осталась без пошлин — пока. Ну, а шанс закрыть гештальт Трампу наверняка представится. Впереди — еще три с лишним незабываемых года его президентства. Остается только пожелать ему удачи!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.