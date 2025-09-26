Почему Трамп снова злится на Россию?

Визит Дональда Трампа на заседание Генассамблеи ООН прошел не очень хорошо. Едва президент США явился в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, как настроение ему испортил сломавшийся эскалатор. За высокой трибуной испытывать его терпение продолжил телесуфлер — он тоже не работал.

На фоне прохладного приема Трамп пообещал найти виновных и буквально разгромил ООН прямо на камеры. После выступления уже изрядно раздосадованный президент США встретился с Владимиром Зеленским, где снова выплеснул негативные эмоции — на этот раз на Россию. Трамп посетовал, что хорошие отношения с Путиным не помогли ему разрешить украинский кризис. Затем он назвал нашу страну «бумажным тигром» с «ужасной» экономикой. Венчал гневную тираду не менее гневный пост в Truth Social: Трамп написал, что при помощи ЕС Украина может выйти на исходные границы «и не только». И пожелал удачи всем причастным.

Да, вы все правильно поняли — «злой» Трамп снова здесь. Это уже не первый «разворот на 180 градусов», который президент США совершил за неполный первый год президентства. Но, пожалуй, еще ни разу с момента повторного возвращения в Белый дом он не высказывался о России в настолько жестких формулировках. Вдобавок он зачем-то вспомнил про позабытые «границы 1991 года» — и фактически призвал Киев воевать до победного конца, несмотря на то, что раньше призывал его пойти на уступки Москве.

Памятуя прошлые кульбиты Трампа, сейчас многие сомневаются, что новый антироссийский период в жизни президента США продлится долго. Я, впрочем, склонен считать, что на этот раз все всерьез и надолго.

Сменить позицию по украинскому вопросу Трампа настойчиво подталкивали дипломатические тренды последних месяцев. После саммита Путина и Трампа на Аляске прошло больше месяца, однако никаких подвижек в урегулировании с тех пор не произошло. Темы двусторонней встречи Путина и Зеленского, а затем и трехстороннего саммита с участием самого Трампа постепенно сошли на нет. Альтернативных планов не возникло — откровенно говоря, никто даже не пытался делать вид, что пытается разработать их.

Но что важнее: Путин ясно расставил геополитические приоритеты, когда приехал в Китай на саммит ШОС и юбилейный парад в честь победы над Японией. Для Трампа это было в определенной степени ударом. Ведь его политика в отношении России строилась на предположении, что Москва только и ждет хорошей сделки, которая позволила бы ей вернуться в сообщество западных государств. Однако Кремль показал, что для него США — это не приоритетный партнер, а лишь один из многих. Ожидать, что после такого Трамп утрется и будет делать вид, что все идет по плану, было бы как минимум недальновидно.

Сейчас можно констатировать, что период хороших отношений «на доверии» между Москвой и Вашингтоном прошел. Это не значит, что окно возможностей окончательно и бесповоротно захлопнулось. США в ООН не поддержали антироссийское заявление ЕС и Украины даже после речи Трампа — это показывает, что президент США с Москвой еще не закончил. Но теперь он будет ожидать со стороны России шагов, доказывающих ее добрые намерения. А Кремль — если он, конечно, все еще планирует выстраивать отношения с нынешней администрацией США — должен будет пойти навстречу. Причем тут понадобится весомая уступка. Так, чтобы Трамп снова почувствовал свою важность.

Однако есть и хорошая новость! Несмотря на показную жесткость заявлений, реальных сигналов по смене украинской стратегии в речи Трампа не прозвучало. Скорее, наоборот. Президент США дал понять, что текущее положение дел его более чем устраивает. Хочет Зеленский сражаться до последнего? Флаг ему в руки: пусть выходит на свои границы 1991 года. Европа поможет, а США будут наблюдать со стороны и по мере возможности продавать им оружие. На жесткие санкции против России Вашингтон готов. Но он пойдет на них только при условии, что Евросоюз первым откажется от российских энергоресурсов (в Европе, напомню, этот план признали нереалистичным). Ведь, по логике Трампа, ЕС сам финансирует конфликт. А США, находящиеся по другую сторону океана, не могут хотеть мира больше, чем те, у кого фронт прямо под боком.

Если говорить совсем просто: Трамп умыл руки. Полагаю, теперь президент США постарается максимально абстрагироваться от темы украинского конфликта и сведет к минимуму посреднические усилия. Для него это было бы самым логичным вариантом, ведь ядерный электорат республиканцев против втягивания США в конфликт. Да и дома у Трампа сейчас дел невпроворот. «Антифа» сама себя преследовать не будет, да и инцидент с эскалаторами надо кому-то расследовать. К тому же президент США готовится войти в жесткий клинч с демократами из-за бюджета на 2026 год. Уже на следующей неделе это может привести к шатдауну в Америке — заниматься украинскими делами в таких условиях просто никто не будет.

Не исключаю, что Украина и ЕС при этом продолжат подталкивать Белый дом к более активному участию в противостоянии с Россией. Однако без по-настоящему серьезного повода шансы заполучить Трампа у них малы. Останется только тешить себя мыслью, что президент США теперь слушает не Путина, а их.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.